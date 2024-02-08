5 самых дорогих и странных автомобилей, которые можно купить в феврале 2024 года. Реплики и самоделки
Редакция журнала 110km.ru изучила предложения на авторынке и выбрала пять самых дорогих и ярких автомобилей, изготовленных отечественными «кулибиными» и существующих в единственном экземпляре.
1. ЗАЗ 968 М (1985) за 1 950 000 рублей
На Ставрополье продается удивительный «Запорожец», который легким движением руки можно превратить в полноценный развлекательный комплекс. Владелец тюнинговал автомобиль специально для обслуживания свадеб, дней рождений и прочих праздников.
В обновленную комплектацию вошел огромный телевизор, караоке, игровая приставка, а также проигрыватель DVD и MP3. Одновременно это абсолютно полноценный автомобиль, который не только едет сам, но и может буксировать специальный прицеп с баром и мангалом. Продавец просит за уникальную машину 1 950 000 рублей.
2. УАЗ «Профи» (2018) за 3 700 000 млн рублей
В Крыму продают туристический УАЗ «Профи», в котором утилитарный грузовичок можно узнать с огромным трудом. Кузов автомобиля больше напоминает кабриолет. Он имеет двухцветную черно-оранжевую окраску и снабжен съемным мягким верхом шведского производства. На крыше кабины красуется дополнительная светодиодная балка.
В салоне установлены семь разделенных центральным проходом пассажирских сидений, которые можно при необходимости снять. Плюс кресла водителя и переднего пассажира. Самое важное, что все изменения конструкции внесены в электронный ПТС. Стоит такой необычный автомобиль 3 700 000 рублей.
3. Реплика Mercedes-Benz 540 K Spezial Roadster (1975) за 6 000 000 рублей
В Кургане продают роскошную копию стильного кабриолета Mercedes-Benz, представленного на выставке в Берлине в 1937 году. Реплика была построена в 1991 году во Флориде, но по документам она значится как машина 1975 года выпуска. Под капот установили 5,7-литровый мотор V8 от Chevrolet Corvette с автоматической коробкой передач TH350.
Салон обтянут светло-коричневой кожей. В списке оснащения есть кондиционер, электростеклоподъемники, гидроусилитель руля, центральный замок и аудиосистема, хромированные ретро-диски на спицах и стильные покрышки с белой боковиной. Дожившие до наших дней оригинальные экземпляры Mercedes-Benz 540 K Spezial Roadster стоят несколько миллионов долларов. Реплику предлагают приобрести всего за 6 000 000 рублей. Правда, поставить на учет в России ее не удастся.
4. BMW E30 «ProBabka» (1987) за 10 000 000 рублей
В Ульяновске продают легендарный дрифт-кар «ProBabka», построенный гонщиком Антоном Козловым и его коллегами на базе BMW 3-Series (E30) специально для участия в Гран-при Российской дрифт-серии (RDS GP). В сезоне 2023 года автомобиль занял второе место.
Чтобы добиться лучшей развесовки, самые крупные компоненты разместили вблизи задней оси. Водительское сиденье, руль и педальный механизм также сдвинули назад. Заднюю подвеску оставили без изменений, а переднюю полностью переделали. Под капотом трудится 4,0-литровая «восьмерка» M60B40 мощностью порядка 700 л.с. За уникальную машину просят 10 000 000 рублей. При этом в комплекте с ней идет много запчастей, включая запасной кастомный двигатель, который сам себе стоит не меньше миллиона.
5. ГАЗ-21 «Волкодав» (2003) за 11 000 000 рублей
Рекордсмен нашего рейтинга продается в Анапе. Уникальный автомобиль представляет собой результат скрещивания немецкого и советского автопрома. Шасси, корма и салон ему достались от Mercedes-Benz S-Class (W220) Long образца 2003 года, а передняя часть – от отечественной «Волги» ГАЗ-21.
Под капотом оригинальный 5,0-литровый V8, развивающий свыше 300 л.с. и работающий в паре с автоматической коробкой передач. Проект был завершен в 2021 году. В 2022-м автомобиль получил все необходимые сертификаты и был поставлен на учет в ГИБДД как самодельное транспортное средство. Машина в идеальном состоянии и готова радовать нового владельца. Заявленная цена – 11 000 000 рублей.
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Сборку легковых автомобилей обещают возобновить на мощностях Горьковского автозавода летом 2024 года. С большой долей вероятности, легендарное имя «Волга» получит перелицованная модель китайского бренда. Но на вторичном рынке можно и по сей день встретить немало легковых автомобилей, собранных в Нижнем Новгороде двадцать и более лет назад.Читать далее
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Очередное жуткое ДТП на «Скандинавии»: машину разорвало надвое
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23.05.2023, 19:49
УАЗы начнут собирать на Кубе
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