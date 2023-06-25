5 самых дешевых дешевых седанов в России летом 2023 года

Ранее мы писали Самые дешевые китайские кроссоверы в России летом 2023 года Каждый месяц на российский рынок выходят все новые и новые модели китайских кроссоверов, привлекая отечественных ... Читать далее

Журналисты портала «Автоновости дня» изучили актуальные прайс-листы производителей и назвали пять самых доступных седанов на российском авторынке летом 2023 года. Открывает список отечественная Lada Granta. Базовая комплектация Classic'22 с 1,6-литровым 90-сильным бензиновым двигателем и 5-ступенчатой «механикой» стоит от 692 300 рублей.

Вторую строчку занимает дорестайлинговая Lada Vesta. По всей вероятности, у каких-то дилеров еще остались в наличии такие автомобили. Версия с 1,6-литровым мотором мощностью 106 сил и 5-ступенчатой МКПП стоит от 1 121 900 рублей. Обновленная Lada Vesta NG с той же связкой агрегатов, что и Granta, обойдется уже минимум в 1 239 900 рублей.

Фото: Changan

Четвертое место досталось китайскому Changan Alsvin с 1,5-литровым «атмосферником» на 107 сил и роботизированной коробкой передач. Цены начинаются от 1 649 900 рублей, но и список штатного оборудования здесь ощутимо богаче, чем у Vesta. Замыкает ТОП-5 самых доступных седанов в России еще один «китаец». Седан BAIC U5 Plus калининградской сборки в комплектации Luxury оценили в 1 699 900 рублей. Автомобиль оснащен 1,5-литровым двигателем на 113 сил и вариатором.

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