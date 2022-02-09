5 самолетов, которые часто принимали за НЛО
Vought V-173
Вероятно, именно этот самолет, разработанный во время Второй мировой, и послужил основой для легенды о «летающей тарелке». Его форма и правда мало чем напоминала привычный самолет. Он был создан для совершения почти вертикальных взлетов, что было на тот момент чем-то фантастическим. Всего было выполнено порядка 200 испытательных полетов, но о запуске в серийное производство речь не велась.
SR-71 Blackbird
Этот сверхзвуковой стратегический самолет разведчик был разработан в разгар холодной войны, а свой первый полет он совершил в 1964 году. Его высота полета и быстрое ускорение должны были защищать от попадания ракет. Но, по версии советских войск ПВО, в действительности от ракет самолет спасало то, что он держался подальше от зоны их поражения. Летали самолеты до 1998 года, так что успели породить немало слухов об НЛО.
RQ-3 Darkstar
Как и SR-71, этот самолет построили в Lockheed Martin, всего там создали 4 беспилотника необычной формы. Первый полет состоялся в 1996 году и закончился неудачно. В итоге самолет-разведчик так и не был куплен военными США, а программа по его разработке была свернута в 1999 году.
Lockheed F-117 Nighthawk
Тактический малозаметный ударный самолет, внешне напоминающий звездолет из фантастического фильма. Свой первый полет он совершил в июне 1981 года, всего на вооружение США было поставлено 64 самолета. Весной 2008 года «Ночной ястреб» был снят с вооружения, его сменил «Раптор».
Northrop B-2 Spirit
Этот самолет больше всех в списке напоминает космический корабль пришельцев. Первый полет он совершил в 1983 году, а на вооружение поступил в 1988. Стоимость программы по его разработке составила колоссальные 41 млрд долларов, это до сих пор самые дорогие военные самолеты в истории. И хотя производство бомбардировщиков давно завершилось, они все еще находятся в эксплуатации. Всего был построен 21 самолет.
- 16 390 000 РMercedes S-класс 2020 в Москве
- 1 430 000 РFord Focus 2017 в Москве
- 4 540 000 РLexus LX 2011 в Москве
- 1 040 000 РKIA Rio 2016 в Москве
- 1 250 000 РBMW 5 серия 2011 в Москве
- 1 289 000 РKIA Rio 2018 в Москве
- 2 250 000 РVolkswagen Transporter 2018 в Москве
- 1 050 000 РMercedes E-класс 2010 в Москве
- 695 000 РMazda 6 2008 в Москве
- 1 520 000 РHyundai Solaris 2021 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий