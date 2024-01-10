5 самых популярных кроссоверов и внедорожников в России в 2023 году
Второе место занял отечественный внедорожник Lada Niva Travel. В 2023 году дилеры реализовали 46 896 единиц или в 2,4 раза больше, чем годом ранее. На третьей строчке – китайский Chery Tiggo 7 Pro Max с результатом 41 057 проданных автомобилей. Замыкают первую пятерку бестселлеров российского сегмента SUV классическая трехдверная Lada Niva Legend (39 008 экземпляров, рост в 2,4 раза) и китайский Geely Coolray (38 220 экземпляров, рост в 2,9 раза).
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Как за год изменились цены пяти самых популярных в России китайских кроссоверов
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-
26.12.2023, 07:43
Китайские автомобили уверенно заняли две трети российского авторынка
Аналитическая компания «Автостат Инфо» изучила данные о продажах новых легковых китайских автомобилей в России с января по ноябрь 2023 года и выяснила, что их доля в денежном выражении давно перевалила за 60%.Читать далее
-
26.12.2023, 03:00
Как за год изменились цены пяти самых популярных в России китайских кроссоверов
Цены на новые и подержанные автомобили постоянно ползут вверх. Одним модели дорожают быстрее, другие медленнее. Посмотрим, как в 2023 году изменились цены на самые востребованные новые и подержанные китайские кроссоверы.Читать далее
-
25.12.2023, 00:11
АвтоВАЗ испытывает электрическую Lada Niva: подробности проекта
Работа над проектом электрического Lada e-Largus подходит к концу, первые предсерийные экземпляры в декабре собрали в Ижевске. Одновременно на АвтоВАЗе решили выпустить электрическую версию внедорожника Lada Niva.Читать далее
-
21.12.2023, 06:51
NIVA и точка: с конвейера сходят внедорожники без шильдиков
С конвейера Волжского автозавода начали сходить внедорожники Lada, на которых красуются лаконичные четыре буквы NIVA без уточнения, к какой конкретно модели они принадлежат: Legend и Travel. А еще в гамме эмалей для кузова появился новый цвет.Читать далее
-
10.01.2024, 14:06
В продаже появился драйверский универсал Lada Vesta SW Sportline: сколько он стоит?
АвтоВАЗ объявил о старте продаж новой яркой версии универсала Lada Vesta SW. Автомобиль в исполнении Sportline отличается форсированным 1,6-литровым мотором и спортивными настройками шасси.Читать далее
-
10.01.2024, 13:23
На видео попал момент наезда BMW на велокурьера в Петербурге
Вечером 9 января на Большом проспекте Васильевского острова автомобиль BMW сбил в зоне пешеходного перехода курьера на электровелосипеде. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.Читать далее
-
10.01.2024, 12:37
В Казахстане вводят запрет на импорт праворульных автомобилей
С 16 января 2024 года власти Казахстана запретят ввозить в страну подержанные автомобили с правосторонним расположением руля. Новые ограничения касаются машин, которые импортируют в разобранном виде, чтобы обойти общий запрет на правый руль, действующий с 2007 года.Читать далее
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