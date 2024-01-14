5 самых дешевых седанов в России в январе 2024 года
На второй строчке расположился седан Lada Vesta NG, который в базовой комплектации с той же связкой агрегатов стоит от 1 239 900 рублей. Но и оснащение здесь побогаче, чем у «Гранты». Есть пара фронтальных подушек безопасности, кондиционер, светодиодная оптика, электрорегулировка и подогрев боковых зеркал.
Третьим стал Changan Alsvin, одна из самых дешевых иномарок на российском рынке. Цена базовой версии с 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 98 л.с. и 5-ступенчатым «роботом» начинается от 1 720 000 рублей. В списке штатного оснащения: кондиционер, круиз-контроль, камера заднего вида с динамической разметкой и задние парктроники, медиасистема с 7-дюймовым экраном и четырьмя динамиками, а также система бесключевого доступа.
Четвертое место досталось Geely Emgrand, продажи которого в России стартовали в ноябре 2023 года. Сейчас седан со 122-сильным «атмосферником» и МКПП стоит от 1 959 990 рублей с учетом скидки. Машина оснащена кондиционером, 8-дюймовым экраном медиасистемы, подогревом и электроприводом боковых зеркал. Замыкает ТОП-5 самых доступных седанов в России в январе 2024 года китайский BAIC U5 Plus калининградской сборки за 2 045 000 рублей. Автомобиль оснащен 1,5-литровым мотором на 112 сил и 5-ступенчатой «механикой». В списке базового оснащения: боковые зеркала с электроприводом и обогревом, камера заднего вида с динамической разметкой и задними парктрониками, мультируль, пара передних подушек безопасности, кондиционер. В салоне сиденья отделаны кожзамом и установлена медиасистема с 12,3-дюймовым сенсорным экраном.
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-
18.12.2023, 00:08
5 самых дешевых китайских седанов в России в декабре 2023 года
Экспансию на российский авторынок китайские автопроизводители начали при помощи кроссоверов. Но в 2023 году один за одним начали появляться более доступные модели в кузове «седан», которые пытаются конкурировать с отечественной Lada Vesta.Читать далее
-
14.12.2023, 16:56
Названы самые востребованные подержанные бюджетные автомобили 2023 года
Эксперты сервиса Автотека проанализировали запросы по истории эксплуатации автомобилей с двигателями от 1,0 до 1,6 литра, сделанные пользователями в течение всего 2023 года, и назвали безусловных лидеров сегмента.Читать далее
-
11.12.2023, 09:32
Страховщики рассказали о росте угонов и назвали модели из группы риска
Страховые компании начинают подводить первые итоги уходящего года. По их данным в 2023 году число угонов подскочило на 15%. Популярностью у преступников по-прежнему пользуются корейские автомобили.Читать далее
-
16.01.2024, 21:20
Умер известный российский автоблогер: жена назвала предварительную причину смерти
Автомобильный блогер из Красноярска Андрей Шипило, известный под ником Борода, скоропостижно скончался в возрасте 32 лет. У его ютуб-канала Siberian Beard было больше полумиллиона подписчиков.Читать далее
-
16.01.2024, 15:27
Самые старые подержанные автомобили дорожают быстрее всего
Специалисты маркетингового агентства НАПИ проанализировали цены на вторичном авторынке и выяснили, как за последний год изменилась стоимость подержанных легковых автомобилей.Читать далее
-
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