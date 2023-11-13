5 самых дешевых китайских седанов в России в ноябре 2023 года

Ранее мы писали 5 самых дешевых новых автомобилей в России осенью 2023 года Цены на новые автомобили в России продолжают расти день ото дня. Купить новую машину в автосалоне можно не ... Читать далее

Редакция «Автоновостей дня» изучила актуальные предложения китайских производителей и назвала пять самых доступных седанов по состоянию на ноябрь 2023 года. Открывает список Changan Alsvin с 1,5-литровым мотором на 98 сил и 5-ступенчатым «роботом» DCT, который в комплектации LX стоит минимум 1 750 000 рублей. В списке штатного оснащения значатся две подушки безопасности, камера заднего вида с динамической разметкой и задние парктроники, кондиционер и обогрев боковых зеркал, «кожаный» салон и медиасистема с 7-дюймовым тачскрином.

На второй строчке расположился новый для российского рынка седан Geely Emgrand за 1 999 990 рублей. Автомобиль оснащен 1,5-литровым мотором на 122 силы, который работает в паре с 5-ступенчатой «механикой». Список базового оснащения похож на Changan Alsvin, только диагональ экрана медиасистемы чуть больше – 8 дюймов. Третье место досталось BAIC U5 Plus, сборку которого наладили в Калининграде. Версия Luxury с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 112 л.с. и 5-ступенчатой «механикой» стоит от 2 045 000 рублей. Диагональ таскрина достигает 12,3 дюймов.

Фото: Omoda

Четвертую строчку занимает еще один китайский седан из Калининграда – Kaiyi E5. Версия с 1,5-литровым турбомотором на 147 сил и вариатором стоит от 2 195 000 рублей. Замыкает список седан Omoda S5 за 2 249 900 рублей, который оснащен 1,5-литровым мотором на 113 сил и вариатором.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах