5 самых интересных новинок 2024 года
Наступивший 2024 год готовит нам множество интересных новинок, одни сохранят традиционные двигатели внутреннего сгорания, другие сменят их на электромоторы. Но и старая гвардия уже не та, что раньше: на смену классическим ДВС пришли гибридные силовые установки. Журнал 110KM.RU выбрал пять наиболее интересных новинок нынешнего года.
BMW M5
Мощная «пятерка» нового поколения (G90) построена на архитектуре CLuster AR, знакомой нам по новой BMW 7-Series (G11/G12). Она не только получит гибридную силовую установку, но и станет самым тяжелым BMW M5 в истории. Седан будет весить более 2 тонн, однако, баварский производитель планирует выпустить еще и универсал M5 Touring. Новинку оснастят битурбомотором V8, который развивает более 600 сил, а плагин-гибридный вариант сможет выдавать свыше 700 сил.
Jeep Recon
Премьера первого электрического внедорожника Jeep ожидается в середине 2024 года. В его основе лежит платформа STLA Large. Производитель обещает полноценный полный привод и отличные внедорожные качества, не хуже, чем у экстремального Wrangler Rubicon с ДВС. Известно, что по габаритам Jeep Recon будет напоминать пятидверный Wrangler или двухрядный Grand Cherokee. Продавать новинку планируют не только в США, но и по всему миру.
Lamborghini LB634
Новый суперкар выйдет на рынок ближе к концу года и станет преемником уходящего Huracan. Он будет основан на модифицированной версии карбонового монокока Revuelto и обзаведется гибридной силовой установкой на базе битурбомотора V8 вместо легендарного «атмосферника» V10. Lamborghini LB634 получит в зависимости от модификации один или два электромотора и в последнем случае с легкостью обойдет главных конкурентов: Ferrari 296 и McLaren Artura.
Mercedes-Benz EQG
В этом году ожидается премьера электрического преемника «Гелендвагена», который получил сразу четыре электромотора и необычную заднюю подвеску де Диона, объединяющую преимущества жесткого моста и независимой подвески. Суммарная отдача силовой установки превысит 500 л.с. Собирать электрический G-Class будут на одном заводе с обычными «Гелендвагенами» - Magna Steyr в австрийском Граце. Кстати, версию с ДВС в 2024 году также ожидает плановый рестайлинг.
Toyota 4Runner
Внедорожник Toyota 4Runner текущего, пятого по счету, поколения выпускается с 2009 года. Автомобиль нового поколения должен появиться в 2024 году. По информации инсайдеров, внедорожник сохранит рамную конструкцию, а дизайн его передней части выполнят в духе новой Tacoma. Базовую версию оснастят бензиновой «турбочетверкой», которая будет работать в паре с 8-диапазонным «автоматом». Также должен появиться плагин-гибридный вариант TRD Pro на базе 2,4-литрового турбомотора.
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22.12.2023, 15:54
В Россию привезли «неубиваемый» рамный внедорожник Toyota: сколько он стоит?
Сразу у нескольких крупных отечественных дилеров появились внедорожники Toyota, ранее в России неизвестные. Модель 4Runner – ближайший родственник пикапа Hilux и Land Cruiser Prado.Читать далее
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18.12.2023, 09:39
Женщина погналась за водителем, покинувшим место ДТП, и убила его: суд приговорил ее к пожизненному заключению
Инцидент произошел еще в 2019 году, но расследование и суд растянулись более чем на четыре года. Молодая женщина, ставшая свидетельницей мелкого ДТП, решила примерить на себя роль полицейского и зашла слишком далеко.Читать далее
-
27.11.2023, 00:10
Новый Mercedes-Benz G-Class научили делать танковый разворот
Компания Mercedes-Benz полным ходом разрабатывает преемника легендарного внедорожника G-Class, который лишится двигателя внутреннего сгорания и получит полностью электрическую силовую установку. Многие опасаются, сохранит ли электрокар фирменные внедорожные качества.Читать далее
-
31.10.2023, 06:49
В России продают самый дорогой 10-летний Mercedes-Benz
В России на продажу выставили раритетный внедорожник Mercedes-Benz G-Class, прошедший через руки специалистов Brabus. Автомобиль 2013 года выпуска с пробегом всего чуть более тысячи километров стоит как 230 новеньких Lada Granta.Читать далее
-
03.10.2023, 06:38
Разъяренный бык приручил гарцующую лошадь: Lamborghini Huracan завалили сеном
На что только не идут люди ради лайков и просмотров в соцсетях. Пиарщики одного из тюнинг-ателье решили обыграть извечную конкуренцию двух итальянских автопроизводителей.Читать далее
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