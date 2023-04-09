5 самых доступных новых рамных внедорожников на российском рынке
Третье место досталось китайскому рамному внедорожнику Tank 300 от концерна Great Wall Motors. Автомобиль с 2,0-литровым двигателем на 220 сил и 8-диапазонным «автоматом» стоит от 3 699 000 рублей. За ним следует новичок российского авторынка, BAIC BJ40 Plus, который еще называют «китайским Jeep Wrangler». Внедорожник с 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 225 сил и 8-диапазонным «автоматом» стоит от 3 759 900 рублей.
Замыкает список большой внедорожник Haval, цены на который начинаются от 4 099 000 рублей. Именно столько просят за базовую комплектацию Elite с 2,0-литровым мотором мощностью 218 сил и 8-ступенчатым «автоматом».
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-
27.03.2023, 00:16
5 китайских автомобилей в России с самым большим багажником
Подавляющее большинство китайских автомобильных брендов предлагают в России кроссоверы и внедорожники. Это практичные автомобили, одной из важных характеристик которых является вместимость багажника.Читать далее
-
22.03.2023, 17:37
УАЗ рассказал, как купить новый внедорожник по докризисной цене
Ульяновский автозавод рассказал о нескольких интересных акциях и специальных предложениях, которые позволят купить новый автомобиль с хорошей скидкой и без навязанных допов.Читать далее
-
13.03.2023, 08:07
В российские автомобили возвращаются привычные опции
Российские автопроизводители перестраивают логистику и находят новых поставщиков. Некоторым моделям Lada и УАЗ уже вернули подушки безопасности, антиблокировочную систему тормозов (ABS) и моторы повышенного класса Евро-5.Читать далее
-
12.03.2023, 11:47
5 самых мощных китайских кроссоверов и внедорожников в России
При выборе автомобиля покупатели не в последнюю очередь обращают внимание и на мощность двигателя. С одной стороны, от этого показателя напрямую зависит динамика автомобиля, а с другой – размер транспортного налога.Читать далее
-
21.02.2023, 19:50
Тест-драйв Tank 300: когда эмоции – лучшее приложение к полному приводу
Вопреки общемировой тенденции перехода от рамы и честного полного привода к несущей конструкции SUV компания Great Wall Motors продолжает идти противоположным курсом, подобно лососю во время нереста. Вывод на рынок машин с грозным именем Tank - следование постулату, что автомобиль должен быть надежным, как контрольный выстрел, и единственным, как последний шанс.Читать далее
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