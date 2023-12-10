5 самых дешевых внедорожников в России в декабре 2023 года
Фото: Lada
Продолжают список два внедорожника Ульяновского автозавода. Простой и проверенный временем УАЗ «Хантер» с мотором на 112 сил класса Евро-0 обойдется минимум в 1 440 000 рублей. Более современный УАЗ «Патриот» с 2,7-литровым двигателем «Евро-2» мощностью 150 л.с. стоит от 1 590 000 рублей.
Завершает список существенно лучше оснащенный и более дорогой китайский рамный внедорожник Tank 300. С учетом максимальной скидки автомобиль с 2,0-литровым турбомотором на 220 сил и 8-диапазонным «автоматом» стоит от 3 899 000 рублей. В списке базового оснащения жестко подключаемый полный привод, мульти-руль с подогревом, люк на крыше, цифровая «приборка» и многочисленные электронные ассистенты.
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07.12.2023, 06:00
5 самых дорогих китайских автомобилей в России в декабре 2023 года
Стереотип о дешевых китайских автомобилях серьезно устарел. За последние 20 лет автопром Поднебесной сделал гигантский шаг вперед и теперь предлагает автомобили на любой вкус и кошелек: от бюджетных ситикаров вдвое дешевле Lada Granta до роскошных и дорогих автомобилей, сопоставимых по цене с люксовыми моделями европейских брендов.Читать далее
-
05.12.2023, 11:59
5 самых продаваемых кроссоверов и внедорожников ноября 2023 года
В ноябре российские дилеры реализовали без малого 110 тысяч новых легковых автомобилей. Это вдвое больше, чем годом ранее. Лидером продаж остается Lada, на долю которой приходится 30% рынка. Самые востребованные иномарки продает китайский Haval.Читать далее
-
05.12.2023, 08:06
АвтоВАЗ назвал приоритетный рынок для экспорта Lada (угадаете?)
География экспорта автомобилей Lada очень широкая: от республик бывшего СССР до стран Африки и Южной Америки. Начальник отдела продаж и развития бизнеса на зарубежных рынках АвтоВАЗа Андрей Владимирцев назвал приоритетный рынок, который удовлетворяет трем главным условиям.Читать далее
-
01.12.2023, 15:57
Lada Niva получила ABS и мотор Евро-5 (и серьезно подорожала)
АвтоВАЗ официально объявил о начале серийного производства внедорожников Lada Niva Legend и Lada Niva Travel c антиблокировочной системой тормозов и системой снижения токсичности, соответствующую экологическому стандарту Евро-5.Читать далее
-
10.12.2023, 18:32
На Кубани столкнулись фура, самосвал и Hyundai Getz
Серьезная авария произошла в воскресенье, 10 декабря, в Абинском районе Краснодарского края. По неустановленным причинам МАN с полуприцепом вынесло на встречную полосу.Читать далее
-
08.12.2023, 15:04
Штраф за превышение средней скорости вернется в 2024 году
Минтранс подготовил проект поправок в Правила дорожного движения, которые вводят понятие «средняя скорость» и предусматривают штраф за ее превышение. Если нововведение утвердят, штрафовать водителей начнут уже в следующем году.Читать далее
-
08.12.2023, 12:30
Почему зимой лучше отказаться от литых дисков: эксперты назвали три причины
Легкосплавные колесные диски – одна из самых популярных и стильных автомобильных опций. Удачно подобранные диски могут украсить любую машину. Но опытные водители предпочитают на зиму менять литые диски на обычные стальные штампованные.Читать далее
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