5 самых доступных рамных внедорожников в России в июле 2022 года

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Редакция портала Carsweek изучила актуальные предложения автопроизводителей и назвала пять самых недорогих рамных внедорожников. Самым доступным стал классический отечественный внедорожник УАЗ «Хантер». Стартовая комплектация Классик Fleet стоит от 1 395 000 рублей. Однако, при покупке в кредит по программе господдержки можно получить 20-процентную скидку. Тогда внедорожник со 135-сильным мотором, «механикой» и полным приводом обойдется в 1 116 000 рублей.

Второе место занимает еще одна модель Ульяновского автозавода – УАЗ «Патриот». Базовый автомобиль с мотором на 150 сил в комплектации «Классик» сейчас стоит 1 545 000 рублей. С учетом скидки по программе льготного автокредитования цена снижается до 1 232 000 рублей.

Третью строчку занимает чистокровный «японец» Suzuki Jimny. Официально Suzuki c российского рынка не уходил, однако и о новых поставках ничего не слышно. Базовый автомобиль с 1,5-литровым мотором стоит от 2 419 000 рублей. Замыкают список внедорожник Toyota Land Cruiser Prado (от 3 951 000 рублей) и Mitsubishi Pajero Sport (от 4 299 000 рублей).

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