5 самых продаваемых кроссоверов и внедорожников ноября 2023 года
Фото: Lada
Отечественный внедорожник Lada Niva Travel занял в ноябре второе место с результатом 5,0 тысяч проданных автомобилей (+51%). Родственная трехдверная классическая Lada Niva Legend расположилась на третьем месте – 4,7 тысячи автомобилей (+68%).
Замыкают ТОП-5 популярных кроссоверов в ноябре 2023 года два автомобиля Chery. Четвертая строчка досталась полноприводному Chery Tiggo 7 Pro Max (3,8 тыс. экз.). На пятом месте – более компактный и дешевый Chery Tiggo 4 Pro (3,6 тыс. экз.). Кроссовер Omoda C5, занявший в октябре четвертое место в списке самых популярных SUV, в ноябре опустился на седьмую строку (3,2 тыс. экз.), пропустив вперед еще и Geely Coolray (3,6 тыс. экз.).
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05.12.2023, 08:06
АвтоВАЗ назвал приоритетный рынок для экспорта Lada (угадаете?)
География экспорта автомобилей Lada очень широкая: от республик бывшего СССР до стран Африки и Южной Америки. Начальник отдела продаж и развития бизнеса на зарубежных рынках АвтоВАЗа Андрей Владимирцев назвал приоритетный рынок, который удовлетворяет трем главным условиям.Читать далее
-
01.12.2023, 15:57
Lada Niva получила ABS и мотор Евро-5 (и серьезно подорожала)
АвтоВАЗ официально объявил о начале серийного производства внедорожников Lada Niva Legend и Lada Niva Travel c антиблокировочной системой тормозов и системой снижения токсичности, соответствующую экологическому стандарту Евро-5.Читать далее
-
30.11.2023, 16:48
Страховщики поспорили с ГИБДД о статистике аварийности
По данным ГИБДД в 2023 году число дорожно-транспортных происшествий в России выросло на 5%. Но страховщики утверждают, что их собственная статистика говорит об обратном. Аварийность снижается.Читать далее
-
27.11.2023, 00:14
Черная кожа и белый потолок: короткий обзор топовой Lada Niva Travel за 1,6 млн рублей
В ноябре у дилеров начали появляться внедорожники Lada Niva Travel в новой комплектации с сиденьями и рулем обитыми натуральной кожей. При этом ни подушек безопасности, ни ABS в этих машинах пока нет.Читать далее
-
26.11.2023, 19:48
5 самых дешевых отечественных кроссоверов и внедорожников в России в ноябре 2023 года
Легковые автомобили сегмента SUV продолжают лидировать в продажах на российском авторынке. Эксперты выбрали пять самых бюджетных вариантов, которые выпускаются под отечественными брендами.Читать далее
-
05.12.2023, 07:29
В Астраханской области в ДТП погибли три человека
Страшная авария произошла накануне в Приволжском районе Астраханской области. Лоб в лоб столкнулись седан Ford Mondeo и сеновоз КамАЗ. В результате мужчина и две женщины погибли на месте происшествия.Читать далее
-
04.12.2023, 15:49
Взгляните на самый большой в мире корабль: Freedom – это настоящий плавучий город
Идеи переселить людей в океан посещают бизнесменов уже довольно давно. Проект Freedom Ship International, или FSI, должен был стать крупнейшим в мире судном, но не круизным лайнером, а плавучим автономным городом.Читать далее
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