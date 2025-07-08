5 самых интересных кабриолетов, которые можно купить в России в июле 2025 года

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В России сезон кабриолетов короток, а выбор моделей не так широк. Машины с открытым верхом скорее воспринимаются как стильный аксессуар. Они ассоциируются с летними прогулками, выставками и светскими мероприятиями. Обычно кабриолет – это далеко не единственный автомобиль в семье и ездят на нем чаще представительницы прекрасного пола.

Однако несмотря на высокую стоимость большинства моделей, рынок позволяет найти интересные предложения даже за относительно скромные деньги. Большинство представленных кабриолетов – европейского производства. Китайских моделей в продаже нет. Среди наиболее популярных вариантов – классические немецкие родстеры, французские «пляжники» и даже отечественные «Лады» с уникальной историей. Редакция 110km.ru изучила актуальные предложения и выбрала пять самых интересных кабриолетов, которые можно купить в России в июле 2025 года.

1. Opel Astra (F), 1994, цена – 295 000 рублей

Фото: auto.ru

Этот Opel Astra F – яркий представитель середины 1990-х годов. Синий кабриолет с механической коробкой и двигателем 1,6 литра (71 л.с.) – отличный выбор для тех, кто ищет недорогой, но стильный открытый автомобиль. Машина на ходу, хотя и требует мелкого ремонта. Пробег солидный – 317 тысяч километров, что для 30-летнего автомобиля вполне предсказуемо.

Фото: auto.ru

Кабриолет Astra может стать отличной базой для тюнинг-проекта: без идеального лакокрасочного покрытия и свежего салона, но с рабочим двигателем и ходовой частью. По словам владельца, днище и пороги переварены, хотя некоторые участки все еще имеют небольшие очаги коррозии. При этом конструктивная жесткость кузова сохранена, что особенно важно для кабриолетов.

2. Mercedes-Benz SLK (R170), 1999, цена – 520 000 рублей

Фото: auto.ru

Mercedes-Benz SLK R170 – легенда среди компактных кабриолетов. Этот экземпляр с 2,3-литровым компрессорным мотором (193 л.с.), автоматической коробкой и задним приводом – эталон стиля и удовольствия от вождения. Двигатель обеспечивает уверенный разгон и хорошую тягу на всех оборотах. АКПП работает плавно, без рывков, а задний привод добавляет драйверских ощущений.

Фото: auto.ru

Машина сохранилась отлично: без ДТП, с ухоженным салоном и керамическим покрытием кузова. Особый шарм обеспечивают оригинальные колесные диски R17, приятный звук выпуска и премиальная аудиосистема. Единственный серьезный минус – крышу придется открывать вручную, механизм требует внимания. Но за такую цену сложно найти более эффектный автомобиль с трехлучевой звездой на капоте.

3. Peugeot 307 (I поколение рестайлинг), 2006, цена – 650 000 рублей

Фото: auto.ru

Французский Peugeot 307 – классический европейский кабриолет за разумные деньги. Выставленный на продажу экземпляр окрашен в яркий оранжевый цвет, а салон заново перетянут светлой кожей. Под капотом трудится проверенный временем 2,0-литровый двигатель (140 л.с.) в паре с классическим 4-диапазонным «автоматом».

Фото: auto.ru

Хозяйка утверждает, что автомобиль полностью готов к эксплуатации, хотя требует внимания к некоторым элементам подвески и электроники. Кабриолет Peugeot 307 – одна из немногих моделей с полноценной металлической крышей, которая позволяет использовать автомобиль даже в холодное время года. Такой тип конструкции значительно увеличивает комфорта в салоне и снижает уровень шума при движении. Машина сочетает практичность семейного хэтчбека и романтику открытого неба

4. Saab 9-3, 1998, цена – 1 050 000 рублей

Фото: auto.ru

Шведский Saab 9-3 – автомобиль с характером. Этот желтый кабриолет – один из 400 выпущенных в таком цвете и единственный в России в таком состоянии. Под капотом – 2,3-литровый двигатель (150 л.с.), работающий в паре с механической коробкой передач и обеспечивающий хороший баланс между экономичностью и динамикой. Машина полностью обслужена, заменены узлы системы охлаждения, установлен новый тент крыши и оригинальные разборные диски BBS. Владелец отдает вместе с машиной целый набор запчастей.

Фото: auto.ru

Saab 9-3 – культовая модель, которая до сих пор вызывает восхищение у ценителей автомобильного дизайна и инженерных решений. Машина была создана с акцентом на водителя и удовольствие за рулем. Это отличный вариант для увлеченных автолюбителей, кто ценит нестандартный подход и хочет быть в центре внимания.

5. Lada Natascha (ВАЗ-2108), 1993, цена – 2 699 999 рублей

Фото: auto.ru

Редкий отечественный кабриолет Lada Natascha – еще одна настоящая находка для ценителей эксклюзива. В начале 1990-х годов автомобиль стал плодом сотрудничества Тольяттинского завода с европейскими партнерами. Кабриолет выпускался в Бельгии ограниченным тиражом. Всего было собрано около 450 автомобилей. Автомобиль получил усиленный кузов, дополнительные дуги безопасности и складывающийся мягкий верх.

Фото: auto.ru

Выставленный на продажу экземпляр был серьезно модифицирован: установлен спортивный двигатель 1.6 с облегченной поршневой группой, заниженная подвеска, литые диски R17 и пересмотренная тормозная система. Салон оформлен в стиле молодежного спорткара с кожаными сиденьями и современной аудиосистемой.

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