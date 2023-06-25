5 самых дешевых дешевых седанов в России летом 2023 года
Вторую строчку занимает дорестайлинговая Lada Vesta. По всей вероятности, у каких-то дилеров еще остались в наличии такие автомобили. Версия с 1,6-литровым мотором мощностью 106 сил и 5-ступенчатой МКПП стоит от 1 121 900 рублей. Обновленная Lada Vesta NG с той же связкой агрегатов, что и Granta, обойдется уже минимум в 1 239 900 рублей.
Четвертое место досталось китайскому Changan Alsvin с 1,5-литровым «атмосферником» на 107 сил и роботизированной коробкой передач. Цены начинаются от 1 649 900 рублей, но и список штатного оборудования здесь ощутимо богаче, чем у Vesta. Замыкает ТОП-5 самых доступных седанов в России еще один «китаец». Седан BAIC U5 Plus калининградской сборки в комплектации Luxury оценили в 1 699 900 рублей. Автомобиль оснащен 1,5-литровым двигателем на 113 сил и вариатором.
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16.06.2023, 07:37
Lada Iskra – новая модель АвтоВАЗа: что о ней известно?
В рамках Петербургского международного экономического форума глава АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал журналистам о принципиально новой бюджетной модели Lada Iskra, которую представят в конце 2024 года.Читать далее
-
14.06.2023, 07:59
Самые популярные подержанные автомобили 2023 года
Эксперты «Авито Авто» проанализировали итоги продаж автомобилей на вторичном рынке за первые пять месяцев 2023 года и назвали самые востребованные марки и модели.Читать далее
-
13.06.2023, 11:21
Глава Минпромторга рассказал об идее «народного» автомобиля за 500 тысяч рублей
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, чем закончились попытки создать машину за полмиллиона рублей и сколько сейчас должен стоить «народный» автомобиль.Читать далее
-
12.06.2023, 23:45
АвтоВАЗ расторгнет контракты с дилерами, завышающими цены на Lada
В конце мая 2023 года глава АвтоВАЗа Максим Соколов предупредил дилеров, что будет строго следить за соблюдением рекомендованных розничных цен. Далеко не все продавцы восприняли его слова всерьез. Поставки трем нарушителям уже приостановлены, ведется проверка.Читать далее
-
23.06.2023, 11:21
Самые быстрые и мощные мотоциклы в мире
Мотоцикл дает своему владельцу бесценное ощущение свободы. Одни байки предназначены для поездок по бездорожью, другие – для путешествий, а третьи ориентированы исключительно на мощность и скорость.Читать далее
-
22.06.2023, 23:59
Шведский гиперкар установил новый мировой рекорд
Гиперкар Koenigsegg Regera продемонстрировал не только выдающиеся возможности своей гибридной силовой установки мощностью 1 800 лошадиных сил, но и невероятную эффективность тормозной системы.Читать далее
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