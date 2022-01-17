5 самых дешевых кроссоверов с автоматической коробкой в 2022 году
Журналисты издания «Автоновости дня» изучили актуальные предложения на российском рынке и назвали пять самых дешевых кроссоверов иностранных брендов с автоматической и роботизированной КПП. Модели с вариатором решили не учитывать.
Hyundai Creta
Самым доступным кроссовером с «автоматом» стал бестселлер сегмента SUV – корейский кроссовер Hyundai Creta, который собирают на заводе марки в Петербурге. Версия с 1,6-литровым мотором (123 л.с.) и 6-диапазонным классическим «автоматом» стоит от 1 364 000 рублей.
Kia Soul
Второе место рейтинга досталось еще одному бюджетному «корейцу». Под капотом у него работает тот 1,6-литровый бензиновый «атмосферник», который сочетается с 6-диапазонной АКПП. Стартовая цена такой модификации составляет 1 379 000 рублей.
Chery Tiggo 4
Китайский компактный кроссовер оснащен 1,5-литровой бензиновой «турбочетверкой», выдающей 150 лошадиных сил и работающей в паре с 5-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Цены начинаются от 1 459 900 рублей.
Kia Seltos
Еще один корейский кроссовер с хорошо знакомым российских покупателям 1,6-литровым мотором и «автоматом» занимает четвертое место. Цены стартуют от 1 469 000 рублей.
Changhan CS35
Замыкает список китайский кроссовер с 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 130 лошадиных сил, который работает в паре с 6-ступенчатой автоматической КПП. Цена такой модификации начинается от 1 509 900 рублей.
- 16 390 000 РMercedes S-класс 2020 в Москве
- 2 240 000 РNissan Qashqai 2019 в Москве
- 870 000 РSsangYong Rexton 2008 в Москве
- 3 490 000 РMercedes S-класс 2014 в Москве
- 2 970 000 РMercedes GLA-класс 2018 в Москве
- 540 000 РMazda 3 2007 в Москве
- 630 000 РToyota Corolla 2007 в Москве
- 850 000 РLand Rover Range Rover 2006 в Москве
- 6 499 000 РMercedes Maybach S-класс 2014 в Москве
- 910 000 РВАЗ (Lada) Largus 2020 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий