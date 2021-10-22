22 октября 2021, 17:30
5 самых популярных автомобильных марок в Европе
В сентябре 2021 года продажи новых легковых автомобилей на европейском рынке рухнули на 25% по сравнению с прошлогодними результатами, лидеру рейтинга удалось сохранить титул, благодаря солидному отрыву от ближайших «преследователей».
Дарья Климова Фото: pinterest.com
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Третья строчка досталась французской марке Renault, завершившей месяц с результатом 58,7 тысячи проданных автомобилей (-30,1%). Четвертое место занимает BMW. Автомобили баварской марки разошлись тиражом в 57 тысяч экземпляров (-16,8%). Замыкает ТОП-5 самых популярных автомобильных марок в Европе корейская Kia с показателем 56 тысяч проданных машин. Причем в отличие от конкурентов на фоне тотального спада на рынке бренду удалось нарастить продажи сразу на 8%.
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