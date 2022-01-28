5 самых дорогих китайских автомобилей в России
В последнее время на российском авторынке становится все больше машин китайских брендов, некоторые из них нельзя назвать дешевыми. Редакция Carsweek выбрала самые дорогие китайские автомобили в России в январе 2022 года.
Geely Tugella
Продажи флагманского купе-кроссовера стартовали в декабре 2020 года. Автомобиль оснащен безальтернативным 2,0-литровым турбомотором мощностью 238 л.с., который работает в паре с 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом. Цены начинаются от 2 769 990 рублей.
JAC iEV7S
Автомобиль можно назвать самым недорогим электрокаром в России из всех моделей, которые продаются официально. Он доступен в единственной комплектации Luxury по цене от 2 799 000 рублей. Мощность силовой установки составляет 116 л.с., а запас хода без подзарядки – 280 км. В 2021 году дилеры реализовали в России всего 44 экземпляра.
Exeed VX
Полноразмерный кроссовер представили в декабре 2021 года. Его длина достигает 4 970 мм, а в салоне с комфортом могут разместиться 7 человек. Под капотом полноприводного автомобиля трудится 249-сильный мотор. В списке оснащения значится «зимний» пакет, цифровая панель приборов и медиасистема с внушительным экраном. За стартовую комплектацию Luxury придется отдать минимум 3 069 900 рублей.
Haval H9
Большой рамный внедорожник отлично зарекомендовал себя в России. Мощность бензинового мотора достигает 218 л.с. Агрегат работает в паре с 8-диапазонным «автоматом» и системой полного привода. Сейчас за самую доступную комплектацию Comfort придется заплатить не менее 3 089 000 рублей.
GAC GN8
Звание самого дорого китайского автомобиля в России 5,1-метровый минивен GAC GN8 удерживает с момента своей премьеры в 2020 году. Он оснащен 2,0-литровым мотором мощностью 190 л.с. и 6-диапазонным «автоматом» от Aisin. Базовая комплектация GE стоит относительно доступно – от 2 835 000 рублей. Но за топовый минивен GT Premium уже просят минимум 3 499 000 рублей.
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