5 самых дорогих китайских автомобилей в России в ноябре 2023 года

Ранее мы писали В России стартовали продажи роскошного минивэна по космической цене В салонах российских дилеров стартовали официальные продажи топовой версии минивэна Voyah Dream. В просторном ... Читать далее

Китайские автопроизводители в 2022 году начали активно осваивать российский авторынок, опустевший после ухода ведущих мировых брендов. Официальные дилеры везут преимущественно модели массового сегмента. Но холдинги, ранее специализировавшиеся на европейском премиуме, теперь перешли на роскошные электрокары и гибриды китайских марок, цены которых с легкостью перемахнули через отметку в 10 млн рублей. Например, стильный и комфортабельный минивэн Voyah Dream в эксклюзивном 4-местном исполнении First с огромным 34-дюймовым телевизором для пассажиров второго ряда оценили минимум в 17 млн рублей.

Возят дорогие машины из Поднебесной и частные продавцы. Журнал 110km.ru изучил актуальные предложения на площадках крупнейших отечественных автомобильных классифайдов и выбрал пять самых дорогих китайских автомобилей, выставленных на продажу в декабре 2023 года.

Zeekr 001 FR за 20 млн рублей

Фото: Zeekr

В августе 2023 года китайская Zeekr, которая входит в концерн Geely Automobile, представила топовую версию своего электрического лифтбека Zeekr 001, продающегося с 2021 года. Визуально новинка отличается более внушительным аэродинамическим обвесом и красными акцентами в дизайне, подчеркивающими ее спортивный характер. На премьере представители Zeekr заявили: «Plaid – это скучно», ясно давая понять, что стремятся конкурировать с Tesla.

Zeekr

И действительно, Zeekr 001 FR можно назвать настоящим гиперкаром. Суммарная отдача его силовой установки достигает 1265 л.с., а с места до 100 км/ч он разгоняется за 2,02 секунды. Максимальная скорость – 280 км/ч, запас хода без подзарядки – 600 километров. В списке оснащения пневмоподвеска, электрорегулировки всех четырех сидений, система кругового обзора и полный набор всех современных электронных систем.

Aion Hyper SSR за 20 млн рублей

Фото: Aion

Еще один китайский гиперкар, который дилеры готовы привезти на заказ – новейший Aion Hyper SSR от концерна GAC. Его премьера прошла в сентябре 2023 года. Кузов мощного электрокара изготовлен из углепластика. Габаритная длина составляет 4 538 мм, а ширина – 1 988 мм. Базовый автомобиль с задним приводом развивает 1224 л.с. и разменивает первую «сотню» за 2,3 секунды. В Китае такой электрокар стоит от 184 тысяч долларов.

Фото: Aion

В следующем году в продажу поступит топовый полноприводный вариант, который развивает 1242 л.с., разгоняется с места до 100 км/ч за 1,9 секунды и стоит 241 тысячу долларов. Обе версии получили подъемные двери с электроприводом, двухместный салон, руль в форме штурвала, 14,6-дюймовый экран медиасистемы и 8,8-дюймовую цифровую панель приборов. В Россию базовый Aion Hyper SSR готовы привезти за 20 млн рублей.

Hongqi H9+ за 20,5 млн рублей

Фото: Hongqi

У люксового китайского седана Hongqi H9 есть удлиненная версия Hongqi H9+ с растянутой на 200 мм колесной базой: с 3060 до 3260 мм. Габаритная длина автомобиля пропорционально увеличилась до 5337 мм. Лимузин оснащен 3,0-литровым турбомотором мощностью 283 л.с., который работает в паре 7-ступенчатым «роботом». Привод – исключительно задний.

Фото: Hongqi

В официальную линейку Hongqi, представленную в России, лимузин не входит, но частный посредник готов привезти роскошный автомобиль «как у товарища Си» под заказ в любом цвете и с любым оснащением за 20,5 млн рублей («обычный» Hongqi H9 стоит у нас от 7,7 млн рублей).

BYD Yangwang U8 за 24 млн рублей

Фото: BYD

На классифайдах можно встретить множество объявлений о продаже брутального гибридного внедорожника BYD Yangwang U8, премьера которого состоялась в апреле 2023 года на Шанхайском автосалоне. Продавцы предлагают привезти автомобиль под заказ и просят с учетом доставки и растаможки не менее 18,0 млн рублей в зависимости от уровня оснащения. Один внедорожник есть в наличии у московского дилера и стоит он 24 млн рублей.

Фото: BYD

Квадратные пропорции исполина навевают воспоминания о британском Land Rover Defender, но китайский внедорожник превосходит его по всем показателям. Его габаритные размеры: 5 319 мм х 2 050 мм х 1 930 мм, колесная база – 3 050 мм. Каждый из четырех электромоторов выдает по 325 сил и 320 Нм крутящего момента, а суммарная отдача установки составляет 1197 л.с. Двухлитровый ДВС служит для подзарядки тяговой батареи емкостью 49 кВт-ч. С места до «сотни» тяжелый внедорожник разгоняется всего за 3 секунды.

Tank 300 29 млн рублей

Фото: auto.ru

Московские тюнеры выставили на продажу серьезно улучшенный внедорожник Tank 300. За основу взяли автомобиль в максимальной комплектации Premium, который в салоне у дилера стоит сейчас от 4,0 млн рублей. В процессе доработки «Танку» добавили агрессивный обвес, лазерную головную оптику и новые диодные задние фонари, светодиодную «люстру» на крышу, капот с дополнительным воздухозаборником, а также алюминиевые накладки на ручки. Кузов оклеили матовым зеленым полиуретаном.

Логотип на радиаторной решетке теперь светится. Все двери получили доводчики, а запасное колесо – оригинальный пластиковый кожух. Мотор форсировали со штатных 252 до 260 л.с. Завершают образ массивные 22-дюймовые кованные колесные диски. В объявлении на auto.ru указана фантастическая цена в 29 млн рублей. Но есть оговорка: «только сегодня» автомобиль предлагают купить с 70-процентной скидкой, то есть за 8,7 млн рублей.

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