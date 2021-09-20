5 самых дальнобойных электрокаров
Редакция портала speedme.ru изучила данные о запасе хода у нескольких современных электрокаров, которые уже поступили в продажу или только готовятся выйти на рынок. Некоторые из них могут пройти без подзарядки больше, чем многие автомобили с ДВС на одном баке.
Lucid Air Dream Edition Range
Lucid Air – детище бывшего главного инженера Tesla Model S Пита Роулинсона. Его запас хода достигает 837 километров. При нынешних ценах на топливо Licid Air Dream Edition Range за 5 лет позволит сэкономить 6 250 долларов или порядка 453 тыс. рублей по актуальному курсу. Каждый километр пробега обойдется владельцу в полтора рубля.
Tesla Model S
Tesla Model S Plaid считается самым быстрым серийным автомобилем в мире. Электрокар способен разогнаться от нуля до «сотни» за 1,9 секунды. Но запас хода у него один из самых небольших в линейке. «Дальнобойная» версия Long Range предлагает пробег порядка 645 километров.
Rivian R1T
При поддержке Amazon и Ford компания Rivian, наконец, представила пикап R1T, который является одним из самых ожидаемых автомобилей года. Заявленный запас хода тяжелого пикапа составляет 505 километров. Внедорожник оснащен батареей емкостью135 кВт-ч. Через полгода обещают выпустить версию с более емкими аккумуляторами (180 кВт-ч), обеспечивающими 640 километров без подзарядки.
Tesla Model 3
Model 3 – младшая модель в линейке Tesla, но запас хода у нее вполне «взрослый». Версия 2021 года с топовым аккумулятором может проехать на одной зарядке до 568 километров. Это впечатляющий результат, если принять во внимание цену автомобиля.
Ford Mustang Mach E
Электрический кроссовер Ford Mustang Mach E гарантирует до 490 километров без подзарядки даже с полной загрузкой. Обычно автопроизводители немного лукавят и публикуют цифры по пробегу без полезной нагрузки. При этом электрокар оснащается двумя моторами суммарной отдачей 346 л.с. и успевает разогнаться до 100 км/ч за 4,8 секунды.
- 4 900 000 РTesla Model S 2020 в Москве
- 3 450 000 РTesla Model S 2014 в Москве
- 4 000 000 РTesla Model S 2017 в Москве
- 4 145 000 РTesla Model 3 2019 в Москве
- 5 750 000 РTesla Model 3 2021 в Москве
- 13 586 000 РTesla Model S 2021 в Москве
- 11 400 000 РTesla Model S 2021 в Москве
- 3 200 000 РTesla Model 3 2020 в Москве
- 3 700 000 РTesla Model 3 2018 в Москве
- 3 250 000 РTesla Model 3 2018 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий