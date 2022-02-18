5 самых недорогих спорткаров в России в феврале 2022 года
Спорткары обладают отличными характеристиками, выглядят ярко и престижно. Редакция портала Carsweek назвала пятерку самых недорогих моделей, которые можно купить сейчас в России.
Subaru WRX
Эта модель Subaru всегда была нишевой. В 2021 году отечественные дилеры реализовали не более сотни экземпляров, но Subaru пока не планирует убирать ее с российского рынка. Сейчас базовый седан WRX в комплектации Sport стоит минимум 3 719 000 рублей. Под капотом трудится 2,0-литровый турбомотор мощностью 268 л.с. в паре с механической коробкой передач. С места до «сотни» автомобиль разгоняется за 6 секунд. Максимальная скорость – 215 км/ч.
Audi A5 Coupe
Как ни странно, но немецкий премиальный автомобиль стоит всего на 1 000 рублей дороже японского конкурента – 3 720 000 рублей. Именно столько придется отдать за самую мощную полноприводную версию 45 TFSI quattro с 2,0-литровым турбомотором, который выдает 249 л.с. На разгон до первой «сотни» автомобиль тратит всего 5,8 секунды, а максимальная скорость принудительно ограничена на отметке в 250 км/ч.
BMW M2
BMW M2 – один из самых доступных автомобилей M-серии в России, но цена все равно остается внушительной. Самый недорогой вариант M240i xDrive обойдется минимум в 4 640 000 рублей. Он оснащен 387-сильным мотором и может разогнаться с места до 100 км/ч за 4,3 секунды.
BMW Z4 Roadster
Родстер стоит немалых денег, а самые недорогие варианты не слишком подойдут для любителей быстрой езды. Компромиссом может считаться версия BMW Z4 sDrive 30i Base c 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 258 л.с. С места до «сотни» такой автомобиль разгоняется за 5,4 секунды, а максимальная скорость по традиции ограничена на отметке 250 км/ч. Цена – от 4 850 000 рублей.
Subaru WRX STI
Более «злая» версия WRX с приставкой STI получила 2,5-литровый мощностью 300 л.с. и 6-ступенчатую «механику». До первой «сотни» автомобиль разгоняется за 5,2 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на 250 км/ч. Стоит такой спорткар минимум 4 889 900 рублей.
- 3 440 000 РAudi A5 2017 в Москве
- 3 160 000 РAudi A5 2016 в Москве
- 5 550 000 РAudi A5 2020 в Москве
- 3 560 000 РAudi A5 2019 в Москве
- 3 370 000 РAudi A5 2018 в Москве
- 3 080 000 РAudi A5 2017 в Москве
- 1 740 000 РSubaru Impreza WRX STi 2004 в Москве
- 1 750 000 РAudi A5 2015 в Москве
- 1 780 000 РAudi A5 2015 в Москве
- 2 880 000 РAudi A5 2019 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий