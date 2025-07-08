5 самых интересных кабриолетов, которые можно купить в России в июле 2025 года
Однако несмотря на высокую стоимость большинства моделей, рынок позволяет найти интересные предложения даже за относительно скромные деньги. Большинство представленных кабриолетов – европейского производства. Китайских моделей в продаже нет. Среди наиболее популярных вариантов – классические немецкие родстеры, французские «пляжники» и даже отечественные «Лады» с уникальной историей. Редакция 110km.ru изучила актуальные предложения и выбрала пять самых интересных кабриолетов, которые можно купить в России в июле 2025 года.
1. Opel Astra (F), 1994, цена – 295 000 рублей
Этот Opel Astra F – яркий представитель середины 1990-х годов. Синий кабриолет с механической коробкой и двигателем 1,6 литра (71 л.с.) – отличный выбор для тех, кто ищет недорогой, но стильный открытый автомобиль. Машина на ходу, хотя и требует мелкого ремонта. Пробег солидный – 317 тысяч километров, что для 30-летнего автомобиля вполне предсказуемо.
Кабриолет Astra может стать отличной базой для тюнинг-проекта: без идеального лакокрасочного покрытия и свежего салона, но с рабочим двигателем и ходовой частью. По словам владельца, днище и пороги переварены, хотя некоторые участки все еще имеют небольшие очаги коррозии. При этом конструктивная жесткость кузова сохранена, что особенно важно для кабриолетов.
2. Mercedes-Benz SLK (R170), 1999, цена – 520 000 рублей
Mercedes-Benz SLK R170 – легенда среди компактных кабриолетов. Этот экземпляр с 2,3-литровым компрессорным мотором (193 л.с.), автоматической коробкой и задним приводом – эталон стиля и удовольствия от вождения. Двигатель обеспечивает уверенный разгон и хорошую тягу на всех оборотах. АКПП работает плавно, без рывков, а задний привод добавляет драйверских ощущений.
Машина сохранилась отлично: без ДТП, с ухоженным салоном и керамическим покрытием кузова. Особый шарм обеспечивают оригинальные колесные диски R17, приятный звук выпуска и премиальная аудиосистема. Единственный серьезный минус – крышу придется открывать вручную, механизм требует внимания. Но за такую цену сложно найти более эффектный автомобиль с трехлучевой звездой на капоте.
3. Peugeot 307 (I поколение рестайлинг), 2006, цена – 650 000 рублей
Французский Peugeot 307 – классический европейский кабриолет за разумные деньги. Выставленный на продажу экземпляр окрашен в яркий оранжевый цвет, а салон заново перетянут светлой кожей. Под капотом трудится проверенный временем 2,0-литровый двигатель (140 л.с.) в паре с классическим 4-диапазонным «автоматом».
Хозяйка утверждает, что автомобиль полностью готов к эксплуатации, хотя требует внимания к некоторым элементам подвески и электроники. Кабриолет Peugeot 307 – одна из немногих моделей с полноценной металлической крышей, которая позволяет использовать автомобиль даже в холодное время года. Такой тип конструкции значительно увеличивает комфорта в салоне и снижает уровень шума при движении. Машина сочетает практичность семейного хэтчбека и романтику открытого неба
4. Saab 9-3, 1998, цена – 1 050 000 рублей
Шведский Saab 9-3 – автомобиль с характером. Этот желтый кабриолет – один из 400 выпущенных в таком цвете и единственный в России в таком состоянии. Под капотом – 2,3-литровый двигатель (150 л.с.), работающий в паре с механической коробкой передач и обеспечивающий хороший баланс между экономичностью и динамикой. Машина полностью обслужена, заменены узлы системы охлаждения, установлен новый тент крыши и оригинальные разборные диски BBS. Владелец отдает вместе с машиной целый набор запчастей.
Saab 9-3 – культовая модель, которая до сих пор вызывает восхищение у ценителей автомобильного дизайна и инженерных решений. Машина была создана с акцентом на водителя и удовольствие за рулем. Это отличный вариант для увлеченных автолюбителей, кто ценит нестандартный подход и хочет быть в центре внимания.
5. Lada Natascha (ВАЗ-2108), 1993, цена – 2 699 999 рублей
Редкий отечественный кабриолет Lada Natascha – еще одна настоящая находка для ценителей эксклюзива. В начале 1990-х годов автомобиль стал плодом сотрудничества Тольяттинского завода с европейскими партнерами. Кабриолет выпускался в Бельгии ограниченным тиражом. Всего было собрано около 450 автомобилей. Автомобиль получил усиленный кузов, дополнительные дуги безопасности и складывающийся мягкий верх.
Выставленный на продажу экземпляр был серьезно модифицирован: установлен спортивный двигатель 1.6 с облегченной поршневой группой, заниженная подвеска, литые диски R17 и пересмотренная тормозная система. Салон оформлен в стиле молодежного спорткара с кожаными сиденьями и современной аудиосистемой.
-
09.04.2025, 17:29
Россиянам назвали четыре бюджетные модели с очень надежными двигателями
Бюджетные автомобили традиционно комплектуются атмосферными бензиновыми двигателями объемом 1,4 – 1,6 литра, зарекомендовавшими себя как надежные «рабочие лошадки». Эти моторы при правильном обслуживании способны без капремонта преодолевать сотни тысяч километров. Читать далее
-
15.05.2024, 06:51
Самые доступные кабриолеты в России в мае 2024 года. Список из 5 автомобилей
Кабриолет многие рассматривают как признак роскоши, респектабельный автомобиль для загородных увеселительных поездок и лучший способ произвести впечатление на окружающих.Читать далее
-
18.03.2024, 14:53
Подержанные автомобили, которые страшно покупать. Список из 7 моделей
Покупка машины с пробегом всегда сопряжена с определенным риском. За низкой ценой зачастую скрываются серьезные проблемы, которые могут обернуться крупными потерями. Профессиональный автоподборщик назвал автомобили, от которых лучше держаться подальше.Читать далее
-
12.01.2024, 00:13
5 самых дорогих автомобилей Lada в январе 2024 года
Автомобили в России продолжают дорожать. Цены многих новых моделей Lada уверенно перевалили за 1 млн рублей. Параллельно с ними растет и стоимость подержанных машин. Но цены некоторых экземпляров, действительно, поражают воображение. Продавцы даже вынуждены указывать в комментариях, что не ошиблись с количеством нулей.Читать далее
-
28.08.2023, 21:57
3 вопиющих истории о нагло скрученном пробеге
По данным экспертов, каждый третий автомобиль в России хотя бы раз подвергался манипуляциям с одометром. Иногда разница между реальным пробегом и номинальным может превышать 1 млн километров.Читать далее
-
07.07.2025, 14:16
Названа цена седана Voyah Passion российской сборки
В России официально представлен гибридный седан Voyah Passion EVR локальной сборки. Модель с увеличенным до 1000 километров запасом хода и премиальным оснащением оценили в 5 590 000 рублей, однако благодаря действующей льготе при покупке в кредит или лизинг цена снижается до 4 665 000 рублей. Читать далее
-
07.07.2025, 13:50
Петербург теряет дилеров китайских автобрендов
Во втором квартале 2025 года в Санкт-Петербурге было расторгнуто 14 дилерских контрактов с автомобильными брендами из Китая. Наиболее значительные потери понесли три марки.Читать далее
-
09.04.2025, 17:29
Россиянам назвали четыре бюджетные модели с очень надежными двигателями
Бюджетные автомобили традиционно комплектуются атмосферными бензиновыми двигателями объемом 1,4 – 1,6 литра, зарекомендовавшими себя как надежные «рабочие лошадки». Эти моторы при правильном обслуживании способны без капремонта преодолевать сотни тысяч километров. Читать далее
-
15.05.2024, 06:51
Самые доступные кабриолеты в России в мае 2024 года. Список из 5 автомобилей
Кабриолет многие рассматривают как признак роскоши, респектабельный автомобиль для загородных увеселительных поездок и лучший способ произвести впечатление на окружающих.Читать далее
-
18.03.2024, 14:53
Подержанные автомобили, которые страшно покупать. Список из 7 моделей
Покупка машины с пробегом всегда сопряжена с определенным риском. За низкой ценой зачастую скрываются серьезные проблемы, которые могут обернуться крупными потерями. Профессиональный автоподборщик назвал автомобили, от которых лучше держаться подальше.Читать далее
-
12.01.2024, 00:13
5 самых дорогих автомобилей Lada в январе 2024 года
Автомобили в России продолжают дорожать. Цены многих новых моделей Lada уверенно перевалили за 1 млн рублей. Параллельно с ними растет и стоимость подержанных машин. Но цены некоторых экземпляров, действительно, поражают воображение. Продавцы даже вынуждены указывать в комментариях, что не ошиблись с количеством нулей.Читать далее
-
28.08.2023, 21:57
3 вопиющих истории о нагло скрученном пробеге
По данным экспертов, каждый третий автомобиль в России хотя бы раз подвергался манипуляциям с одометром. Иногда разница между реальным пробегом и номинальным может превышать 1 млн километров.Читать далее
-
07.07.2025, 14:16
Названа цена седана Voyah Passion российской сборки
В России официально представлен гибридный седан Voyah Passion EVR локальной сборки. Модель с увеличенным до 1000 километров запасом хода и премиальным оснащением оценили в 5 590 000 рублей, однако благодаря действующей льготе при покупке в кредит или лизинг цена снижается до 4 665 000 рублей. Читать далее
-
07.07.2025, 13:50
Петербург теряет дилеров китайских автобрендов
Во втором квартале 2025 года в Санкт-Петербурге было расторгнуто 14 дилерских контрактов с автомобильными брендами из Китая. Наиболее значительные потери понесли три марки.Читать далее
- 1 190 000 РOpel Astra 2017 в Москве
- 439 000 РOpel Astra 2008 в Москве
- 1 390 000 РOpel Astra 2014 в Москве
- 3 790 000 РMercedes SLK-класс 2005 в Москве
- 485 000 РPeugeot 307 2004 в Москве
- 3 450 000 РMercedes SLK-класс 2015 в Москве
- 1 950 000 РMercedes SLK-класс 2008 в Москве
- 1 037 000 РMercedes SLK-класс 2004 в Москве
- 900 000 РOpel Astra 2013 в Москве
- 950 000 РOpel Astra 2013 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий