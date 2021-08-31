5 самых продаваемых б/у электромобилей на рынке (трое – Tesla)
Фото: Nissan
Увы, большого модельного разнообразия электрокаров в РФ ка не было, так и не наблюдается. В фаворе все те же проверенные временем «чистюли», чьи имена знакомы даже далекому от «электричества» потребителю: Nissan Leaf (средняя стоимость - 599 000 рублей), BMW i3 (1 899 000 рублей), Tesla Model S (3 387 000 рублей), Tesla Model 3 (3 750 000 рублей) и Tesla Model X (6 735 000 рублей). Насколько большие продажи у «Теслы», учитывая ценник «за 3 миллиона», в отчете «Авито Авто» ничего не говорится, но лидерство в отношении «лифчика», как радостно его величают владельцы Nissan Leaf, не поддается сомнению.
Nissan Leaf 2016 г.в., 811 999 рублей
А все потому, что на этого «японца», согласно данным агентства «Автостат», приходится 92% всех продающихся в РФ электрокаров. В основном автомобили попадали и попадают к нам через Дальний Восток из Японии. Первые машины данной линейки сошли с конвейера в теперь уже далеком 2002 году, и с того момента базовая комплектация электромобиля претерпела ряд изменений. Достаточно сказать, что в 2015 году емкость батареи увеличилась с 24 кВт/ч до 30 кВт/ч.
Компактный хэтчбек приводится в движение синхронным электромотором мощностью 80 кВт (108 л.с. и 280 Нм крутящего момента), который обеспечивает ускорение до 100 км/ч за 10 секунд. «Лиф» построен на переднеприводном шасси Nissan V (известен по Juke и Micra), где спереди смонтирован McPherson, сзади - «многорычажка». Развесовка по осям - 57:43. Из 1650 кг массы автомобиля 300 кг приходится на литий-ионную аккумуляторную батарею, которой хватает на 160-190 км пути.
Пополнить энергию АКБ можно как на специальных станциях, так и от обычной розетки (220 В). Если использовать разъем для бытовой электросети, зарядка продлится около 8 часов. Второй разъем предназначен для ускоренной зарядки от специального устройства: всего за 30 минут емкость батареи восстановится на 80%.
Наличие АКБ внесло коррективы в организацию салонного пространства Leaf – второй ряд сидений расположен чуть выше первого, а раздельные складывающиеся спинки заднего сиденья не способны обеспечить ровную погрузочную поверхность, поскольку 410-литровый багажник - глубокий.
Пятилетний Nissan Leaf из объявления представлен в Москве. Его стоимость - 811 999 рублей. По словам продавца, электрокар способен преодолевать расстояние в 180 км без подзарядки. Пробег - 43 000 км, по ПТС у него зарегистрирован один владелец.
BMW i3 2018 г.в., 2 499 000 рублей
Заднеприводный концепт первого в истории BMW серийного электромобиля под индексом i3 впервые был показан ровно 10 лет назад, в сентябре 2011 года на мотор-шоу во Франкфурте, а массовый образец появился летом 2013-го. В августе 2017-го дебютировал рестайлинговый вариант – 4-метровому автомобилю слегка подправили внешность, изменив бампера, колеса и схемы окраски кузова, отделили полностью LED-оптику и установили усовершенствованную систему iDrive с монитором повышенной четкости и расширенным функционалом.
«Ай Третий» весит 1195 кг, а с опциональным ДВС-генератором – 1315 кг (масса между осями распределяется в пропорции 50:50). Багажный отсек идеальной формы с абсолютно ровными стенками рассчитан на 260 литров полезного груза. Спинка «галерки» укладывается 2 равными частями в соотношении «50 на 50» в ровную площадку, доводя объем багажника до 1100 литров.
Вперед BMW i3 тянет синхронный электромотор переменного тока на 170 л.с. (250 Нм крутящего момента). Агрегат соединен с ведущими задними колесами посредством одноступенчатого редуктора, а его питание осуществляется посредством тяговой 360-вольтовой батареи, состоящей из 8 модулей, которая расположена в базе.
Для 100-процентной зарядки АКБ от обычной бытовой электросети требуется 8 часов, однако при использовании 50-киловаттного устройства «экспресс зарядки» на восполнение 80% стандартного заряда уходит полчаса. BMW i3 способен проехать порядка 160 км, но если активировать режим Eco Pro+», реально преодолеть 200 км.
Машина из объявления – «трехлетка», продается в Москве за 2 499 000 рублей. Нынешний владелец акцентирует внимание на том, что присутствуют навигационная система BMW Professional и «музыка» Harman/Kardon. «Ай Третий» оснащен системой распознавания дорожных знаков, функциями автоматического управления дальним светом и быстрой зарядки. Заявленный пробег - 18 000 км, в ПТС указан один собственник.
Tesla Model S 2016 г.в., 3 400 000 рублей
Пятидверный премиальный лифтбэк впервые показали в 2009-м, а на конвейер его поставили тремя годами позже. В 2014-м «эска» была модернизирована – добавлены более мощные моторы, система полного привода и новый интерфейс мультимедийного комплекса. Весной 2016-го вновь омоложение - внешность подретушировали в духе кроссовера Model X и трехобъемника Model 3. С «лица» исчезла имитирующая радиаторную решетку большая черная заглушка, вместо нее - тонкая планка с логотипом Tesla, вместо би-ксеноновых фар - светодиоды. И по сей день Tesla Model S смотрится свежо и красиво, в потоке машину ни с кем другим точно не перепутаешь.
«Эска» - машина крупная: 4976x1963x1435 мм, величина колесной базы – 2959 мм. Клиренс невелик – всего 152 мм, но в случае установки опциональной пневмоподвески его величина может достигать 192 мм. При пятиместном размещении объем багажника - 745 литров, со сложенными спинками сидений второго ряда – 1645 литров.
В движение крупный лифтбэк приводится асинхронным (индукционного типа) трехфазным электромотором (на полноприводных версиях их несколько) переменного тока. Его отдача зависит от модификации. Так, например, базовая версия S60 комплектуется 306-сильным электродвигателем (430 Нм) и АКБ емкостью 60 кВт/ч, которой хватает на 375 км пути. Топовая модификация S P100D круче: 762 суммарные «лошади» мощности и 967 Нм пиковой тяги. 100-киловаттная батарея обеспечивает запас хода 613 км.
Для полной зарядки литий-ионных аккумуляторов от обычной бытовой сети 220В требуется больше 15 часов. При использовании разъема стандарта NEMA 14-50 данный цикл сокращается до 6-8 часов, на спецстанциях Supercharger – порядка 75 минут.
Пятилетняя «эска» из объявления продается в Москве за 3 400 000 рублей. В комплект к электромобилю с пробегом 163 000 км прилагается полный набор зарядных устройств. В ПТС указан один владелец.
Tesla Model 3, 3 180 000 рублей
Это среднеразмерный (4694x1849x1443 мм), полностью электрический седан, к тому же, первый автомобиль Tesla, ориентированный на массовый рынок. В снаряженном виде электрокар весит от 1609 до 1730 кг, в зависимости от модификации. Кузов электрокара выполнен из высокопрочной стали и алюминиевых сплавов.
Model 3 оснащена автопилотом последнего поколения, состоящим из радара, 8 камер, ультразвуковых датчиков и бортового компьютера. В салоне абсолютный минимализм – отсутствуют привычные приборы и какие-либо аналоговые клавиши, а всеми функциями («водительские» данные, навигация, управление «микроклиматом» и пр.) заведует 15.4-дюймовый экран информационно-развлекательного комплекса, установленный по центру передней панели. У электромобиля 2 грузовых отделения суммарным объемом 435 литров – спереди и сзади.
Автопроизводителем заявлено несколько заднеприводных модификаций на выбор. Стандартный вариант – с 235-сильным электромотором и литий-ионным аккумулятором емкостью 60 кВт/ч - на одной зарядке преодолевает минимум 354 км. От обычной розетки за час батареи пополняются на 48 км пробега, а от терминала Supercharger за полчаса – на 209 км.
Трехлетний автомобиль из объявления продается в Москве, его цена - 3 180 000 рублей. На машине установлена стеклянная крыша с дополнительной заводской ультрафиолетовой пленкой, а также система звукоизоляции.
Tesla Model X 2017 г.в., 5 800 000 рублей
Серийный 5-метровый кроссовер дебютировал осенью 2015 года. Характерная особенность облика - задние двери, открывающиеся вверх («крылья сокола»). По умолчанию электромобиль комплектуется пневмоподвеской, которая в верхнем положении обеспечивает клиренс 230 мм.
Изюминка интерьера - огромный дисплей диагональю 17 дюймов, занявший место традиционный центральной консоли. Через него осуществляется управление всеми основными возможностями автомобиля. У Model X также 2 грузовых отсека – вместительный сзади и более скромный спереди. Запасного колеса либо «докатки» нет, даже за доплату.
Доступны 3 полноприводные модификации, каждая из которых имеет по 2 трехфазных 4-полюсных электродвигателя переменного тока с одноступенчатым понижающим редуктором и комплект литий-ионных АКБ. Стартовая Model X 70D - это 333 л.с. и 525 Нм крутящего момента, емкость батареи - 70 кВт/ч, на одной зарядке автомобиль проедет 417 км. Верхнее исполнение Model X P100D – это уже 762 «лошади» и 967 Нм момента, из которых 259 л.с. генерирует электромотор на передней оси, а 503 л.с. – на задней оси. Максимальная скорость ограничена на уровне 250 км/ч, дальность хода - 542 км благодаря аккумуляторам на 100 кВт/ч. Предусмотрена функция автоматического экстренного торможения в случае необходимости.
Автомобиль из объявления продается в Москве за 5 800 000 рублей. Согласно ПТС, у автомобиля был единственный хозяин, а его пробег составляет 87 000 км.
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