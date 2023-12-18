5 самых дешевых китайских седанов в России в декабре 2023 года

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Редакция портала «Автоновости дня» изучила актуальные предложения производителей и составила свежий рейтинг самых дешевых китайских седанов в России в середине декабря 2023 года. Открывает список Changan Alsvin. Автомобиль с 1,5-литровым «атмосферником» на 98 л.с. и 5-ступенчатым «роботом» DCT стоит минимум 1 720 000 рублей с учетом скидки. Здесь уже есть 2 подушки безопасности, светодиодные фары и кондиционер, медисистема с 7,0-дюймовым экраном и круиз-контроль, камера заднего вида и парктроники. Сиденья обиты кожзамом.

Вторая строчка досталась новинке российского авторынка – седану Geely Emgrand. Автомобиль с 1,5-литровым мотором на 122 л.с. и 5-ступенчатой «механикой» стоит от 1 999 990 рублей. Салон здесь отделан тканью, зато экран медиасистемы имеет диагональ 8 дюймов. Третье место занимает «калининградский» BAIC U5 Plus с 1,5-литровым мотором на 112 л.с. и 5-ступенчатой МКПП за 2 045 000 рублей. Экран медиасистемы вырастает до 12,3 дюйма.

Фото: Omoda

На четвертой строчке расположился Kaiyi E5 с 1,5-литровым турбомотором на 147 сил и вариатором Автомобиль с галогеновыми фарами, люком в крыше и 10,25-дюймовым экраном медиасистемы стоит минимум 2 195 000 рублей. Замыкает список самых доступных китайских седанов Omoda S5 с 1,5-литровым «атмосферником» на 113 сил и вариатором за 2 249 000 рублей. Седан может похвастаться четырьмя подушками безопасности и шторками безопасности, системой кругового обзора с задними парктрониками, круиз-контролем и другими приятными опциями для комфорта и безопасности.

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