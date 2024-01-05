5 самых интересных новинок 2024 года

Наступивший 2024 год готовит нам множество интересных новинок, одни сохранят традиционные двигатели внутреннего сгорания, другие сменят их на электромоторы. Но и старая гвардия уже не та, что раньше: на смену классическим ДВС пришли гибридные силовые установки. Журнал 110KM.RU выбрал пять наиболее интересных новинок нынешнего года.

BMW M5

Фото: BMW

Мощная «пятерка» нового поколения (G90) построена на архитектуре CLuster AR, знакомой нам по новой BMW 7-Series (G11/G12). Она не только получит гибридную силовую установку, но и станет самым тяжелым BMW M5 в истории. Седан будет весить более 2 тонн, однако, баварский производитель планирует выпустить еще и универсал M5 Touring. Новинку оснастят битурбомотором V8, который развивает более 600 сил, а плагин-гибридный вариант сможет выдавать свыше 700 сил.

Jeep Recon

Фото: Jeep

Премьера первого электрического внедорожника Jeep ожидается в середине 2024 года. В его основе лежит платформа STLA Large. Производитель обещает полноценный полный привод и отличные внедорожные качества, не хуже, чем у экстремального Wrangler Rubicon с ДВС. Известно, что по габаритам Jeep Recon будет напоминать пятидверный Wrangler или двухрядный Grand Cherokee. Продавать новинку планируют не только в США, но и по всему миру.

Lamborghini LB634

Фото: скриншот youtube.com / acriore

Новый суперкар выйдет на рынок ближе к концу года и станет преемником уходящего Huracan. Он будет основан на модифицированной версии карбонового монокока Revuelto и обзаведется гибридной силовой установкой на базе битурбомотора V8 вместо легендарного «атмосферника» V10. Lamborghini LB634 получит в зависимости от модификации один или два электромотора и в последнем случае с легкостью обойдет главных конкурентов: Ferrari 296 и McLaren Artura.

Mercedes-Benz EQG

Фото: Mercedes-Benz

В этом году ожидается премьера электрического преемника «Гелендвагена», который получил сразу четыре электромотора и необычную заднюю подвеску де Диона, объединяющую преимущества жесткого моста и независимой подвески. Суммарная отдача силовой установки превысит 500 л.с. Собирать электрический G-Class будут на одном заводе с обычными «Гелендвагенами» - Magna Steyr в австрийском Граце. Кстати, версию с ДВС в 2024 году также ожидает плановый рестайлинг.

Toyota 4Runner

Фото: 4runner6g.com

Внедорожник Toyota 4Runner текущего, пятого по счету, поколения выпускается с 2009 года. Автомобиль нового поколения должен появиться в 2024 году. По информации инсайдеров, внедорожник сохранит рамную конструкцию, а дизайн его передней части выполнят в духе новой Tacoma. Базовую версию оснастят бензиновой «турбочетверкой», которая будет работать в паре с 8-диапазонным «автоматом». Также должен появиться плагин-гибридный вариант TRD Pro на базе 2,4-литрового турбомотора.

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