5 самых дешевых отечественных кроссоверов и внедорожников в России в январе 2024 года

Ранее мы писали Два китайских автомобильных бренда запустили онлайн-продажи на Ozon: цены на 500 тысяч ниже официального прайса Купить автомобили на маркетплейсе Ozon можно было и раньше. «Пионерами» стали Chery и Omoda, а также еще несколько ... Читать далее

Niva Legend

Редакция портала «Автоновости дня» изучила актуальные прайс-листы производителей и выбрала пять наиболее доступных кроссоверов и внедорожников российских брендов по состоянию на январь 2024 года. Открывает список классическая трехдверная Lada Niva Legend. Внедорожник 2023 модельного года стоит от 829 900 рублей. Автомобиль 2024 модельного года с ABS, EBD и мотором класса «Евро-5» обойдется минимум в 929 900 рублей. Напомним,оснащен 1,7-литровым двигателем мощностью 83 л.с., который работает в связке с 5-ступенчатой «механикой» и полным приводом.

Второе место занимает Lada Niva Travel, который в зависимости от модельного года стоит минимум 1 198 900 рублей или 1 217 900 рублей. Под капотом трудится 80-сильный мотор, но список базового оснащения немного богаче, чем у Niva Legend. В базе есть электростеклоподъемники, аудиоподготовка, боковые зеркала с электрорегулировкой и подогревом, а также 15-дюймовые стальные колесные диски.

Фото: УАЗ

Третья строчка досталась внедорожнику УАЗ «Хантер», который доступен в единственной комплектации Base Fleet с 112-сильным мотором и стоит минимум 1 390 000 рублей (2023 г.в.) или 1 425 000 рублей (2024 г.в.). Еще 50 000 рублей придется заплатить за доставку до дилерского центра. Следом за «Хантером» идет «Патриот», который в комплектации Base Икар с 150-сильным мотором Евро-2 стоит от 1 580 000 рублей (2023 г.в.). Версия с двигателем стандарта Евро-5 обойдется на 20 000 рублей дороже. Стоимость доставки до дилера уже заложена в базовую цену. Машина 2024 г.в. стоит от 1 630 000 рублей.

Фото: МАЗ "Москвич"

Замыкает список условно российский кроссовер «Москвич 3». Розничные цены на машину с 1,5-литровым турбомотором на 136 л.с. начинаются от 2 120 000 рублей с учетом «прямой выгоды» в размере 100 000 рублей. В стандартное оснащение входят зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом, люк с электроприводом, бесключевой доступ, «климат» и круиз-контроль, задние парктроники и камера заднего вида.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах