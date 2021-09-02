5 самых доступных новых автомобилей в России в сентябре 2021 года
Эксперты портала Carsweek изучили актуальные прайс-листы разных брендов, представленных на российском рынке, и назвали самые доступные модели. Напомним лишь, что из-за дефицита автомобилей купить их по заявленной цене будет непросто. Все машины в наличии дилеры щедро доукомплектовывают дополнительным оборудованием, повышающим стоимость процентов на тридцать.
Lada Granta
Седаны Granta остаются самым недорогими автомобилями, которые можно купить новыми в дилерских центрах. Базовая комплектация Standart стоит от 545 900 рублей. В эти деньги оценили версию с 1,6-литровым мотором мощностью 90 л.с. и «механикой». В списке оснащения: 14-дюймовые колесные диски и одна подушка безопасности.
Lada Niva Legend
После очередного подорожания за трехдверную «Ниву» просят минимум 649 900 рублей. Особым комфортом автомобиль похвастаться не может, но внедорожные характеристики традиционно на высоте: жесткий полный привод, классическая механическая трансмиссия с понижающей передачей и надежный и проверенный временем 1,7-литровый двигатель с мощностью 83 л.с.
Renault Logan
Сентябрьское подорожание пока не затронуло модели Renault, что позволило седану Logan пробиться в ТОП-3 рейтинга самых доступных автомобилей. Стартовая комплектация Access с 82-сильным мотором и «механикой» стоит от 718 000 рублей. Россияне ценят Logan за проверенную годами надежность, а также за возможность получить иномарку, несмотря на то, что собирают ее на АвтоВАЗе.
Renault Sandero
Соплатформенный «Логану» хэтчбек Sandero стоит чуть дороже. За базовую версию Access с тем же 82-сильным мотором и МКПП придется отдать не менее 743 000 рублей. С технической точки зрения авто полностью повторяет Logan. Отметим наличие светодиодных ходовых огней и центрального замка.
Lada XRay
Семейство компактных хэтчбеков XRay не пользуется большой популярностью у россиян, однако продолжает оставаться одним из лучших по цене в своем сегменте. Сейчас начальная комплектация Standart стоит от 761 900 рублей. За эти деньги покупатель получит автомобиль с мотором мощностью 106 л.с. и 5-ступенчатой коробкой передач. В штатное оснащение входят светодиодные ДХО и 15-дюймовые колесные диски.
- 369 000 РRenault Sandero 2014 в Москве
- 635 000 РВАЗ (Lada) 2121 (4x4) 2019 в Москве
- 375 000 РRenault Logan 2011 в Москве
- 485 000 РRenault Logan 2012 в Москве
- 625 000 РRenault Sandero 2014 в Москве
- 750 000 РRenault Sandero 2015 в Москве
- 448 000 РRenault Sandero 2012 в Москве
- 815 000 РRenault Sandero 2018 в Москве
- 320 000 РRenault Logan 2010 в Москве
- 420 000 РRenault Sandero 2013 в Москве
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