5 самых дорогих подержанных автомобилей в России в 2021 году
На Авто.Авто можно найти автомобиль на любой кошелек. Здесь выставлены на продажу как бюджетные российские «Лады», так и люксовые спорткары с пробегом всего пару тысяч километров.
Bugatti Veyron
Безусловным лидером рейтинга стал французский гиперкар Bugatti Veyron, оснащенный 8,0-литровым мотором W16 мощностью 1 001 л.с. За экземпляр 2010 года выпуска с пробегом порядка 4,5 тыс. километров продавец просил 198 млн рублей.
Lamborghini Huracan
Следом расположился итальянский суперкар Lamborghini Huracan EVO GT Celebration 2020 года с пробегом 1,8 тыс. километров. Всего было выпущено 36 экземпляров лимитированной серии. Автомобиль никогда не стоял на учете в ГИБДД и эксплуатировался только в теплое время года. За уникальный спорткар с атмосферным мотором V10 мощностью 640 л.с. продавец просит 29,5 млн рублей.
Lamborghini Aventador
Еще один представитель компании из Санта-Агаты был выпущен в 2013 году, успел намотать более 15 тысяч километров и занимает третью строчку рейтинга с ценой в 20 млн рублей. Автомобиль оснащен 6,5-литровым мотором V12 мощностью 700 л.с.
Rolls-Royce Phantom
На четвертой строчке расположилось роскошное британское четырехместное купе Rolls-Royce Phantom. С 2009 года автомобиль проехал 24 тысяч километров и сейчас находится в идеальном состоянии. Под капотом установлен 6,0-литровый двигатель V12 мощностью 460 л.с. Цена – 19,8 млн рублей.
Ferrari F12berlinetta
Итальянский суперкар был собран в 2014 году и проехал 14,5 тысячи километров. В движение его приводит 6,3-литровый мотор мощностью 740 л.с. Разгон с места до «сотни» занимает всего 3,1 секунды. Продавец просит за него 18,1 млн рублей. А еще за дополнительный миллион отдаст новую выхлопную систему и комплект колесных дисков.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий