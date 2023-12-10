5 самых дешевых внедорожников в России в декабре 2023 года

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Журналисты издания «Автоновости дня» изучили актуальные предложения производителей и назвали пять самых доступных по цене внедорожников, которые можно купить в салонах официальных дилеров. Открывают список две модели семейства Lada Niva. Более дешевая трехдверная классическая Niva Legend стоит минимум 829 900 рублей. Версия с ABS и 83-сильным мотором экологического класса Евро-5 в комплектации Classic 2024 модельного года обойдется уже в 929 900 рублей. Более дорогая пятидверная Niva Travel стоит от 1 198 900 рублей. Модель 2024 года стоит сейчас от 1 217 900 рублей.

Продолжают список два внедорожника Ульяновского автозавода. Простой и проверенный временем УАЗ «Хантер» с мотором на 112 сил класса Евро-0 обойдется минимум в 1 440 000 рублей. Более современный УАЗ «Патриот» с 2,7-литровым двигателем «Евро-2» мощностью 150 л.с. стоит от 1 590 000 рублей.

Фото: Tank

Завершает список существенно лучше оснащенный и более дорогой китайский рамный внедорожник Tank 300. С учетом максимальной скидки автомобиль с 2,0-литровым турбомотором на 220 сил и 8-диапазонным «автоматом» стоит от 3 899 000 рублей. В списке базового оснащения жестко подключаемый полный привод, мульти-руль с подогревом, люк на крыше, цифровая «приборка» и многочисленные электронные ассистенты.

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