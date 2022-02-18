18 февраля 2022, 13:17
5 самых популярных автомобилей в Китае в 2022 году
За первый месяц 2022 года в Китае было продано чуть более 2 млн новых автомобилей или на 3% меньше, чем годом ранее. Лидерские позиции удалось удержать седану Nissan Sylphy, который недавно пережил рестайлинг.
Дарья Климова Фото: Nissan
Изображение загружается
Фото: Volkswagen
Изображение загружается
Фото: Volkswagen
Изображение загружается
Фото: Wuling
Изображение загружается
Фото: BYD
Ранее мы писали
В 2021 году экспорт автомобилей из Китая вырос вдвое по сравнению с предыдущим годом и впервые в истории превысил ...Читать далее
На третьем месте расположился Volkswagen Sagitar с результатом 27,7 тыс. проданных автомобилей. По сравнению с прошлым годом продажи упали на 28%. Второе место досталось Volkswagen Lavida. В прошлом месяце китайские дилеры реализовали 45,3 тыс. экземпляров (-19%). Титул бестселлера сохранил Nissan Sylphy, который после рестайлинга получил новую гибридную модификацию с системой e-Power. За месяц было продано без малого 50 тыс. экземпляров или на 5% меньше, чем годом ранее.
Упомянутые модели: Volkswagen Lavida
Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.
Комментарии
Новости по теме
Самые популярные автомобили в Китае в октябре 2021 года
18.11.2021, 14:08
5 самых популярных в Китае автомобилей в 2021 году
30.08.2021, 17:57
Новый владелец заброшенного автосалона вынужден бензопилой вырезать из зарослей автомобили клиентов
18.02.2022, 14:19
Огромная волна едва не потопила речной паром: что увидели пассажиры
18.02.2022, 12:19
Новости по теме
Самые популярные автомобили в Китае в октябре 2021 года
18.11.2021, 14:08
5 самых популярных в Китае автомобилей в 2021 году
30.08.2021, 17:57
Новый владелец заброшенного автосалона вынужден бензопилой вырезать из зарослей автомобили клиентов
18.02.2022, 14:19
Огромная волна едва не потопила речной паром: что увидели пассажиры
18.02.2022, 12:19
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Транспортный налог
Рейтинги машин