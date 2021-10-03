5 самых бюджетных пикапов на российском рынке
УАЗ «Пикап»
Открывает рейтинг российский внедорожник, который регулярно становится бестселлером сегмента пикапов во многом благодаря своей цене. Длина автомобиля достигает 5 125 мм при расстоянии между осями в 3 000 мм. В пикапе могут разместиться до 5 человек, его грузоподъемность достигает 765 кг. Базовая версия «Классик» со 150-сильным бензиновым мотором и «механикой» стоит минимум 1 114 000 рублей.
JAC T6
Китайский автомобиль можно назвать самым недорогим среди пикапов иностранных брендов в России, отмечает редакция Carsweek. Он чуть крупнее УАЗа: габаритная длина - 5 325 мм, а колесная база – 3 090 мм. Версия с 5-местной кабиной может перевозить до 810 кг груза. Но мотор у «китайца» не такой мощный: 130 сил. Трансмиссия – «механика», привод – полный. Базовая комплектация Intermediate стоит от 1 539 000 рублей.
GWM Wingle 7
Еще один представитель китайского автопрома – пикап концерна Great Wall Wingle 7. В Россию автомобиль поставляется в единственной версии Comfort с мотором на 142 л.с., «механикой» и полным приводом. Его габаритная длина – 5 395 мм, колесная база составляет 3 350 мм, а грузоподъемность – 975 кг. Цены начинаются от 1 799 000 рублей.
GWM Poer
Третий «китаец» в рейтинге и вторая модель концерна Great Wall – это более крупный пикап Poer. Его габаритная длина – 5 404 мм, колесная база – 3 230 мм, а грузоподъемность – свыше тонны. В движение пикап приводит 150-сильный турбодизель, который работает в паре классическим 8-диапазонным «автоматом». Цены начинаются от 2 399 000 рублей.
Mitsubishi L200
Японский пикап Mitsubishi L200 обойдется минимум в 2 659 000 рублей. Его габаритная длина – 5 225 мм, расстояние между осями 3 000 мм, а грузоподъемность составляет 920 кг. Под капотом располагается 154-сильный дизельный мотор. Полный привод входит в стандартное оснащение.
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