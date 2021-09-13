13 сентября 2021, 13:18
5 самых популярных кроссоверов в США в 2021 году
Американские автовладельцы отдают предпочтение брутальным рамным пикапам и внедорожникам. Бестселлером среди новых автомобилей остается Ford F-Series, на котором каждый год останавливают свой выбор порядка миллиона покупателей. Что касается кроссоверов, то здесь безраздельно властвуют японские бренды.
Дарья Климова Фото: pinterest.ru
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Третья строчка досталась Nissan Rogue нового поколения (в России кроссовер известен под именем X-Trail). За восемь месяцев дилеры реализовали 242 тысячи экземпляров (+39%). Второе место в рейтинге получил кроссовер Honda CR-V с показателем 272 тысячи проданных автомобилей (+40%). Лидером стал Toyota RAV4, которому отдали предпочтение 292 тысячи американцев (+12,8%).
Упомянутые модели: Toyota RAV4 (от 1 281 000 Р), Mazda CX-5 (от 1 369 000 Р), Honda CR-V (от 1 699 900 Р), Nissan Rogue, Toyota Highlander (от 3 159 000 Р)
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