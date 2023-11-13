5 самых дешевых китайских седанов в России в ноябре 2023 года
На второй строчке расположился новый для российского рынка седан Geely Emgrand за 1 999 990 рублей. Автомобиль оснащен 1,5-литровым мотором на 122 силы, который работает в паре с 5-ступенчатой «механикой». Список базового оснащения похож на Changan Alsvin, только диагональ экрана медиасистемы чуть больше – 8 дюймов. Третье место досталось BAIC U5 Plus, сборку которого наладили в Калининграде. Версия Luxury с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 112 л.с. и 5-ступенчатой «механикой» стоит от 2 045 000 рублей. Диагональ таскрина достигает 12,3 дюймов.
Четвертую строчку занимает еще один китайский седан из Калининграда – Kaiyi E5. Версия с 1,5-литровым турбомотором на 147 сил и вариатором стоит от 2 195 000 рублей. Замыкает список седан Omoda S5 за 2 249 900 рублей, который оснащен 1,5-литровым мотором на 113 сил и вариатором.
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На «Автоторе» начали собирать битопливные седаны
Калининградский завод «Автотор» совместно с «Газпром газомоторные системы» наладил сборку бюджетных седанов BAIC U5 plus со штатным газобаллонным оборудованием. Первая пилотная партия уже сошла с конвейера.Читать далее
-
08.10.2023, 22:25
Самые дешевые седаны в России в октябре 2023 года
Несмотря на засилье кроссоверов, седаны по-прежнему пользуются популярностью среди российских автолюбителей. Самый доступный вариант обойдется в 700 тысяч рублей. Сколько стоят другие бюджетные седаны?Читать далее
-
15.09.2023, 15:42
Geely доработала крупный седан специально для России
Седан Geely Emgrand собирают в Беларуси, где он стал настоящим бестселлером, благодаря удачному сочетанию функциональности и цены. Скоро модель должна появиться и у российских дилеров, но с некоторыми изменениями.Читать далее
-
15.09.2023, 12:34
Владельцы седанов Omoda S5 пожаловались на низкое качество
Стильные китайские седаны поставляют в Россию напрямую из Поднебесной. Автомобили имеют заводскую гарантию – стандартные 3 года или 100 тысяч километров пробега. При этом производитель отдельно оговаривает срок службы автомобиля: он составляет 7 лет или 200 тысяч километров.Читать далее
-
15.11.2023, 00:06
5 самых дорогих автомобилей, проданных с аукциона
Накануне аукционный дом RM Sotheby's продал уникальный спорткар Ferrari 250 GTO 1962 года выпуска за рекордные 51,7 млн долларов или порядка 4,7 млрд рублей в пересчете по курсу. Но это не самый дорогой автомобиль в мире. Расскажем, кто в пятерке лидеров.Читать далее
-
14.11.2023, 19:16
5 кроссоверов, которые меньше всего теряют в цене
Эксперты аналитического агентства «Автостат» изучили цены на популярные 4-летние кроссоверы и назвали пять автомобилей, которые медленнее теряют в цене и лучше сохраняют остаточную стоимость.Читать далее
-
14.11.2023, 15:14
Дилер назвал главные плюсы и минусы китайских автомобилей
Доля китайских автомобилей в российском импорте превышает 90%, а в общем объеме продаж новых легковых автомобилей приближается к 60%. В условиях почти полного отсутствия конкуренции полезно знать особенности машин из Поднебесной.Читать далее
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