5 самых дешевых автомобилей у дилеров в августе 2021 года
Дилеры поднимают цены на новые автомобили чуть ли не каждый месяц. Редакция портала Carsweek проанализировала актуальные предложения на рынке и называла пять самых бюджетных моделей.
Lada Granta
Автомобили Lada дорожали в 2021 году уже минимум четыре раза: в январе, марте, мае и июле. Сейчас самая доступная модификация Standart обойдется в 531 900 рублей. Речь идет об автомобиле в кузове седан, под капотом которого располагается новый 1,6-литровый атмосферный мотор мощностью 90 л.с. Работает он в тандеме с механической трансмиссией на 5 ступеней. Оснащение – самое спартанское: аудиоподготовка, колесные диски диаметром 14 дюймов и крепление Isofix для детских кресел.
Lada Niva Legend
За легендарный трехдверный внедорожник дилеры Lada сейчас просят минимум 632 900 рублей. Под капотом проверенный временем агрегат объемом 1,7 литра и отдачей 83 л.с. Это не так много, однако на бездорожье номинальная мощность не главное. Куда важнее наличие жесткого полного привода и понижающей передачи, которая позволяет машине стартовать даже из самых сложных условий. Отметим наличие 16-дюймовых колесных дисков и электрических стеклоподъемников.
Renault Logan
Компактный французский седан – самая доступная иномарка в России после ухода моделей Datsun. Приобрести Renault Logan в стартовой комплектации Access можно за 718 000 рублей. За эти деньги покупатель получает машину с 1,6-литровым мотором мощностью 82 л.с. и механической коробкой передач. Из приятных опций можно отметить только светодиодные ходовые огни и центральный замок. Однако Logan может похвастаться неплохой адаптацией к российским условиям – здесь есть защита картера и 6-летняя гарантия на защиту от коррозии.
Lada Xray
Сейчас небольшой хэтчбек в базовой версии Standart стоит от 730 900 рублей. Под капотом здесь трудится 1,6-литровый мотор мощностью 106 сил. Сочетается он с МКПП. Покупатели смогут рассчитывать на электрические стеклоподъемники дверей, штатную аудиоподготовку, а также две подушки безопасности – для водителя и переднего пассажира.
Renault Sandero
Этот небольшой хэтчбек построен на одной платформе с седаном Logan и также производится на АвтоВАЗе. Однако хэтчбек в Renault оценили чуть дороже седана. Сейчас за Sandero просят минимум 743 000 рублей. С точки зрения оснащения и опций автомобиль полностью идентичен Logan. Тем не менее, россияне готовы переплачивать, поскольку кузов «хэтчбек» – более практичен, особенно для желающих много времени проводить за городом.
- 210 000 РRenault Logan 2018 в Москве
- 352 000 РВАЗ (Lada) Granta 2014 в Москве
- 88 000 РВАЗ (Lada) 4x4 (Нива) 1998 в Москве
- 399 000 РRenault Logan 2011 в Москве
- 370 000 РRenault Sandero 2013 в Москве
- 565 000 РRenault Logan 2013 в Москве
- 450 000 РВАЗ (Lada) 4x4 (Нива) 2017 в Москве
- 665 000 РВАЗ (Lada) Granta 2020 в Москве
- 466 000 РВАЗ (Lada) Granta 2017 в Москве
- 340 000 РВАЗ (Lada) Granta 2017 в Москве
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