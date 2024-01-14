5 самых дешевых седанов в России в январе 2024 года

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Редакция портала «Автоновости дня» изучила актуальные предложения на российском рынке и нашла пять самых доступных седанов, представленных у дилеров в январе 2024 года. Открывает список отечественная Lada Granta, которая остается самым дешевым новым автомобилем в России. Базовая комплектация с 8-клапанным 90-сильным двигателем в сочетании с 5-ступенчатой «механикой» стоит от 699 900 рублей. Из опций здесь только боковые зеркала с электрорегулировкой и обогревом, руль с электроусилителем и электростеклоподъемники передних дверей.

На второй строчке расположился седан Lada Vesta NG, который в базовой комплектации с той же связкой агрегатов стоит от 1 239 900 рублей. Но и оснащение здесь побогаче, чем у «Гранты». Есть пара фронтальных подушек безопасности, кондиционер, светодиодная оптика, электрорегулировка и подогрев боковых зеркал.

Фото: Changan

Третьим стал Changan Alsvin, одна из самых дешевых иномарок на российском рынке. Цена базовой версии с 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 98 л.с. и 5-ступенчатым «роботом» начинается от 1 720 000 рублей. В списке штатного оснащения: кондиционер, круиз-контроль, камера заднего вида с динамической разметкой и задние парктроники, медиасистема с 7-дюймовым экраном и четырьмя динамиками, а также система бесключевого доступа.

Фото: BAIC

Четвертое место досталось Geely Emgrand, продажи которого в России стартовали в ноябре 2023 года. Сейчас седан со 122-сильным «атмосферником» и МКПП стоит от 1 959 990 рублей с учетом скидки. Машина оснащена кондиционером, 8-дюймовым экраном медиасистемы, подогревом и электроприводом боковых зеркал. Замыкает ТОП-5 самых доступных седанов в России в январе 2024 года китайский BAIC U5 Plus калининградской сборки за 2 045 000 рублей. Автомобиль оснащен 1,5-литровым мотором на 112 сил и 5-ступенчатой «механикой». В списке базового оснащения: боковые зеркала с электроприводом и обогревом, камера заднего вида с динамической разметкой и задними парктрониками, мультируль, пара передних подушек безопасности, кондиционер. В салоне сиденья отделаны кожзамом и установлена медиасистема с 12,3-дюймовым сенсорным экраном.

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