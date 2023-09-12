5 самых дорогих УАЗов в сентябре 2023 года

Цены на новые автомобили начинаются от 1,1 млн рублей за УАЗ Hunter и доходят до 2 млн рублей за полуторку «Профи» с холодильной установкой. Но на вторичном рынке попадаются экземпляры, цена которых составляет 3 млн рублей и больше. Портал 110km.ru выбрал пять самых интересных УАЗов, выставленных в сентябре на продажу на отечественных классифайдах.

Экстремальный УАЗ «Профи» за 3 000 000 рублей

Фото: Авито Авто

В Краснодарском крае продают УАЗ «Профи», переделанный специально для любителей бездорожья. Автомобиль 2017 года выпуска успел пробежать 43 тысячи километров и, по всей видимости, большая их часть проходила по труднодоступной местности. По словам продавца, работа над проектом экстремального «Профи» заняла год. Автомобиль получил редукторы Toyota, независимую подвеску с внушительным ходом и дорожным просветом не менее 520 мм, особую систему пнематических принудительных блокировок, подключаемый полный привод 6х6, 20-дюймовые колесные диски, обутые в тракторную резину, две лебедки.

Фото: Авито Авто

«В связи с нестабильной политической ситуацией», было принято решение оставить заводской мотор на 150 сил и штатные коробку передач и раздатку, чтобы в дальнейшем не было сложностей с запчастями. Готовый автомобиль отдают за 3 млн рублей. Полностью новый УАЗ «Профи» готовы переоборудовать под заказ за 4,5 млн рублей.

Люксовый УАЗ Hunter за 3 260 000 рублей

Фото: Авито Авто

Еще один тюнингованный УАЗ родом из Краснодарского края. Легендарный российский внедорожник 2014 года с пробегом 47 тысяч километров сделан в духе не менее легендарного немецкого «Гелендвагена». При этом на руле и подушках у него красуется герб СССР. Еще в салоне появилась диодная подсветка, зеркало заднего вида, на которое транслируется изображение с камеры, встроенная навигация, обогрев передних сидений и набор для пикника в багажнике.

Фото: Авито Авто

Штатные бамперы заменили на усиленные, также усилены подножки, установлена защита переднего моста и окон, есть съемный фаркоп, лебедка с выносным управлением, экспедиционный багажник с дополнительным светом, крепление для двух дополнительных канистр на корме, новый сдвоенный патрубок выпускной системы. Владелец просит за свой УАЗ Hunter 3 260 000 рублей.

Звездная УАЗ 2206 «Буханка» за 3 585 000 рублей

Фото: Авито Авто

В Подмосковье продается кинозвездочка и главная героиня романтической комедии «Сердце и как им пользоваться». Продавец утверждает, что автомобиль был куплен новым в 2017 году и сразу же пережил глубокий тюнинг. Машину полностью разобрали, покрасили краской раптор. Кузов, крышу, двери и моторный отсек основательно шумоизолировали. Хромированные элементы на кузове – ручная работа, а дверные ручки вообще советский антиквариат 1973 года.

Фото: Авито Авто

Работа над проектом заняла около года. При этом мотор, трансмиссия и мосты с электронной блокировкой у «Буханки» остались штатные. Зато в салоне установили кондиционер, обивку заменили на качественный кожзам, все сиденья оснастили подогревом, смонтировали новые окна, появилась сигнализация с автозапуском и центральный замок. С 2017 года автомобиль успел пробежать только 7 500 километров, из них большую часть в ходе съемок фильма. Продавец просит за машину 3 585 000 рублей, но готов поторговаться у капота.

УАЗ «Патриот» камуфляже за 4 400 000 рублей

Фото: Авито Авто

В Нефтекамске (Республика Башкортостан) продается УАЗ «Патриот» 2018 года выпуска, подготовленный для самого сурового бездорожья. Автомобиль получил новую усиленную и лифтованную подвеску, а также массивные расширители колесных урок, шноркель, лебедку, дополнительный диодный свет на верхнем багажнике и 35-е колеса. Кузов окрашен камуфляжной краской раптор. Все изменения легализованы.

Фото: Авито Авто

Под капотом штатный 2,7-литровый бензиновый мотор мощностью 135 л.с., который работает в паре с «механикой» и системой полного привода. Автомобиль успел пройти за 5 лет 47 тысяч километров. Продавец просит за машину 4 400 000 рублей.

Самый безопасный УАЗ «Патриот» за 6 900 000 рублей

Фото: Авито Авто

В Нижнем Новгороде официальный дилер УАЗ продает абсолютно новый бронированный внедорожник УАЗ «Патриот» 2023 года выпуска. Подробности о машине не сообщаются и внешне она ничем не отличается от заводской версии. Но по опубликованным снимкам можно оценить толщину дверей и стекол, мощные запоры, бойницы, аварийный люк в крыше и загадочную красную кнопку на центральной консоли. Под капотом 2,7-литровый мотор мощностью 150 сил. Стоит такой броневик 6 900 000 рублей.

Фото: Авито Авто

Предложений о продаже бронированных УАЗов много, в разных городах и от разных компаний. «Патриоты» стоят порядка 7 млн рублей, «Буханки» чуть подешевле – около 4,8 млн рублей.

Упомянутые модели: УАЗ Патриот (от 731 500 Р ) , УАЗ 2206 (от 639 990 Р ) , УАЗ Профи (от 749 000 Р ) , УАЗ Hunter (от 669 990 Р )

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