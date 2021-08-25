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25 августа 2021, 20:19

5 самых крутых автомобилей в коллекции Джереми Кларксона и 5 в коллекции Ричарда Хаммонда

Телевизионное шоу Top Gear любят даже те, кто далек от мира автомобилей. Телеведущие гордятся своей страстью к машинам и имеют интересные модели в личной коллекции. Посмотрим, кому принадлежат лучшие автомобили?
Фото: hotcars.com
5 самых крутых автомобилей в коллекции Джереми Кларксона и 5 в коллекции Ричарда Хаммонда
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

5 самых крутых автомобилей в коллекции Джереми Кларксона и 5 в коллекции Ричарда Хаммонда
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

5 самых крутых автомобилей в коллекции Джереми Кларксона и 5 в коллекции Ричарда Хаммонда
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

5 самых крутых автомобилей в коллекции Джереми Кларксона и 5 в коллекции Ричарда Хаммонда
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

5 самых крутых автомобилей в коллекции Джереми Кларксона и 5 в коллекции Ричарда Хаммонда
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

5 самых крутых автомобилей в коллекции Джереми Кларксона и 5 в коллекции Ричарда Хаммонда
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

5 самых крутых автомобилей в коллекции Джереми Кларксона и 5 в коллекции Ричарда Хаммонда
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

5 самых крутых автомобилей в коллекции Джереми Кларксона и 5 в коллекции Ричарда Хаммонда
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

5 самых крутых автомобилей в коллекции Джереми Кларксона и 5 в коллекции Ричарда Хаммонда
Изображение загружается

Фото: hotcars.com

5 самых крутых автомобилей в коллекции Джереми Кларксона и 5 в коллекции Ричарда Хаммонда
5 самых крутых автомобилей в коллекции Джереми Кларксона и 5 в коллекции Ричарда Хаммонда
5 самых крутых автомобилей в коллекции Джереми Кларксона и 5 в коллекции Ричарда Хаммонда
5 самых крутых автомобилей в коллекции Джереми Кларксона и 5 в коллекции Ричарда Хаммонда
5 самых крутых автомобилей в коллекции Джереми Кларксона и 5 в коллекции Ричарда Хаммонда
5 самых крутых автомобилей в коллекции Джереми Кларксона и 5 в коллекции Ричарда Хаммонда
5 самых крутых автомобилей в коллекции Джереми Кларксона и 5 в коллекции Ричарда Хаммонда
5 самых крутых автомобилей в коллекции Джереми Кларксона и 5 в коллекции Ричарда Хаммонда
5 самых крутых автомобилей в коллекции Джереми Кларксона и 5 в коллекции Ричарда Хаммонда

Имена Джереми Кларксон, Джеймс Мэй и Ричард Хаммонд неразрывно связаны с такими автомобильными шоу, как Top Gear и The Grand Tour. У Кларксона телевизионная карьера пошла в гору, когда его выбрали ведущим Top Gear в 1988 году, которое он вел по конец 2000 года. В 2005 году, когда шоу вышло в новом формате, к нему присоединились Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй. Вместе они превратили Top Gear в самое популярное телешоу на BBC Two. Итак, самые крутые автомобили, которые стоят в гаражах Джереми Кларксона и Ричарда Хаммонда.

Джереми Кларксон и Eagle Lightweight GT

Lightweight GT называют последним шедевром Eagle. Обновленная версия Lightweight E-Type 1963 года один из самых редких и красивых автомобилей в мире. Его внешний вид почти идентичен предшественнику, но в интерьере заметно больше роскоши. Lightweight GT, безусловно, является ценным приобретением, поскольку производителем было выпущено всего 12 таких машин.

Джереми Кларксон и Lexus LFA

Во время интервью в декабре 2019 года Джереми Кларксон сказал, что Lexus LFA лучшая машина, на которой он ездил. Стоит ли говорить, что у него в гараже стоит такая. Автомобиль оснащен 4,8-литровым двигателем V-10 и до первой сотни разгоняется за 3,6 секунды. Всего было выпущено 500 таких машин.

Джереми Кларксон и Alfa Romeo GTV6

Автомобиль Alfa Romeo GTV6 выпускался в период с 1980 по 1987 год, он был разработан известным дизайнером Джорджетто Джуджаро. Модель оснащалась 2,5-литровым двигателем мощностью 150 л.с. До 60 миль в час автомобиль разгонялся за 8,2 секунды, а максимальная скорость составляла 133 мили в час.

В 1983 году на чемпионате Британских туристических автомобилей победил гонщик за рулем GTV6. Alfa Romeo GTV6, принадлежащий Джереми Кларксону, участвовал в третьем сезоне Гранд-тура в Шотландии.

Джереми Кларксон и Aston Martin Virage

После тщательной модернизации DB9 в 2011 году родился Aston Martin Virage, более революционный, чем DB9. Автомобиль оснащен двигателем мощностью 490 л.с., и это единственная модель от Aston Martin, которая доступна только с автоматической системой. Это купе всегда будет выделяться в общем потоке.

Джереми Кларксон и McLaren 675LT

Еще один впечатляющий автомобиль, принадлежащий Джерреми Кларксону, это Mclaren 675LT. 675LT, пожалуй, лучший в серии суперкаров McLaren. До 100 км/час автомобиль разгоняется всего за 2,9 секунды.

Ричард Хаммонд и Dodge Challenger SRT-8

Любовь Хаммонда к маслкарам известна всем, кто смотрел Top Gear. Этот американский маслкар оснащен 6,1-литровым двигателем V8 мощностью 425 лошадиных сил, который сочетается с пятиступенчатой автоматической коробкой передач. Dodge Challenger SRT-8 разгоняется до 100 км/ч за 4,8 секунды и преодолевает четверть мили за 13,3 секунды. Именно на этом автомобиле Хаммонд ездил по Соединенным Штатам во время съемок одной из передач Top Gear.

Ричард Хаммонд и Porsche 911 GT3 RS PDK 2015 года

Porsche 911 GT3 RS PDK с обширным крылом, облегченной конструкцией и усовершенствованной системой привода заставляет думать о гонках. Подходящий для повседневной езды, он оснащен лучшими технологиями Porsche. Разгон с нуля до 60 миль в час всего за 3,3 секунды и за 10,9 секунды до 124 миль в час, это отличные данные. Этот высокопроизводительный спортивный автомобиль с ковшеобразными сиденьями оснащен 6-цилиндровым 4-литровым двигателем мощностью 500 лошадиных сил.

Ричард Хаммонд и Lamborghini Gallardo LP 560-4 Spyder

Когда дело доходит до суперкаров, имя Lamborghini становится нарицательным. То же самое и с Gallardo LP 560-4 Spyder, принадлежащим Хаммонду: мускулистая форма, изящные и эстетичные контуры, здесь все прекрасно. Gallardo Spyder оснащен 5,2-литровым двигателем V10 мощностью 552 лошадиных силы, системой полного привода.

Ричард Хаммонд и Morgan Aeromax

Morgan Aeromax одна из тех машин в которую мало кто влюбляется с первого взгляда. Мэтт Хамфрис сконструировал его когда учился в Ковентри. Автомобиль оснащен 4,8-литровым V8, который выдает 367 лошадиных сил. У него шестиступенчатая коробка передач, позволяющая разогнаться с нуля до 100 км/ч за 4,5 секунды. 

Ричард Хаммонд и Jaguar E-Type

Jaguar E-Type Хаммонд подарил себе на 40-летие. E-Type Хаммонда представляет собой кабриолет и он идеально подходит для путешествий. До 60 миль в час он разгоняется за 6,9 секунды, его максимальная скорость составляет 150 миль в час. Здесь можно процитировать легенду итальянского автогонщика Энцо Феррари «Jaguar E-Type - самый красивый автомобиль в мире».

Упомянутые модели: Jaguar E-type, Morgan Aero 8, Lamborghini Gallardo, Porsche 911 (от 7 226 000 Р), Dodge Challenger, Aston Martin Virage, Alfa Romeo GTV (793 384 Р), Lexus LFA
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