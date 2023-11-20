5 самых дешевых пикапов в России в ноябре 2023 года
Фото: Sollers
Второе место занимает Sollers ST6, сборка которого недавно стартовала на бывшем совместном предприятии с Mazda во Владивостоке. Новинка представляет собой перелицованный китайский пикап JAC T6. Под капотом трудится 136-сильный турбодизель на 136 сил в паре с МКПП-6 и полным приводом. Цены начинаются от 2 500 000 рублей. В базе есть две подушки безопасности, мульти-руль, кондиционер, круиз-контроль, аудиосистема, боковые зеркала с электрорегулировкой, задние парктроники, подогрев передних сидений и стандартные электронные системы безопасности. Оригинальный пикап JAC T6 стоит от 2 899 000 рублей и занимает третью строчку рейтинга. Он оснащен более мощным 177-сильным бензиновым мотором, «механикой» и полным приводом.
Четвертое место досталось JAC T8 Pro за 3 199 000 рублей, оснащенный 2,0-литровым дизелем на 139 л.с. и 6-ступенчатой «механикой». Штатно пикап имеет светодиодные ДХО и задние фонари, кондиционер, 7-дюймовую «приборку» и 10,4-дюймовый экран медиасистемы, круиз-контроль и парктроники спереди и сзади. Замыкает ТОП-5 самых бюджетных пикапов на российском рынке китайский Great Wall Poer KingKong за 3 199 000 рублей. Комплектация Comfort предлагается с 2,0-литровым бензиновым мотором на 190 л.с. или с 2,0-литровым 150-сильным «дизелем» на выбор. Трансмиссия: «механика» и подключаемый полный привод, с понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала.
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В Чечне будут собирать боевые УАЗы
На автозаводе «Чеченавто» сейчас налажена сборка популярных отечественных легковых автомобилей Lada Granta и Lada Vesta, а также коммерческих ГАЗелей Next. В ближайшее время к ним присоединятся более серьезные машины.Читать далее
-
13.11.2023, 13:20
У дилеров появились первые рамные внедорожники, собранные во Владивостоке (они оказались дороже, чем ожидалось)
В середине сентября на бывшем российском заводе Mazda Sollers во Владивостоке стартовала сборка рамных внедорожников Sollers ST6. Сейчас первые автомобили с дизельными 2,0-литровыми моторами начали появляться в дилерских шоурумах.Читать далее
-
11.09.2023, 07:26
На бывшем российском заводе Mazda стартовала сборка рамных внедорожников
Компания «Соллерс» наладила на принадлежащем ей автозаводе во Владивостоке серийное производство китайских пикапов JAC T6 под собственным брендом Sollers ST6. В следующем году к ним присоединится еще одна модель.Читать далее
-
09.08.2023, 15:55
JAC привез в Россию новый пикап и поднял цены на остальные модели
Китайская компания JAC обозначила рублевые цены на новый пикап JAC T8 Pro и скорректировала прайс-листы на уже представленные в России три модели: пикап T6, лифтбек J7 и кроссовер JS6.Читать далее
-
06.08.2023, 18:06
5 самых доступных пикапов в России в августе 2023 года
Пикапы пользуются в России небольшим, но стабильным спросом. Самым доступным представителем сегмента по-прежнему остается внедорожник УАЗ, компанию ему составляют четыре «китайца».Читать далее
-
20.11.2023, 00:10
Петиция против закрытия границы России и Финляндии набрала больше 13 тысяч подписей
Финские власти приняли решение закрыть четыре контрольно-пропускных пункта на границе с Россией и подумывают о закрытии оставшихся четырех. Финны выходят на митинги протеста и собирают подписи под петицией.Читать далее
-
19.11.2023, 20:12
В Магнитогорске грузовой состав протаранил «Ладу» с пятью пассажирами
Очередной случай чудесного спасения произошел в Челябинской области. Водитель автомобиля ВАЗ-21102, который вез еще четырех человек, проигнорировал сигнализацию на переезде и выехал на пути прямо перед грузовым составом.Читать далее
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