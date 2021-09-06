6 сентября 2021, 12:32
5 самых популярных марок автомобилей в Европе в 2021 году
C начала 2021 года на европейском рынке было продано свыше 8,4 млн легковых автомобилей. В первую пятерку вошли два немецких бренда, два – французских и один японский.
Дарья Климова Фото: pinterest.com
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На третьей строчке расположилась Toyota с результатом 503 тысячи проданных автомобилей (+28%). Второе место – у Peugeot. Автомобили бренда разошлись тиражом 543 тысячи экземпляров. А возглавляет ТОП продаж по итогам первых 8 месяцев 2021 года компания Volkswagen, которой отдали предпочтение 958 тысяч автолюбителей (+18%).
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Какой налог с продажи автомобиля в 2021 году: размер налога, кто его должен платить и как его рассчитать
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