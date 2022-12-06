5 самых интересных новинок российского рынка из Китая в декабре
Фото: Voyah
Вторая интересная новинка – кроссовер Voyah Free с гибридной силовой установкой суммарной мощностью до 680 км/ч. С места до «сотни» автомобиль способен разогнаться за 4,7 секунды. Официальным дистрибьютором марки выступает липецкая компания «Моторинвест», которая занимается производством автомобилей под собственным брендом Evolute. Ориентировочная стоимость Voyah Free составит порядка 7 – 8 млн рублей, а позиционироваться кроссовер будет как модель премиум-класса.
Официальная российская премьера бренда Tank состоится 12 ноября. Марка выходит на наш рынок с двумя моделями: Tank 300 и Tank 500. Со временем производство рамных внедорожников могут локализовать на заводе Great Wall в Тульской области, но пока автомобили будут возить к нам из Китая. Младшая модель оснащена 227-сильным двигателем, который сочетается с 8АКПП и системой полного привода. Tank 500 получит 3,0-литровый турбомотор с мощностью 354 л.с., работающий в паре с 9-диапазонным «автоматом».
Кроссовер JAC JS6 уже представлен в России, в ближайшее время первые экземпляры появятся у дилеров. Начальная комплектация Comfort стоит 2,6 млн рублей, а максимальная Luxury оценивается уже в 2,8 млн рублей. Под капотом трудится безальтернативный 1,5-литровый турбомотор мощностью 180 сил в сочетании с «роботом» и передним приводом.
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24.11.2022, 22:42
Новый премиальный кроссовер Voyah Free: подробности о комплектации и цене
Места, освободившиеся на российском рынке после ухода европейских и японских брендов, активно занимают производители из Китая. Отечественным автолюбителям предстоит выучить еще одно новое имя.Читать далее
-
24.11.2022, 14:24
В России официально представлен новый бренд электромобилей Voyah. Естественно, китайский
Официальным импортером этого бренда в нашей стране стало ООО «Моторинвест». То самое, которое недавно приступило к серийному выпуску электрических машин Evolute. В пресс-релизе говорится, что в ближайшие недели новые для нас электромобили будут доступны к предзаказу. Читать далее
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24.11.2022, 07:06
5 самых доступных рамных внедорожников в России в ноябре 2022 года
Ассортимент рамных внедорожников серьезно сократился из-за введенных против нашей страны санкций. Официально прекратила поставки Toyota, не возят больше и новые Suzuki Jimny. Разберемся, какие варианты производители предлагают в ноябре 2022 года.Читать далее
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31.10.2022, 19:27
Skywell ET5 – так называется новый электро-кроссовер из Китая, который пришел на наш рынок и имеет на него виды
Продажи нового для нашего рынка продукта - электро-кроссовера Skywell ET5 начнутся до конца ноября текущего года. Презентация автомобиля прошла в первом шоу-руме марки, естественно, в Москве.Читать далее
-
28.09.2022, 17:21
Кто купит китайский кроссовер за 8 млн рублей?
На российский рынок готовится выйти новый китайский бренд. Марку Voyah позиционируют как премиальную, ее высокотехнологичные шоурумы уже открылись в Европе. Теперь очередь за Россией. Собирать автомобили для отечественного рынка планируют в Липецке.Читать далее
-
26.09.2022, 16:55
На рынок пришел новый китайский бренд. Что он предлагает и сколько просит?
В Москве открылось официальное представительство автомобильного бренда Skywell — «Skywell Россия». Анонсировано развитие дилерской сети по всей стране и обеспечение послепродажного гарантийного и постгарантийного обслуживания моделей новой для нашей страны марки. Читать далее
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