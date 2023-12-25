5 самых доступных пикапов в России в декабре 2023 года
Фото: УАЗ
Второе место занимает Sollers ST6, сборка которого недавно стартовала на бывшем совместном предприятии с Mazda во Владивостоке. Новинка представляет собой перелицованный китайский пикап JAC T6. Версия с 2,0-литровым бензиновым турбомотором экокласса «Евро-5» мощностью 176 л.с. (290 Нм) в сочетании с 6-ступенчатой «механикой» стоит от 2 400 000 рублей. Дизельная версия обойдется на 100 тысяч рублей дороже. В базе есть две подушки безопасности, мульти-руль, кондиционер, круиз-контроль, аудиосистема, боковые зеркала с электрорегулировкой ABS+EBD, ESC, задние парктроники, подогрев передних сидений и стандартные электронные системы безопасности. Оригинальный пикап JAC T6 китайской сборки с той же связкой агрегатов стоит от 2 899 000 рублей и занимает третью строчку рейтинга.
Четвертое место досталось JAC T8 Pro за 3 199 000 рублей, оснащенный 2,0-литровым дизелем на 139 л.с. и 6-ступенчатой «механикой». Штатно пикап имеет светодиодные ДХО и задние фонари, кондиционер, 7-дюймовую «приборку» и 10,4-дюймовый экран медиасистемы, круиз-контроль и парктроники спереди и сзади. Замыкает ТОП-5 самых бюджетных пикапов на российском рынке китайский Great Wall Poer KingKong за 3 199 000 рублей. Комплектация Comfort предлагается с 2,0-литровым бензиновым мотором на 190 л.с. или с 2,0-литровым 150-сильным «дизелем» на выбор. Трансмиссия: «механика» и подключаемый полный, с понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала.
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18.12.2023, 14:47
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В салонах российских дилеров появилась новая модификация пикапа Sollers ST6, с новым 176-сильным двигателем. Она оказалась на 100 тысяч рублей доступнее прежней, мощностью 136 сил.Читать далее
-
20.11.2023, 00:17
5 самых дешевых пикапов в России в ноябре 2023 года
Практичные и неприхотливые пикапы не так популярны в нашей стране, как, например, в США или Австралии, но пользуются стабильным спросом и имеют своих преданных поклонников.Читать далее
-
25.12.2023, 09:10
Автомобилисты Красноярска построили рекордную ёлку
В Красноярске несколько сотен автомобилей выстроились в гигантскую елку, установив новый рекорд России. Предыдущий официально зарегистрированный рекорд принадлежал газелистам Южного Урала.Читать далее
-
25.12.2023, 08:33
Японский автопроизводитель остановил пять заводов из-за скандала с краш-тестами
Компания Daihatsu, которая с 2016 года является дочерним предприятием концерна Toyota, была вынуждена как минимум на месяц остановить работу своих автозаводов в Японии из-за громкого скандала с фальсификацией результатов краш-тестов.Читать далее
-
25.12.2023, 07:53
Мантуров рассказал о судьбе АвтоВАЗа: план на 2024 год, условия снижения цен на автомобили и машины для инвалидов
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, сколько АвтоВАЗ зарабатывает на одном автомобиле Lada Vesta и назвал два условия, которые необходимы для снижения цен.Читать далее
-
25.12.2023, 07:25
ГИБДД Ростовской области опубликовала видео ДТП, в котором погибли четыре человека
Днем в воскресенье, 24 декабря, на трассе Ростов – Волгодонск произошла серьезная авария с участием двух легковых автомобилей, Hyundai Solaris и Kia Cerato. Выжить удалось лишь одной женщине.Читать далее
-
25.12.2023, 00:11
АвтоВАЗ испытывает электрическую Lada Niva: подробности проекта
Работа над проектом электрического Lada e-Largus подходит к концу, первые предсерийные экземпляры в декабре собрали в Ижевске. Одновременно на АвтоВАЗе решили выпустить электрическую версию внедорожника Lada Niva.Читать далее
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