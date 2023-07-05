5 самых популярных кроссоверов в России в июне 2023 года
Фото: Chery
На третьем месте расположился Geely Coolray. На нем в июне остановили свой выбор 3,3 тысячи россиян. Четвертым в рейтинге продаж идет Omoda C5, который разошелся тиражом в 3,1 тысячи экземпляров. Замыкает первую пятерку бестселлеров сегмента SUV в июне российская Lada Niva Travel – 2,96 тысячи проданных внедорожников.
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Отдел контроля качества АвтоВАЗа наложил вето на отгрузку свежесобранных внедорожников семейства Lada Niva. На нескольких автомобиля обнаружили серьезный дефект тормозной системы.Читать далее
-
19.06.2023, 00:13
Самые дешевые китайские кроссоверы в России летом 2023 года
Каждый месяц на российский рынок выходят все новые и новые модели китайских кроссоверов, привлекая отечественных автомобилистов оптимальным соотношением цены и качества.Читать далее
-
05.06.2023, 14:15
5 самых популярных кроссоверов в России в мае 2023 года
Отечественный авторынок постепенно восстанавливается. В мае 2023 года российские дилеры реализовали 72,2 тыс. новых легковых автомобилей. Это немного ниже апрельских показателей, зато в 2,6 раза больше, чем в мае 2022 года.Читать далее
-
06.07.2023, 08:00
В Госдуме предлагают лишать прав за опасное вождение
Депутаты Госдумы разработали законопроект, предусматривающий ответственность за умышленное опасное вождение. Сегодня документ внесут на рассмотрение нижней палаты парламента.Читать далее
-
06.07.2023, 07:48
Все меньше выпускников автошкол сдают экзамен по вождению с первого раза: в МВД назвали главные ошибки
Пресс-центр МВД рассказал, что после 1 марта 2023 года, когда в силу вступили поправки в ПДД, практический экзамен на права с первого раза сдали 108 тысяч человек или на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.Читать далее
-
06.07.2023, 07:22
«Главный мост»: власти запустили телеграм-канал, рассказывающий водителям о пробках на Крымском мосту
Власти Краснодарского края объявили о запуске телеграм-канала «Главный мост», где будут публиковать оперативные данные о дорожной обстановке на подъезде к переправе. Информация будет полезна водителям, планирующим поездку в Крым.Читать далее
-
05.07.2023, 22:36
Купе Mercedes CLE: 380 сил под капотом и TikTok в салоне
Компания Mercedes-Benz представила сбивающее с толку купе Mercedes CLE. Автомобиль заменит в линейке сразу две модели и предложит комфорт E-Class с дизайном C-Class.Читать далее
- 2 850 000 РHaval Jolion 2023 в Москве
- 2 035 000 РGeely Coolray 2021 в Москве
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