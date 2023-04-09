5 самых доступных новых рамных внедорожников на российском рынке

Ранее мы писали 3 рамных внедорожника, которые охотно покупают даже с большим пробегом Рамные внедорожники пользуются заслуженным уважением у отечественных автомобилистов. Эти надежные и бескомпромиссные ... Читать далее

Редакция сайта «Автоновости дня» проанализировала прайс-листы производителей по состоянию на начало апреля 2023 года и выбрала пять самых доступных рамных внедорожников. Открывает список отечественный УАЗ «Хантер», цены на который стартуют с отметки 1 390 000 рублей за базовую комплектацию Base Fleet с 112-сильным мотором «Евро-0» 2023 года выпуска. На второй строчке находится еще один внедорожник Ульяновского автозавода – УАЗ «Патриот». За 1 530 000 рублей можно приобрести версию Base ИКАР 2023 года выпуска с 2,7-литровым двигателем класса «Евро-2» мощностью 150 сил.

Третье место досталось китайскому рамному внедорожнику Tank 300 от концерна Great Wall Motors. Автомобиль с 2,0-литровым двигателем на 220 сил и 8-диапазонным «автоматом» стоит от 3 699 000 рублей. За ним следует новичок российского авторынка, BAIC BJ40 Plus, который еще называют «китайским Jeep Wrangler». Внедорожник с 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 225 сил и 8-диапазонным «автоматом» стоит от 3 759 900 рублей.

Фото: Haval

Замыкает список большой внедорожник Haval, цены на который начинаются от 4 099 000 рублей. Именно столько просят за базовую комплектацию Elite с 2,0-литровым мотором мощностью 218 сил и 8-ступенчатым «автоматом».

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах