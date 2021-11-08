5 самых популярных кроссоверов октября 2021 года в России
Далее картина серьезно поменялась по сравнению с сентябрем нынешнего года. Занимавший четвертое место Volkswagen не попал в первую десятку, а Kia Sportage, который был в сентябре пятым, в октябре сумел подняться лишь на 12-ю строчку. Зато в стан лидеров вернулось семейство Lada Niva, которое отсутствовало из-за неоднократных простоев конвейера. В октябре дилеры Lada реализовали 2,6 тыс. экземпляров Niva Legend и Niva Travel (-53%). Пятая строчка досталась Nissan Qashqai с результатом 2,2 тыс. экземпляров и ростом по сравнению с 2020 годом на 9%.
Кроме того, как пишет портал «Где и Что» в ТОП-10 самых популярных кроссоверов и внедорожников в России по итогам октября 2021 года также вошли Nissan X-Trail (2,18 тыс. экз.), Mitsubishi Outlander (1,9 ты. экз.), УАЗ «Патриот» и Chery Tiggo 7 Pro (по 1,8 тыс. экз.), а также Mazda CX-5 (1,76 тыс. экз.).
- 1 020 000 РToyota RAV4 2006 в Москве
- 950 000 РNissan Qashqai 2011 в Москве
- 895 000 РВАЗ (Lada) 2121 (4x4) 2018 в Москве
- 1 049 999 РToyota RAV4 2006 в Москве
- 620 000 РNissan Qashqai 2010 в Москве
- 2 649 000 РToyota RAV4 2020 в Москве
- 1 570 000 РToyota RAV4 2013 в Москве
- 995 000 РNissan Qashqai 2019 в Москве
- 2 599 000 РToyota RAV4 2020 в Москве
- 1 579 000 РHyundai Creta 2020 в Москве
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