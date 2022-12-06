5 самых интересных новинок российского рынка из Китая в декабре

Ранее мы писали В России стартовали продажи нового яркого китайского кроссовера: 180 сил за 2,6 млн рублей Компания JAC привезла в Россию новый кроссовер JAC JS6. Новинку предложили в двух вариантах исполнения, но ... Читать далее

Редакция портала Carsweek выбрала пять наиболее интересных моделей из Поднебесной, которые появятся на российском рынке в декабре 2022 года. Открывает список кроссовер Skywell ET5, который будет доступен в России в двух комплектациях: Comfort и Luxury. Первую оценили в 4,5 млн рублей, вторую – в 5,0 млн рублей. Модель оснащена полностью электрической силовой установкой мощностью 204 л.с. Запас хода заявлен на уровне 400 километров.

Вторая интересная новинка – кроссовер Voyah Free с гибридной силовой установкой суммарной мощностью до 680 км/ч. С места до «сотни» автомобиль способен разогнаться за 4,7 секунды. Официальным дистрибьютором марки выступает липецкая компания «Моторинвест», которая занимается производством автомобилей под собственным брендом Evolute. Ориентировочная стоимость Voyah Free составит порядка 7 – 8 млн рублей, а позиционироваться кроссовер будет как модель премиум-класса.

Фото: Tank

Официальная российская премьера бренда Tank состоится 12 ноября. Марка выходит на наш рынок с двумя моделями: Tank 300 и Tank 500. Со временем производство рамных внедорожников могут локализовать на заводе Great Wall в Тульской области, но пока автомобили будут возить к нам из Китая. Младшая модель оснащена 227-сильным двигателем, который сочетается с 8АКПП и системой полного привода. Tank 500 получит 3,0-литровый турбомотор с мощностью 354 л.с., работающий в паре с 9-диапазонным «автоматом».

Фото: JAC

Кроссовер JAC JS6 уже представлен в России, в ближайшее время первые экземпляры появятся у дилеров. Начальная комплектация Comfort стоит 2,6 млн рублей, а максимальная Luxury оценивается уже в 2,8 млн рублей. Под капотом трудится безальтернативный 1,5-литровый турбомотор мощностью 180 сил в сочетании с «роботом» и передним приводом.

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