5 самых надежных подержанных иномарок до 300 тысяч рублей
Фото: Renault
Фото: Nissan
Фото: Mitsubishi
Фото: Hyundai
Пятое место досталось компактному хэтчбеку Hyundai Getz с 1,4-литровым двигателем и МКПП образца 2008 – 2010 года. Четвертую строчку занимает седан Mitsubishi Lancer с 1,6-литровым мотором и «механикой» 2005 – 2006 годов выпуска. На третьем месте расположился хэтчбек Nissan Tiida образца 2006 – 2007 года с 1,6-литровым двигателем. Доверия заслуживают как версии с механической, так и с автоматической коробками передач.
Второе место занимает седан Renault Logan, выпущенный 2010 – 2012 годах с 1,6-литровым «атмосферником» и МКПП. А возглавляет рейтинг надёжных подержанных иномарок Toyota Corolla с 1,6-литровым мотором, работающим в паре с «механикой» или «автоматом». В бюджет до 300 тысяч рублей укладываются автомобили 2003 – 2004 годов выпуска.
- 415 000 РRenault Logan 2010 в Москве
- 1 069 000 РRenault Logan 2020 в Москве
- 735 000 РToyota Corolla 2011 в Москве
- 1 820 000 РToyota Corolla 2020 в Москве
- 419 999 РMitsubishi Lancer 2008 в Москве
- 505 000 РMitsubishi Lancer 2008 в Москве
- 1 175 000 РToyota Corolla 2015 в Москве
- 1 220 000 РToyota Corolla 2015 в Москве
- 898 000 РToyota Corolla 2012 в Москве
- 499 000 РRenault Logan 2013 в Москве
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