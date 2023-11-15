5 самых дорогих автомобилей, проданных с аукциона

5 февраля 2016 года на аукционе Artcurial Retromobile Sale в Париже с молотка ушел Ferrari 335 Sport Scaglietti 1957 года выпуска. Владельцы аукционного дома поначалу даже решили, что автомобиль установил ценовой рекорд, но после конвертации евро в доллары выяснилось, что ему придется довольствоваться на тот момент лишь вторым местом – 35 730 510 долларов. Если бы курс евро был чуть выше, этот потрясающий спорткар Ferrari мог бы стать самым дорогим автомобилем, проданным на аукционе.

Фото: Bonhams

14 августа 2014 года на аукционе Bonhams в Калифорнии продали Ferrari 250 GTO 1962 года, которому в течение четырех следующих лет удавалось удерживать титул самого дорогого автомобиля, когда-либо проданного с аукциона. Частный коллекционер выложил за него 38 115 000 долларов. Автомобиль был построен специально для для участия в чемпионате мира по GT FIA 1963 года, где он уверенно завоевал корону победителя. Затем Ferrari в течение 49 лет не менял владельца, чем и объясняется его рекордная цена.

Фото: RM Sotheby's

26 августа 2018 года на аукционе RM Sotheby's в Калифорнии был установлен новый рекорд. Кто-то заплатил за другой спорткар Ferrari 250 GTO 1962 года невероятные 48 405 000 долларов. Шасси номер 3413 GT — одно из самых ранних. Это был третий 250 GTO, когда-либо сошедший с конвейера в Маранелло, хотя до наших дней дожили все 36 экземпляров модели, имеющих блестящую гоночную историю.

Фото: RM Sotheby's

13 ноября 2023 года на аукционе RM Sotheby's в Нью-Йорке обновили рекорд, но только для бренда Ferrari. Самый дорогой экземпляр 250 GTO опять-таки 1962 года, прозванный «святым Граалем всех коллекционных автомобилей» ушел с молотка за 51 705 000 долларов. Автомобиль с номером шасси 3765 стал единственным 250 GTO, когда-либо официально участвовавшим в соревнованиях в составе заводской гоночной команды Scuderia Ferrari. В течение последних 38 лет спорткар бережно хранился в одной из частных коллекций.

Фото: Mercedes-Benz

5 мая 2022 года на секретном аукционе RM Sotheby's в музее Mercedes-Benz в Штутгарте продали Mercedes 300 SLR Uhlenhaut Coupe 1955 года выпуска за абсолютно рекордные 142 000 000 долларов. Это настоящая легенда Mercedes – одно из девяти гоночных купе 300 SLR (W196), допущенных к эксплуатации на дорогах общего пользования. Спорткар выиграл два мировых титула благодаря гонщинку Хуану Мануэлю Фанхио. До наших дней сохранились два автомобиля, построенных в 1955 году специально для гонок на выживание, но ни один из них не участвовал в соревнованиях из-за одной из самых страшных трагедий в истории автоспорта. В гонке «24 часа Ле-Мана» 1955 года W196 Пьера Левега врезался в толпу зрителей, загорелся и убил 84 человека. Mercedes немедленно отказался от участия в соревнованиях и больше не возвращался к спортивным автомобилям.

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