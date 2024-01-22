5 самых дешевых отечественных кроссоверов и внедорожников в России в январе 2024 года
Фото: Lada
Второе место занимает Lada Niva Travel, который в зависимости от модельного года стоит минимум 1 198 900 рублей или 1 217 900 рублей. Под капотом трудится 80-сильный мотор, но список базового оснащения немного богаче, чем у Niva Legend. В базе есть электростеклоподъемники, аудиоподготовка, боковые зеркала с электрорегулировкой и подогревом, а также 15-дюймовые стальные колесные диски.
Третья строчка досталась внедорожнику УАЗ «Хантер», который доступен в единственной комплектации Base Fleet с 112-сильным мотором и стоит минимум 1 390 000 рублей (2023 г.в.) или 1 425 000 рублей (2024 г.в.). Еще 50 000 рублей придется заплатить за доставку до дилерского центра. Следом за «Хантером» идет «Патриот», который в комплектации Base Икар с 150-сильным мотором Евро-2 стоит от 1 580 000 рублей (2023 г.в.). Версия с двигателем стандарта Евро-5 обойдется на 20 000 рублей дороже. Стоимость доставки до дилера уже заложена в базовую цену. Машина 2024 г.в. стоит от 1 630 000 рублей.
Замыкает список условно российский кроссовер «Москвич 3». Розничные цены на машину с 1,5-литровым турбомотором на 136 л.с. начинаются от 2 120 000 рублей с учетом «прямой выгоды» в размере 100 000 рублей. В стандартное оснащение входят зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом, люк с электроприводом, бесключевой доступ, «климат» и круиз-контроль, задние парктроники и камера заднего вида.
-
17.01.2024, 14:38
Каршеринг в Петербурге начал предоставлять машины без оклейки в аренду до полутора лет
Каршеринг-сервис Ситидрайв запустил в Санкт-Петербурге сервис подписки или долгосрочной аренды автомобилей. На выбор предлагают новые китайские или подержанные корейские и европейские автомобили. Цена зависит от длительности аренды.Читать далее
-
12.01.2024, 00:13
5 самых дорогих автомобилей Lada в январе 2024 года
Автомобили в России продолжают дорожать. Цены многих новых моделей Lada уверенно перевалили за 1 млн рублей. Параллельно с ними растет и стоимость подержанных машин. Но цены некоторых экземпляров, действительно, поражают воображение. Продавцы даже вынуждены указывать в комментариях, что не ошиблись с количеством нулей.Читать далее
-
10.01.2024, 20:06
УАЗ поднял цены на внедорожники
Ульяновский автозавод опубликовал прайс-листы на внедорожники УАЗ 2024 модельного года. Цифры предсказуемо выросли. Прибавка составила от 35 до 50 тысяч рублей в зависимости от модели.Читать далее
-
10.01.2024, 16:17
5 самых популярных кроссоверов и внедорожников в России в 2023 году
За весь 2023 год в России было продано чуть более 1 млн новых легковых автомобилей. Отечественный рынок постепенно восстанавливается, продажи в сравнении с 2022 годом выросли на 69%. Безоговорочное лидерство удерживает Lada Granta, на второе место вырвался китайский кроссовер.Читать далее
-
22.01.2024, 08:23
Правительство вновь скорректировало план дорожного строительства на ближайшие 5 лет
Официально в Правительстве РФ сообщили, что в обновленный план включили 380 объектов дорожного строительства вместо прежних 250, а объем финансирования вырос с 13,2 до 14 трлн рублей. При внимательном изучении документа выяснилось, что завершение многих крупных федеральных строек откладывается.Читать далее
-
22.01.2024, 07:57
В Москве вновь расширяют зону платной парковки
С 22 января столичные власти в очередной раз расширили зону платной муниципальной парковки. Список пополнят еще 50 участков улиц, загруженные транспортом и находящиеся вблизи крупных жилых комплексов.Читать далее
-
22.01.2024, 07:41
Смертельное ДТП с машиной скорой помощи произошло в Приморье
Неделя началась в Приморском крае с серьезной аварии с участием скорой помощи на базе автомобиля УАЗ и японского кроссовера Honda CR-V. Два человека пострадали, один погиб на месте происшествия.Читать далее
-
17.01.2024, 14:38
Каршеринг в Петербурге начал предоставлять машины без оклейки в аренду до полутора лет
Каршеринг-сервис Ситидрайв запустил в Санкт-Петербурге сервис подписки или долгосрочной аренды автомобилей. На выбор предлагают новые китайские или подержанные корейские и европейские автомобили. Цена зависит от длительности аренды.Читать далее
-
12.01.2024, 00:13
5 самых дорогих автомобилей Lada в январе 2024 года
Автомобили в России продолжают дорожать. Цены многих новых моделей Lada уверенно перевалили за 1 млн рублей. Параллельно с ними растет и стоимость подержанных машин. Но цены некоторых экземпляров, действительно, поражают воображение. Продавцы даже вынуждены указывать в комментариях, что не ошиблись с количеством нулей.Читать далее
-
10.01.2024, 20:06
УАЗ поднял цены на внедорожники
Ульяновский автозавод опубликовал прайс-листы на внедорожники УАЗ 2024 модельного года. Цифры предсказуемо выросли. Прибавка составила от 35 до 50 тысяч рублей в зависимости от модели.Читать далее
-
10.01.2024, 16:17
5 самых популярных кроссоверов и внедорожников в России в 2023 году
За весь 2023 год в России было продано чуть более 1 млн новых легковых автомобилей. Отечественный рынок постепенно восстанавливается, продажи в сравнении с 2022 годом выросли на 69%. Безоговорочное лидерство удерживает Lada Granta, на второе место вырвался китайский кроссовер.Читать далее
-
22.01.2024, 08:23
Правительство вновь скорректировало план дорожного строительства на ближайшие 5 лет
Официально в Правительстве РФ сообщили, что в обновленный план включили 380 объектов дорожного строительства вместо прежних 250, а объем финансирования вырос с 13,2 до 14 трлн рублей. При внимательном изучении документа выяснилось, что завершение многих крупных федеральных строек откладывается.Читать далее
-
22.01.2024, 07:57
В Москве вновь расширяют зону платной парковки
С 22 января столичные власти в очередной раз расширили зону платной муниципальной парковки. Список пополнят еще 50 участков улиц, загруженные транспортом и находящиеся вблизи крупных жилых комплексов.Читать далее
-
22.01.2024, 07:41
Смертельное ДТП с машиной скорой помощи произошло в Приморье
Неделя началась в Приморском крае с серьезной аварии с участием скорой помощи на базе автомобиля УАЗ и японского кроссовера Honda CR-V. Два человека пострадали, один погиб на месте происшествия.Читать далее
- 1 049 000 РУАЗ Patriot 2018 в Москве
- 1 995 000 РМосквич 3 2022 в Москве
- 1 720 000 РУАЗ Patriot 2020 в Москве
- 1 310 000 РУАЗ Patriot 2019 в Москве
- 1 045 000 РУАЗ Patriot 2017 в Москве
- 999 000 РВАЗ (Lada) Niva 2023 в Москве
- 1 198 000 РУАЗ Patriot 2015 в Москве
- 1 395 000 РУАЗ Patriot 2020 в Москве
- 759 000 РУАЗ Patriot 2015 в Москве
- 1 597 000 РУАЗ Patriot 2019 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий