5 самых дешевых китайских седанов в России в декабре 2023 года
Фото: Geely Emgrand
Вторая строчка досталась новинке российского авторынка – седану Geely Emgrand. Автомобиль с 1,5-литровым мотором на 122 л.с. и 5-ступенчатой «механикой» стоит от 1 999 990 рублей. Салон здесь отделан тканью, зато экран медиасистемы имеет диагональ 8 дюймов. Третье место занимает «калининградский» BAIC U5 Plus с 1,5-литровым мотором на 112 л.с. и 5-ступенчатой МКПП за 2 045 000 рублей. Экран медиасистемы вырастает до 12,3 дюйма.
На четвертой строчке расположился Kaiyi E5 с 1,5-литровым турбомотором на 147 сил и вариатором Автомобиль с галогеновыми фарами, люком в крыше и 10,25-дюймовым экраном медиасистемы стоит минимум 2 195 000 рублей. Замыкает список самых доступных китайских седанов Omoda S5 с 1,5-литровым «атмосферником» на 113 сил и вариатором за 2 249 000 рублей. Седан может похвастаться четырьмя подушками безопасности и шторками безопасности, системой кругового обзора с задними парктрониками, круиз-контролем и другими приятными опциями для комфорта и безопасности.
-
16.11.2023, 16:08
Какие автомобили подешевели в России в ноябре 2023 года
Пока большинство автопроизводителей регулярно поднимают цены на свои автомобили, четыре марки в ноябре решили их снизить. Размер скидки в зависимости от модели составил от 70 до 130 тысяч рублей.Читать далее
-
13.11.2023, 08:11
5 самых дешевых китайских седанов в России в ноябре 2023 года
С уходом из России крупнейших мировых производителей, на рынке появился дефицит предложений в сегменте недорогих седанов. Поначалу китайские производители везли к нам исключительно кроссоверы. Сейчас ситуация начинает выправляться.Читать далее
-
18.12.2023, 00:12
У дилеров появились Lada Vesta без подушек безопасности, но продавать их пока нельзя
Неделю назад на АвтоВАЗе начали собирать автомобили Lada Vesta в две смены. По версии инсайдеров, из-за нехватки комплектующих некоторые машины сходили с конвейера без подушек безопасности. Производитель эту информацию категорически опровергал.Читать далее
-
15.12.2023, 16:46
В России неожиданно подешевели автомобили 4 брендов
В ноябре шесть автопроизводителей объявили о скидках на свои машины, приуроченные к «всемирному дню шоппинга» и «черной пятнице». В начале декабря россиян порадовали скидками еще четыре бренда.Читать далее
-
15.12.2023, 16:07
Подвеска УАЗ «Патриот» должна стать лучше
Ульяновский автозавод пообещал, что новые внедорожники УАЗ «Патриот» будут отличаться от предшественников более качественной подвеской. Журналисты выяснили подробности.Читать далее
-
15.12.2023, 15:35
Стало известно, что сейчас происходит на заводе Lada в Ижевске
В августе 2023 года с конвейера Волжского автозавода сошли последние автомобили Lada Largus. Сборочную линию начали переносить на завод в Ижевск. Журналисты побывали на предприятии и выяснили, как идет подготовка к перезапуску.Читать далее
-
15.12.2023, 13:15
Аэрофлот отменил прямые зимние перелеты в Дубай за неделю до начала
Еще несколько месяцев назад авиакомпания Аэрофлот анонсировала запуск в декабре прямых рейсов из Екатеринбурга, Новосибирска и Казани в Дубай. Но за неделю до начала программы от нее решили отказаться.Читать далее
-
16.11.2023, 16:08
Какие автомобили подешевели в России в ноябре 2023 года
Пока большинство автопроизводителей регулярно поднимают цены на свои автомобили, четыре марки в ноябре решили их снизить. Размер скидки в зависимости от модели составил от 70 до 130 тысяч рублей.Читать далее
-
13.11.2023, 08:11
5 самых дешевых китайских седанов в России в ноябре 2023 года
С уходом из России крупнейших мировых производителей, на рынке появился дефицит предложений в сегменте недорогих седанов. Поначалу китайские производители везли к нам исключительно кроссоверы. Сейчас ситуация начинает выправляться.Читать далее
-
18.12.2023, 00:12
У дилеров появились Lada Vesta без подушек безопасности, но продавать их пока нельзя
Неделю назад на АвтоВАЗе начали собирать автомобили Lada Vesta в две смены. По версии инсайдеров, из-за нехватки комплектующих некоторые машины сходили с конвейера без подушек безопасности. Производитель эту информацию категорически опровергал.Читать далее
-
15.12.2023, 16:46
В России неожиданно подешевели автомобили 4 брендов
В ноябре шесть автопроизводителей объявили о скидках на свои машины, приуроченные к «всемирному дню шоппинга» и «черной пятнице». В начале декабря россиян порадовали скидками еще четыре бренда.Читать далее
-
15.12.2023, 16:07
Подвеска УАЗ «Патриот» должна стать лучше
Ульяновский автозавод пообещал, что новые внедорожники УАЗ «Патриот» будут отличаться от предшественников более качественной подвеской. Журналисты выяснили подробности.Читать далее
-
15.12.2023, 15:35
Стало известно, что сейчас происходит на заводе Lada в Ижевске
В августе 2023 года с конвейера Волжского автозавода сошли последние автомобили Lada Largus. Сборочную линию начали переносить на завод в Ижевск. Журналисты побывали на предприятии и выяснили, как идет подготовка к перезапуску.Читать далее
-
15.12.2023, 13:15
Аэрофлот отменил прямые зимние перелеты в Дубай за неделю до начала
Еще несколько месяцев назад авиакомпания Аэрофлот анонсировала запуск в декабре прямых рейсов из Екатеринбурга, Новосибирска и Казани в Дубай. Но за неделю до начала программы от нее решили отказаться.Читать далее
- 2 319 900 РOMODA S5 2023 в Москве
- 2 115 000 РKAIYI E5 2023 в Москве
- 1 599 000 РOMODA S5 2023 в Москве
- 2 199 000 РKAIYI E5 2023 в Москве
- 2 059 000 РKAIYI E5 2023 в Москве
- 1 450 000 РChangan Alsvin 2023 в Москве
- 1 500 000 РChangan Alsvin 2023 в Москве
- 2 099 000 РGeely Emgrand 2023 в Москве
- 1 970 000 РKAIYI E5 2023 в Москве
- 1 890 000 РKAIYI E5 2023 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий