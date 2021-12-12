5 самых доступных американских внедорожников
Редакция портала «Автоновости дня» составила ТОП-5 самых доступных американских кроссоверов и внедорожников, предлагаемых сейчас в салонах отечественных дилеров.
Chevrolet Trailblazer
Самый дешевый американский кроссовер, доступный в России, оснащен 1,3-литровым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил. Он работает в паре с автоматической КПП или с вариатором. Привод передний или полный. Цены стартуют с отметки в 2,05 млн рублей.
Jeep Compass
Второе место досталось кроссоверу Compass, который предлагается с бензиновым двигателем объемом 2,4 литра, доступным в двух вариантах мощности: 150 либо 175 сил. В качестве КПП доступен только «автомат», который работает с системой полного привода. Стоит Compass ощутимо дороже Chevrolet Trailblazer – минимум 3,22 млн рублей.
Cadillac XT4
Компактный кроссовер предлагается в двух версиях: с 2,0-литровым бензиновым мотором (200 л.с.) или с турбодизелем того же объема (175 л.с.). Оба агрегата сочетаются с АКПП и системой полного привода. Цены стартуют с отметки 3,59 млн рублей.
Cadillac XT5
«Старший брат» предыдущей модели может похвастаться безальтернативным бензиновым двигателем, который при объеме 2,0 литра выдает 200 лошадиных сил. С ним агрегатированы автоматическая КПП и полный привод. Минимальная цена – 4,27 млн рублей.
Jeep Grand Cherokee
Замыкает список внедорожник Grand Cherokee четвертого поколения с бензиновыми моторами объемом от 3,0 до 6,4 литра и мощностью от 240 до 710 л.с. Все версии предлагаются только с автоматической КПП и полным приводом. Минимальная цена составляет 4,81 млн рублей.
- 2 575 000 РCadillac XT5 2016 в Москве
- 500 000 РJeep Grand Cherokee 1996 в Москве
- 2 030 000 РJeep Grand Cherokee 2012 в Москве
- 1 060 000 РJeep Grand Cherokee 2018 в Москве
- 2 290 000 РJeep Grand Cherokee 2014 в Москве
- 2 730 000 РJeep Grand Cherokee 2014 в Москве
- 2 060 000 РJeep Grand Cherokee 2014 в Москве
- 1 888 888 РJeep Grand Cherokee 2012 в Москве
- 4 620 000 РCadillac XT5 2020 в Москве
- 5 337 870 РCadillac XT5 2021 в Москве
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