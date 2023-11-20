5 самых дешевых пикапов в России в ноябре 2023 года

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Редакция портала «Автоновости дня» изучила актуальные предложения дилеров и назвала пять самых доступных пикапов по состоянию на ноябрь 2023 года. Открывает список отечественный УАЗ «Пикап». Базовый автомобиль Base ИКАР с 2,7-литровым мотором на 150 сил, «механикой» и подключаемым полным приводом стоит от 1 605 000 рублей. В списке штатного оснащения нет ни магнитолы, ни кондиционера.

Второе место занимает Sollers ST6, сборка которого недавно стартовала на бывшем совместном предприятии с Mazda во Владивостоке. Новинка представляет собой перелицованный китайский пикап JAC T6. Под капотом трудится 136-сильный турбодизель на 136 сил в паре с МКПП-6 и полным приводом. Цены начинаются от 2 500 000 рублей. В базе есть две подушки безопасности, мульти-руль, кондиционер, круиз-контроль, аудиосистема, боковые зеркала с электрорегулировкой, задние парктроники, подогрев передних сидений и стандартные электронные системы безопасности. Оригинальный пикап JAC T6 стоит от 2 899 000 рублей и занимает третью строчку рейтинга. Он оснащен более мощным 177-сильным бензиновым мотором, «механикой» и полным приводом.

Фото: Great Wall

Четвертое место досталось JAC T8 Pro за 3 199 000 рублей, оснащенный 2,0-литровым дизелем на 139 л.с. и 6-ступенчатой «механикой». Штатно пикап имеет светодиодные ДХО и задние фонари, кондиционер, 7-дюймовую «приборку» и 10,4-дюймовый экран медиасистемы, круиз-контроль и парктроники спереди и сзади. Замыкает ТОП-5 самых бюджетных пикапов на российском рынке китайский Great Wall Poer KingKong за 3 199 000 рублей. Комплектация Comfort предлагается с 2,0-литровым бензиновым мотором на 190 л.с. или с 2,0-литровым 150-сильным «дизелем» на выбор. Трансмиссия: «механика» и подключаемый полный привод, с понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала.

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