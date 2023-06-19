5 самых дорогих автомобилей 2023 года
Фото: Koenigsegg
Редакция портала Autoevolution составила список самых дорогих новых автомобилей 2023 года. Несмотря на заоблачную цену, они будут только дорожать и дорожать. На пятом месте расположился шведский Koenigsegg CC850 – гиперкар особой «юбилейной» серии. Его выпуск приурочен сразу к двум знаменательным событиям: 20-летию первого серийного гиперкара Koenigsegg и 50-летию основателя компании Кристиана фон Кенигсегга. Уникальный автомобиль построен на базе Jesko, но внешне стилизован под самый первый CC8S. Он оснащен 5,1-литровым V8 с двойным турбонаддувом и развивает до 1185 л.с. (1385 Нм). Стоит Koenigsegg CC850 от 3,7 млн долларов.
Четвертая строчка досталась Bugatti W16 Mistral, который позиционируется как самый быстрый родстер в мире. Тираж составит всего 99 экземпляров. Он также станет последней моделью Bugatti, в которой используется 16-цилиндровый двигатель, дебютировавший на Veyron в далеком 2005 году. Суперкар развивает до 1600 л.с. и отличается улучшенной аэродинамикой. Все это в совокупности объясняет высокую цену – 5,4 млн долларов.
На третьем месте находится Pagani Huayra Codalunga, в основе которого лежит купе Huayra. Модель отличается более обтекаемым дизайном, вдохновленная работой кузовостроителей 1960-х годов. В движение автомобиль приводит форсированная версия мотора Mercedes-AMG V12с двойным турбонаддувом мощностью 840 л.с. (1100 Нм). При этом сам суперкар весит чуть больше тонны. Всего планируется выпустить 5 экземпляров Codalunga по цене от 7,5 млн долларов за каждый.
Вторую строчку занимает Bugatti Centodieci, созданный по случаю 110-летнего юбилея французского бренда. Он отдает дань уважения культовому Bugatti EB110 90-х годов, поэтому не похож ни на один другой современный гиперкар, очаровывая ретро-стилем. Однако, благодаря 1600-сильному мотору может разменять первую «сотню» за 2,4 секунды, а его максимальная скорость достигает 380 км/ч. Всего было собрано 10 экземпляров по цене от 9,7 млн долларов.
Возглавляет ТОП-5 самых дорогих автомобилей 2023 года Bugatti Chiron Profilée, созданный командой дизайнеров Atelier Molsheim. Он представляет собой единственный в своем роде, созданный на заказ вариант Chiron с уникальными элементами дизайна. Он оснащен тем же 16-цилиндровым двигателем с четырьмя турбинами мощностью 1500 л.с., что и Chiron Pur Sport, но отличается более короткими передаточными числами и лучшей аэродинамикой. С места до «сотни» он разгоняется за 2,3 секунды, до 200 км/ч – за невероятные 5,5 секунды. Максимальная скорость – 380 км/ч. Новый автомобиль был продан с аукциона RM Sotheby's за 10,5 млн долларов.
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-
18.06.2023, 22:50
Почему важно знать даты изготовления автомобильных шин
При выборе нового комплекта покрышек необходимо учитывать не только их эксплуатационные характеристики, но и дату изготовления. Эксперты напомнили, почему важна дата и где она обозначена на шине.Читать далее
-
16.06.2023, 16:52
Manhart добавил BMW M3 усы и форсировал мотор до 650 сил
Злые языки утверждают, что огромные «ноздри» нужны автомобилям BMW М, чтобы нюхать Mercedes-AMG. Тюнинг-ателье Manhart снабдило универсал BMW M3 Touring злодейскими усами и добавило штатному мотору еще 140 сил, сделав его недосягаемым в спринте 0-100 км/ч.Читать далее
-
16.06.2023, 15:32
Новая Lada Aura на ПМЭФ завелась только с третьего раза: машина не виновата
АвтоВАЗ привез на Петербургский международный экономический форум новый седан Lada Aura, который представляет собой длиннобазную версию Vesta NG. Высокопоставленные гости осмотрели новинку внутри и снаружи и даже попытались завести мотор. Получилось не у всех.Читать далее
-
16.06.2023, 14:38
Слухи: Новый Toyota Land Cruiser Prado получит три лица (какое лучше?)
Одна из самых долгожданных премьер 2023 года – это, без сомнения, внедорожник Toyota Land Cruiser Prado нового поколения (J250). Новинку должны представить в ноябре – декабре. Японские журналисты выяснили, что Toyota готовит для поклонников модели большой сюрприз – сразу три варианта оформления передней части.Читать далее
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