5 самых дорогих автомобилей Lada в январе 2024 года
Однако подержанные автомобили Lada могут стоить в разы дороже. Особенно, если машина прошла серьезную доработку или представляет собой идеально сохранившуюся капсулу времени, которая украсит любую автомобильную коллекцию. Журнал 110KM.RU изучил актуальные предложения на вторичном рынке и нашел пять самых интересных и самых дорогих автомобилей Lada, доступных для покупки в январе 2024 года.
Lada Niva Legend (2021) – 4 млн рублей
Самым дешевым автомобилем Lada в нашем списке стал пятидверный внедорожник Lada Niva Legend, сошедший с конвейера в 2021 году. По всей видимости – это один из последних представителей семейства. Сборку пятидверной модификации Niva Legend приостановили два года назад, а в июле 2023-го модель пропала с официального сайта Lada.
Выставленный на продажу в Москве автомобиль в особом исполнении Black успел пробежать 38 тысяч километров и ни разу не менял владельца. В списке оснащения значится: кондиционер, подогрев сидений, электростеклоподъемники, электропривод и обогрев боковых зеркал, сигнализация, Bluetooth, USB-порт, аудиосистема с сабвуфером, гидроусилитель руля, ABS, противотуманки и ходовые огни, а также 16-дюймовые колеса, темная обивка салона, черный потолок и тонированные задние стекла. Продавец просит за машину 4 млн рублей.
Lada 1111 Ока (1995) – 9,9 млн рублей
Внушительная цена этой «Оки» объясняется ее уникальностью. Перед нами экспериментальный электрокар, построенный в Тольятти в 1995 году на базе классического ВАЗ-1111 с двигателем внутреннего сгорания. Было собрано несколько экземпляров с индексом «ВАЗ-1111Э», которые оснастили электродвигателем «ПТ-125». Выставленный на продажу в Москве экземпляр в свое время передали для опытов в Научно-исследовательский Аккумуляторный Институт «Источник».
Внешне машина практически не отличается от своего «брата» с ДВС. Никель-кадмиевые аккумуляторные батареи НКП-120 суммарной массой более 300 кг разделили на три блока и установили под капотом, в багажнике и на месте бензобака под задним диваном. Электромобиль мог разгоняться до 100 км/ч и проезжать без подзарядки по 110 километров. Однако, высокая стоимость батарей, которая доходила до 70% от стоимости всего электрокара, поставила крест на его серийном производстве. Нынешний владелец просит за уникальный автомобиль 9,9 млн рублей. В комплекте идет вся инженерно-техническая документация, переданная АвтоВАЗом смежному НИАИ «Источник».
ВАЗ 21013 (1986) – 12 млн рублей
В Таганроге продают 38-летнюю «копейку» с пробегом почти в 130 тысяч километров. Владелец утверждает, что автомобиль – реэкспортный, а показания одометра – реальные. Машина оснащена 1,2-литровым мотором, который через механическую коробку передает тягу на заднюю ось. Судя по фото, автомобиль на ходу и пребывает в добром здравии.
По словам продавца, машина своевременно проходила ТО, за все время сменила двух владельцев и никогда не попадала в аварии. Автомобиль продается вместе с красивым номером х222ам, чем лишь отчасти можно объяснить впечатляющую цену в 12 млн рублей. В качестве альтернативного варианта продавец готов рассмотреть обмен на новый дом в Ростове.
ВАЗ 2101 (1972) – 30 млн рублей
Более раритетный и еще более дорогой экземпляр ВАЗ 2101 продают на родине советских «Жигулей», в Тольятти. Сборка модели стартовала в 1970 году, так что перед нами один ранних экземпляров. И это настоящая капсула времени. Судя по фото, всю свою жизнь машина провела в теплом гараже или в музейной коллекции. Сохранились даже заводские пломбы на дверях и оригинальные диски с покрышками.
Под капотом – 64-сильный мотор, пробег – символические 57 километров. Продавец называет покупку такого раритетного автомобиля хорошей инвестицией, которая с годами будет лишь прибавлять в цене. Сейчас за машину просят 30 млн рублей.
Lada 2108 (2002) – 115 млн рублей
На вершине нашего ТОПа находится уникальная дрифтовая«восьмерка» за 115 млн рублей. Продавец сразу говорит: «Нулями не ошибся». Автомобиль пережил глубокий тюнинг, начиная от мотора и подвески, до отделки салона с продвинутой аудиосистемой и 32-дюймовой «плазмой».
Интересно, что под капотом установили вазовский агрегат, хотя и не от ВАЗ 2108, а от более поздних моделей. 1,6-литровый 16-клапанный двигатель ВАЗ-21124 прошел серьезную модернизацию. У него заменили поршни, расточили цилиндры, добавили турбину, впускной ресивер и интеркулер. Полностью переработали подвеску, установили по кругу дисковые тормоза, 16-дюймовые колеса обули в покрышки Toyo. В салоне, обтянутом кожей и алькантарой, появились сиденья от Subaru Legacy, экран мультимедиа, телевизор с PlayStation 3 и многое, многое другое.
-
10.01.2024, 16:17
5 самых популярных кроссоверов и внедорожников в России в 2023 году
За весь 2023 год в России было продано чуть более 1 млн новых легковых автомобилей. Отечественный рынок постепенно восстанавливается, продажи в сравнении с 2022 годом выросли на 69%. Безоговорочное лидерство удерживает Lada Granta, на второе место вырвался китайский кроссовер.Читать далее
-
25.12.2023, 00:11
АвтоВАЗ испытывает электрическую Lada Niva: подробности проекта
Работа над проектом электрического Lada e-Largus подходит к концу, первые предсерийные экземпляры в декабре собрали в Ижевске. Одновременно на АвтоВАЗе решили выпустить электрическую версию внедорожника Lada Niva.Читать далее
-
21.12.2023, 06:51
NIVA и точка: с конвейера сходят внедорожники без шильдиков
С конвейера Волжского автозавода начали сходить внедорожники Lada, на которых красуются лаконичные четыре буквы NIVA без уточнения, к какой конкретно модели они принадлежат: Legend и Travel. А еще в гамме эмалей для кузова появился новый цвет.Читать далее
-
20.12.2023, 00:10
5 лучших автомобилей для русской зимы
Зимы в России славятся своим суровым характером: крепкие морозы, высокие сугробы и сильные метели. Для комфортного передвижения в такую погоду автомобиль должен быть теплым, с ёмким аккумулятором, надежным мотором и полным приводом.Читать далее
-
10.12.2023, 18:52
5 самых дешевых внедорожников в России в декабре 2023 года
Внедорожники традиционно пользуются любовью отечественных автомобилистов. Практичный кузов и высокая проходимость как нельзя лучше подходят для непростых условий эксплуатации в России.Читать далее
-
05.12.2023, 11:59
5 самых продаваемых кроссоверов и внедорожников ноября 2023 года
В ноябре российские дилеры реализовали без малого 110 тысяч новых легковых автомобилей. Это вдвое больше, чем годом ранее. Лидером продаж остается Lada, на долю которой приходится 30% рынка. Самые востребованные иномарки продает китайский Haval.Читать далее
-
10.01.2024, 16:17
5 самых популярных кроссоверов и внедорожников в России в 2023 году
За весь 2023 год в России было продано чуть более 1 млн новых легковых автомобилей. Отечественный рынок постепенно восстанавливается, продажи в сравнении с 2022 годом выросли на 69%. Безоговорочное лидерство удерживает Lada Granta, на второе место вырвался китайский кроссовер.Читать далее
-
25.12.2023, 00:11
АвтоВАЗ испытывает электрическую Lada Niva: подробности проекта
Работа над проектом электрического Lada e-Largus подходит к концу, первые предсерийные экземпляры в декабре собрали в Ижевске. Одновременно на АвтоВАЗе решили выпустить электрическую версию внедорожника Lada Niva.Читать далее
-
21.12.2023, 06:51
NIVA и точка: с конвейера сходят внедорожники без шильдиков
С конвейера Волжского автозавода начали сходить внедорожники Lada, на которых красуются лаконичные четыре буквы NIVA без уточнения, к какой конкретно модели они принадлежат: Legend и Travel. А еще в гамме эмалей для кузова появился новый цвет.Читать далее
-
20.12.2023, 00:10
5 лучших автомобилей для русской зимы
Зимы в России славятся своим суровым характером: крепкие морозы, высокие сугробы и сильные метели. Для комфортного передвижения в такую погоду автомобиль должен быть теплым, с ёмким аккумулятором, надежным мотором и полным приводом.Читать далее
-
10.12.2023, 18:52
5 самых дешевых внедорожников в России в декабре 2023 года
Внедорожники традиционно пользуются любовью отечественных автомобилистов. Практичный кузов и высокая проходимость как нельзя лучше подходят для непростых условий эксплуатации в России.Читать далее
-
05.12.2023, 11:59
5 самых продаваемых кроссоверов и внедорожников ноября 2023 года
В ноябре российские дилеры реализовали без малого 110 тысяч новых легковых автомобилей. Это вдвое больше, чем годом ранее. Лидером продаж остается Lada, на долю которой приходится 30% рынка. Самые востребованные иномарки продает китайский Haval.Читать далее
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий