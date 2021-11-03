5 самых недорогих иномарок в России в ноябре 2021 года
Редакция портала Carsweek составила список из пяти самых недорогих машин иностранных брендов, доступных в салонах российских дилеров по состоянию на начало ноября 2021 года.
Renault Logan
Возглавляет рейтинг французский седан, сборка которого налажена на АвтоВАЗе. Logan комплектации Access стоит от 734 000 рублей. Под капотом расположился 1,6-литровый мотор, который способен выдавать 82 л.с. и работает в паре с «механикой». В списке стандартного оснащения значится водительская подушка безопасности, усилитель руля и дневные ходовые огни. Более богатые версии с более мощным мотором и автоматической коробкой передач стоят еще дороже.
Renault Sandero
Соплатформенный «Логану» хэтчбек собирают на том же конвейере, он имеет те же моторы и трансмиссию, но стоит в сопоставимых комплектациях немного дороже, видимо, из-за более вместительного багажника. За базовую Access просят минимум 763 000 рублей, но в ней не будет ни кондиционера, ни подогрева сидений.
Chevrolet Nexia
Бюджетные автомобили Chevrolet не так давно вернулись на российский рынок. Сейчас самый доступный из них, седан Nexia, стоит в стартовой комплектации 838 900 рублей. Автомобиль оснащен 1,5-литровым «атмосферником» мощностью 106 л.с., который сочетается с 5МКПП и тратит на «сотню» всего 6,5 литров бензина. Кондиционер есть уже в базе, а еще гидроусилитель руля и адаптированная под российские дороги подвеска.
Hyundai Solaris
Нынешней осенью цена базового «Соляриса» выросла до 890 000 рублей. Такой седан оснащен 1,4-литровым мотором мощностью 100 л.с. и «механикой». В списке оборудования значится электроусилитель руля и центральный замок. При желании можно дополнить комплектацию автомобиля пакетами опций.
Chevrolet Spark
Еще один представитель бюджетной линейки Chevrolet в России завершает ТОП-5 самых доступных иномарок. Стартовая комплектация LS стоит 908 900 рублей. Этот миниатюрный автомобиль относится к А-классу, но при этом имеет пятиместный салон и багажник на 170 литров. Под капотом трудится 85-сильный мотор в паре с автоматической коробкой передач. В стандартное оснащение входит кондиционер и даже подогрев передних сидений.
- 545 000 РRenault Logan 2011 в Москве
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- 389 000 РRenault Sandero 2011 в Москве
- 1 145 000 РHyundai Solaris 2019 в Москве
- 630 000 РRenault Sandero 2015 в Москве
- 645 000 РRenault Logan 2015 в Москве
- 1 069 000 РRenault Sandero 2019 в Москве
- 979 000 РRenault Logan 2018 в Москве
- 369 000 РRenault Logan 2010 в Москве
- 1 019 000 РRenault Logan 2019 в Москве
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