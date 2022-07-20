5 самых доступных рамных внедорожников в России в июле 2022 года
Фото: УАЗ
Второе место занимает еще одна модель Ульяновского автозавода – УАЗ «Патриот». Базовый автомобиль с мотором на 150 сил в комплектации «Классик» сейчас стоит 1 545 000 рублей. С учетом скидки по программе льготного автокредитования цена снижается до 1 232 000 рублей.
Третью строчку занимает чистокровный «японец» Suzuki Jimny. Официально Suzuki c российского рынка не уходил, однако и о новых поставках ничего не слышно. Базовый автомобиль с 1,5-литровым мотором стоит от 2 419 000 рублей. Замыкают список внедорожник Toyota Land Cruiser Prado (от 3 951 000 рублей) и Mitsubishi Pajero Sport (от 4 299 000 рублей).
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Всем нравится смотреть, как более слабый соперник побеждает более сильного. Но когда дело доходит до автомобилей, сила далеко не всегда оказывается на стороне более крупного участника.Читать далее
-
07.07.2022, 13:01
Внедорожник УАЗ начали продавать в «упрощенной» версии
Покупателям внедорожников УАЗ предлагают немного сэкономить и приобрести автомобиль без блока «ЭРА-ГЛОНАСС», системы распределения тормозных усилий, антиблокировочной системы и подушек безопасности.Читать далее
-
07.07.2022, 09:24
Смертельная авария в Москве: рано утром на шестиполосной дороге не разъехались Land Cruiser и Datsun (видео)
Серьезная авария на Большом Каменном мосту в Москве унесла жизни двух человек. Около четырех часов утра здесь столкнулись внедорожник Toyota Land Cruiser и седан Datsun.Читать далее
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26.06.2022, 23:55
5 самых недорогих внедорожников в России
Дороги – извечная российская проблема, и наличие полного привода может стать дополнительным преимуществом не только на загородной трассе, но в ежедневных поездках по городским улицам.Читать далее
-
02.06.2022, 17:10
Как должен был выглядеть несостоявшийся «Русский Прадо»
В конце 2020 года окончательно стало понятно, что проект внедорожника УАЗ нового поколения «Патриот-2020» обречен. В Роспатенте были запатентованы отдельные элементы новинки, но автомобиль целиком так никто до сих пор и не видел.Читать далее
-
19.07.2022, 15:36
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-
18.07.2022, 06:37
На заводе Aurus готовятся к запуску второй модели
Компания Aurus анонсировала скорую премьеру нового автомобиля, который присоединится к выпускаемому сейчас на заводе в Елабуге седану Senat. Серийное производство должно стартовать до конца 2022 года.Читать далее
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