5 самых популярных кроссоверов и внедорожников в России в 2023 году

21.12.2023, 06:51

NIVA и точка: с конвейера сходят внедорожники без шильдиков

С конвейера Волжского автозавода начали сходить внедорожники Lada, на которых красуются лаконичные четыре буквы NIVA без уточнения, к какой конкретно модели они принадлежат: Legend и Travel. А еще в гамме эмалей для кузова появился новый цвет.Читать далее