5 самых продаваемых кроссоверов и внедорожников ноября 2023 года

Ранее мы писали Тест-драйв нового кроссовера Haval Jolion: урок китайского Haval выводит Jolion на волне успеха. Последние три месяца бренд упорно входит в десятку самых успешных на ... Читать далее

В минувшем месяце дилеры продали в России 109 706 тысяч новых легковых автомобилей (+113% к АППГ). Бестселлером отечественного сегмента SUV остается Haval Jolion. В ноябре на нем остановили свой выбор 7,2 тысячи покупателей или в три с лишним раза больше чем годом ранее (+223%), сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК».

Отечественный внедорожник Lada Niva Travel занял в ноябре второе место с результатом 5,0 тысяч проданных автомобилей (+51%). Родственная трехдверная классическая Lada Niva Legend расположилась на третьем месте – 4,7 тысячи автомобилей (+68%).

Фото: Chery

Замыкают ТОП-5 популярных кроссоверов в ноябре 2023 года два автомобиля Chery. Четвертая строчка досталась полноприводному Chery Tiggo 7 Pro Max (3,8 тыс. экз.). На пятом месте – более компактный и дешевый Chery Tiggo 4 Pro (3,6 тыс. экз.). Кроссовер Omoda C5, занявший в октябре четвертое место в списке самых популярных SUV, в ноябре опустился на седьмую строку (3,2 тыс. экз.), пропустив вперед еще и Geely Coolray (3,6 тыс. экз.).

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах