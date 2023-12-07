5 самых дорогих китайских автомобилей в России в ноябре 2023 года
Возят дорогие машины из Поднебесной и частные продавцы. Журнал 110km.ru изучил актуальные предложения на площадках крупнейших отечественных автомобильных классифайдов и выбрал пять самых дорогих китайских автомобилей, выставленных на продажу в декабре 2023 года.
Zeekr 001 FR за 20 млн рублей
В августе 2023 года китайская Zeekr, которая входит в концерн Geely Automobile, представила топовую версию своего электрического лифтбека Zeekr 001, продающегося с 2021 года. Визуально новинка отличается более внушительным аэродинамическим обвесом и красными акцентами в дизайне, подчеркивающими ее спортивный характер. На премьере представители Zeekr заявили: «Plaid – это скучно», ясно давая понять, что стремятся конкурировать с Tesla.
И действительно, Zeekr 001 FR можно назвать настоящим гиперкаром. Суммарная отдача его силовой установки достигает 1265 л.с., а с места до 100 км/ч он разгоняется за 2,02 секунды. Максимальная скорость – 280 км/ч, запас хода без подзарядки – 600 километров. В списке оснащения пневмоподвеска, электрорегулировки всех четырех сидений, система кругового обзора и полный набор всех современных электронных систем.
Aion Hyper SSR за 20 млн рублей
Еще один китайский гиперкар, который дилеры готовы привезти на заказ – новейший Aion Hyper SSR от концерна GAC. Его премьера прошла в сентябре 2023 года. Кузов мощного электрокара изготовлен из углепластика. Габаритная длина составляет 4 538 мм, а ширина – 1 988 мм. Базовый автомобиль с задним приводом развивает 1224 л.с. и разменивает первую «сотню» за 2,3 секунды. В Китае такой электрокар стоит от 184 тысяч долларов.
В следующем году в продажу поступит топовый полноприводный вариант, который развивает 1242 л.с., разгоняется с места до 100 км/ч за 1,9 секунды и стоит 241 тысячу долларов. Обе версии получили подъемные двери с электроприводом, двухместный салон, руль в форме штурвала, 14,6-дюймовый экран медиасистемы и 8,8-дюймовую цифровую панель приборов. В Россию базовый Aion Hyper SSR готовы привезти за 20 млн рублей.
Hongqi H9+ за 20,5 млн рублей
У люксового китайского седана Hongqi H9 есть удлиненная версия Hongqi H9+ с растянутой на 200 мм колесной базой: с 3060 до 3260 мм. Габаритная длина автомобиля пропорционально увеличилась до 5337 мм. Лимузин оснащен 3,0-литровым турбомотором мощностью 283 л.с., который работает в паре 7-ступенчатым «роботом». Привод – исключительно задний.
В официальную линейку Hongqi, представленную в России, лимузин не входит, но частный посредник готов привезти роскошный автомобиль «как у товарища Си» под заказ в любом цвете и с любым оснащением за 20,5 млн рублей («обычный» Hongqi H9 стоит у нас от 7,7 млн рублей).
BYD Yangwang U8 за 24 млн рублей
На классифайдах можно встретить множество объявлений о продаже брутального гибридного внедорожника BYD Yangwang U8, премьера которого состоялась в апреле 2023 года на Шанхайском автосалоне. Продавцы предлагают привезти автомобиль под заказ и просят с учетом доставки и растаможки не менее 18,0 млн рублей в зависимости от уровня оснащения. Один внедорожник есть в наличии у московского дилера и стоит он 24 млн рублей.
Квадратные пропорции исполина навевают воспоминания о британском Land Rover Defender, но китайский внедорожник превосходит его по всем показателям. Его габаритные размеры: 5 319 мм х 2 050 мм х 1 930 мм, колесная база – 3 050 мм. Каждый из четырех электромоторов выдает по 325 сил и 320 Нм крутящего момента, а суммарная отдача установки составляет 1197 л.с. Двухлитровый ДВС служит для подзарядки тяговой батареи емкостью 49 кВт-ч. С места до «сотни» тяжелый внедорожник разгоняется всего за 3 секунды.
Tank 300 29 млн рублей
Московские тюнеры выставили на продажу серьезно улучшенный внедорожник Tank 300. За основу взяли автомобиль в максимальной комплектации Premium, который в салоне у дилера стоит сейчас от 4,0 млн рублей. В процессе доработки «Танку» добавили агрессивный обвес, лазерную головную оптику и новые диодные задние фонари, светодиодную «люстру» на крышу, капот с дополнительным воздухозаборником, а также алюминиевые накладки на ручки. Кузов оклеили матовым зеленым полиуретаном.
Логотип на радиаторной решетке теперь светится. Все двери получили доводчики, а запасное колесо – оригинальный пластиковый кожух. Мотор форсировали со штатных 252 до 260 л.с. Завершают образ массивные 22-дюймовые кованные колесные диски. В объявлении на auto.ru указана фантастическая цена в 29 млн рублей. Но есть оговорка: «только сегодня» автомобиль предлагают купить с 70-процентной скидкой, то есть за 8,7 млн рублей.
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erid: LjN8K4Mqr 23 сентября в 13:00 состоится официальное открытие нового автосалона АВТОРУСЬ Лосиный Остров, посвященное марке внедорожников TANK. В программу мероприятия входят внедорожный тест-драйв в условиях off-road и развлекательная часть для взрослых и детей.Читать далее
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10.08.2023, 14:22
Китайская Zeekr показала свой первый люксовый спорткар за 1 млн юаней
Китайская Zeekr входит в концерн Geely Automobile и специализируется на производстве мощных и дальнобойных электрокаров. В соцсетях компания представила свой первый роскошный спортивный автомобиль, который будет стоить более 1 млн юаней или 140 тысяч долларов.Читать далее
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По данным аналитического агентства «Автостат Инфо», с января по июнь 2023 года в России было продано порядка 4,5 тысяч новых электрокаров, что почти в 3,5 раза больше чем годом ранее. Бестселлером стал «немец».Читать далее
-
20.07.2023, 14:09
Внедорожник Tank подорожал за месяц на миллион
Специалисты аналитического агентства «Автостат» в ходе регулярного мониторинга цен на новые автомобили выяснили, что и без того недешевый внедорожник Tank 500 прибавил еще 1,1 млн рублей.Читать далее
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06.07.2023, 16:38
Эксперты подсчитали, во сколько обходится владение электрокаром в Москве: результат удивил
Специалисты маркетингового агентства НАПИ выяснили, насколько отличается стоимость владения электрокарами и машинами с классическими ДВС. Для чистоты эксперимента расчет проводили по нескольким маркам и моделям, относящимся к различным сегментам рынка. Результат многим может показаться неожиданным.Читать далее
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