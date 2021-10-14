5 самых популярных кроссоверов в Корее
Фото: Kia
Фото: Hyundai
Фото: Kia
Фото: Kia
Фото: Kia
Пятую строчку в рейтинге самых популярных кроссоверов занимает Kia Seltos. На нем в сентябре остановили свой выбор 2,6 тысячи покупателей (-32,3%). На четвертом месте расположился новейший электрокроссовер Kia EV6, который разошелся тиражом в 2,7 тыс. экземпляров. Третья строчка досталась полноразмерному кроссоверу Hyundai Palisade с результатом 3,3 тыс. проданных автомобилей (-35%).
Второе место занимает Kia Sorento нового поколения. В сентябре дилеры реализовали 3,8 тысячи экземпляров (-58%). Лидером продаж стал Kia Sportage нового поколения с выдающимся результатом 4,4 тысячи экземпляров и ростом почти в 2,5 раза.
- 1 270 000 РKIA Sportage 2020 в Москве
- 2 830 000 РKIA Sorento 2018 в Москве
- 2 890 000 РKIA Sorento 2018 в Москве
- 1 798 000 РKIA Sportage 2017 в Москве
- 2 499 800 РKIA Sorento 2018 в Москве
- 1 750 000 РKIA Sportage 2018 Нахабино
- 775 000 РKIA Sorento 2008 в Москве
- 970 000 РKIA Sportage 2013 в Москве
- 1 885 000 РKIA Sportage 2018 в Москве
- 1 670 000 РKIA Sportage 2016 в Москве
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