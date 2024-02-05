5 самых доступных в России новых автомобилей с классическим «автоматом» в январе 2024 года

{{material_}}Редакция издания «Автоновости дня» изучила актуальные предложения на российском авторынке и назвала пять наиболее дешевых автомобилей с классическим «автоматом», доступных в январе 2024 года. Открывает список седан Geely Emgrand. Автомобиль с 1,5-литровым мотором мощностью 122 л.с. и 6-ступенчатой АКПП стоит 2 169 990 рублей с учетом февральской скидки. В состав комплетакции входит 8,0-дюймовый экран медиасистемы, две подушки безопасности, климат-контроль и многое другое.

На втором месте оказался компактный кроссовер GAC GS5, который в версии с 1,5-литровым мотором на 137 л.с. и 6-диапазонным «автоматом» Aisin стоит от 2 439 000 рублей. В комплектацию входит 8,0-дюймовый экран медиасистемы, две подушки безопасности, а также люк с электроприводом и светодиодные ДХО.

Фото: Geely

Третью строчку занимает кроссовер Geely Atlas Pro за 2 683 990 рублей с учетом скидок. Столько просят за машину с 1,5-литровым турбомотором на 150 л.с. и 6-диапазонным «автоматом». Медиасистема получила экран диагональю 12,3 дюйма, помимо фронтальных есть и боковые подушки безопасности, а салон отделан эко-кожей.

Фото: FAW

Замыкают ТОП-5 самых доступных автомобилей с классическим «автоматом» лифтбек FAW Bestune B70 в комплектации Exclusive с 2,0-литровым турбомотором за 2 804 000 рублей и кроссовер Changan CS75 Plus в комплектации Luxury с 1,5-литровым турбомотором за 2 849 900 рублей.

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