5 самых крутых вседорожников в мире
Sherp ATV
Изначально идея вездехода принадлежала изобретателю из Санкт-Петербурга Алексею Гарагашьяну, но ее бизнес-перспективы увидел украинской бизнесмен Владимир Школьник, купивший один из вездеходов. В итоге в 2012 в Киеве появилось конструкторское бюро, занимавшееся доработкой вездехода для промышленного производства, а в 2014 году в Санкт-Петербурге было организовано само производство вездеходов. Второе производство в Киеве было запущено несколько лет спустя.
Эти машины созданы не ради скорости (максимум 40 км/ч), а исключительно для движения по самым трудным ландшафтам. Огромные колеса «Шерпа» гарантируют сцепление с любым подобием дороги, а также позволяют переплывать реки и озера (даже при повреждении шин кабина останется на плаву). «Шерпы» умеют преодолевать препятствия высотой 1 м и взбираться на возвышенности под углом 35 градусов. Лес, бурелом, болота, дюны, валуны и лед – все это не проблема для «Шерпов». А еще они очень экономичны и потребляют 2-3 литра топлива в час, к тому же это самые доступные по цене внедорожники такого класса.
Ripsaw Howe & Howe
Это машина для тех, кто всю жизнь мечтал о собственном танке! Купить его может кто угодно, точнее любой, у кого есть 400 тыс. долларов. Правда на пушку и какое-либо еще оружие рассчитывать не стоит. Ripsaw Howe & Howe способен передвигаться по любой местности на фантастической скорости 88 км/ч – для полного бездорожья это очень круто. При этом вес машины всего в два раза больше, чем у Range Rover, а пассажировместимость 4 человека. Внутри кабина оборудована двумя большими сенсорными дисплеями, которые обеспечивают обзор на 360 градусов.
Parajet Xplorer
Маленький багги способный развивать скорость до 135 км/ч, а еще он может трансформироваться в параплан! Запустив свой мощный пропеллер и расправив крыло, он может подниматься на высоту до 4500 м, при этом максимальная скорость полета у него 80 км/ч, а запаса горючего хватит на 300 км пути. Этот маленький квадроцикл оснащен 100-сильным двигателем, разгоняется до 100 км/ч за 5 секунд и оснащен амортизаторами, заполненными азотом, как у самолетов, и шинами для самого сурового бездорожья. При этом весит он всего 230 кг.
Burlak
Российский снегоболотоход, разработанный для путешествий к Северному полюсу и обратно. Это 6-колесный вездеход грузоподъемностью 3 тонны. Он оснащен хорошо утепленным жилым отсеком, в котором есть кухня, душевая, и все, что требуется для такого путешествия. Максимальная вместимость «Бурлака» 19 человек. Он не тонет в воде, а наоборот плывет вперед, благодаря встроенному винту и укрепленной носовой части – специально, чтобы пробираться сквозь дрейфующие льдины. Его максимальная скорость всего 70 км/ч, зато дорожный просвет достигает 76 см, что обеспечивает проходимость по любой местности. А еще все его системы и двигатель можно ремонтировать и обслуживать изнутри машины.
Тягач Volvo
Этот грузовик Volvo не просто так используется в качестве военного грузовика. Он сконструирован, чтобы перевозить до 60 тонн груза по самым непроходимым маршрутам. Ему помогают не только огромные шины и отменный дорожный просвет, но и способность преодолевать водные препятствия. Его сочлененная сцепка обеспечивает стабильный контакт с грунтом всех 6 колес, независимо от того насколько сложный ландшафт. Кроме того, боковой погрузчик с выдвижными опорами позволяет осуществить погрузку всего за 3,5 минуты.
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