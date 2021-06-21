5 самых продаваемых кроссоверов, у которых больше всего моторов
В поле нашего внимания попали 5 автомобилей, показавших наиболее сильные результаты продаж по итогам 5 месяцев текущего года. Отечественную «Ниву» мы не стали брать в расчет, по объективным причинам. Какова же в итоге нарисовалась картина – судите сами.
Renault Duster
Лидер нашего рейтинга. У французского кроссовера, давно прописавшегося на столичном заводе «Автофрамос», 4 силовых агрегата на выбор, один из которых (1,6 литра) доступен в двух вариантах «прокачки». Сам автомобиль в ТОП-25 самых успешных моделей российского рынка занимает 12 место, разойдясь за 5 месяцев 2021 года тиражом 14 840 ед.
У «Дастера» аж 4 типа моторов: дизель 1.5 dCi и три бензиновых - 1,6 литра 114/117 л.с., 2 литра 143 л.с и 1,3 литра 150 л.с. Последний, как вы догадались, турбированный, устанавливается и на другие модели Renault, в частности, на «Аркану» и «Каптюр».
В рамках нашего недавнего интервью с Анатолием Калицевым, экспертом по продукту компании «Renault Россия», вопрос обилия двигателей обсуждался отдельно. Напомним, что он нам ответил: «С точки зрения производителя, чем меньше двигателей, тем лучше, тем удобнее выпускать. Другое дело – клиент, здесь картина иная: чем больше силовых агрегатов, тем больше выбора. Duster сформировал данный класс автомобилей и при этом сумел привить потребителям любовь к дизелю».
Вариант со стартовым 1,6-литровым мотором (5МКП, 2WD) можно приобрести за 993 000 рублей. Самая доступная дизельная версия оценена в 1 268 000 рублей, но зато будет полный привод, пусть и на «механике». На 20 тысяч дешевле – 2-литровый вариант, также с четырьмя задействованными колесами. Ну а, за TCe 150 (4x4) дилеры попросят минимальные 1 378 000 рублей.
Volkswagen Tiguan
Немецкий кроссовер по итогам 5 месяцев года выиграл у «Дастера» не так и много, его показатель - 15 375 ед., и это 11 место в ТОП-25. При этом Tiguan заметно дороже – стартовая стоимость составляет 1 879 900 рублей. Это за моноприводную 1,4-литровую версию с TSI 125 л.с. и 5МКП. С тем же движком, но выдающим 150 л.с., «автоматический» переднеприводный Tiguan будет дороже на 110 тысяч. Но здесь мы уже говорим об автоматической трансмиссии.
Более мощные версии кроссовера «вооружены» 2-литровым TSI объемом, оборудованным ГРМ с цепным приводом, фазовращателями, турбонаддувом, прямым впрыском и 16-ю клапанами. Он также доступен в 2 степенях «прокачки»: 180 и 220 л.с. За ту, что послабее, придется выложить 2 460 000 рублей. В придачу получим 7АКП и полный привод.
Автопроизводитель склонен говорить о 4 моторах Tiguan, но де-факто речь идет о двух, каждый из которых предлагает по 2 варианта мощности. По этой самой причине мы не могли присудить «Тигуану» первое место в нашем рейтинге.
Toyota RAV4
У собираемого в Петербурге «японца» всего 2 двигателя - объемом 2 литра 149 л.с. и 2,5 литра 199 л.с. Оба – атмосферные, семейства Dynamic Force, способные работать в цикле Аткинсона при небольших нагрузках, укомплектованы комбинированным впрыском топлива, фазовращателями на обоих распредвалах и 16-клапанным ГРМ типа DOHC с цепным приводом.
«Рафик» в нашем рейтинге самый дорогой кроссовер – его стартовая стоимость составляет 2 049 500 рублей. И это на «механике», с приводом на передние колеса. С полным приводом и CVT 2-литровый мотор обойдется в 2 413 500 рублей. 199-сильный агрегат в самой доступной комплектации с 8АКП оценен в 2 632 500 рублей, а в «топе» - без малого 3 млн рублей. Понятно, что наибольшее количество заказов имеет «младший» силовой агрегат, что подтверждают продавцы.
Несмотря на высокий ценник, RAV4 по-прежнему любим россиянами. В период с января по май текущего года выбор в его пользу сделали 16 441 соотечественник. Этого хватило, чтобы автомобиль оказался на 10 позиции в ТОП-25.
Kia Sportage
«Кореец» хоть и подешевле «рафика», но уступает ему по объему продаж. За 5 месяцев 2021 года россияне приобрели 12 451 Sportage, и это 14 место в ТОП-25. Выбор моторов невелик – всего два агрегата, и оба бензиновые. Тот, что послабее, имеет объем 2 литра и развивает 150 сил. Он самый востребованный у покупателей.
Это атмосферная «четверка» MPI с 16-клапанным ГРМ, технологией бесступенчатой настройки фаз газораспределения D-CVVT, распределенным впрыском и впускным коллектором с варьируемой геометрией, выдающей 192 Нм максимальной тяги при 4000 об/мин. Чтобы стать обладателем 2-литрового варианта, придется подготовить минимум 1 795 000 рублей. Получите передний привод и 6-ступенчатый «автомат». В чуть более богатой комплектации, но с системой полного привода – 1 960 000 рублей.
Альтернативный мотор 2.4 GDI, развивающий 184 л.с., поставляется исключительно в полноприводной модификации, но уже по другим ценам. Минимум – это 2 158 000 рублей, максимум - 2 565 000 рублей.
Hyundai Creta
Среди всех SUV, представленных на рынке России, это самый раскупаемый автомобиль. За 5 месяцев этого года на его счету 31 485 осуществленных сделок и 4 место среди машин разных сегментов. Выбор предлагаемых силовых агрегатов невелик – это два бензиновые мотора объемом 1,6 литра 123 л.с. и 2 литра 149 л.с. Через несколько дней в Петербурге представят II поколение «Креты» и тогда узнаем, изменится силовая линейка или останется в неизменном виде.
1,6-литровый 4-цилиндровый ДВС устанавливается по умолчанию. Он наделен технологией распределенного впрыска и 16-клапанной схемой ГРМ типа DOHC, выдающий 151 Нм пикового потенциала при 4850 об/мин. В тандеме с ним работают 6-ступенчатые МКП или «автомат», направляющие поток мощности на колеса передней оси. Базовая цена 123-сильного автомобиля – 1 127 000 рублей (2WD) и 1 242 000 рублей (4WD).
Наиболее мощные версии Creta укомплектованы 2-литровым двигателем с многоточечным питанием и 4 клапанами на каждый цилиндр, имеющим в своем распоряжении 192 Нм крутящего момента при 4800 об/мин. Такому мотору подыгрывает 6АКП, сочетающаяся как с передним приводом, так и с версией 4x4. Здесь ценник начинается с 1 342 000 рублей за монопривод и 1 506 000 рублей за полный привод.
Мнение экспертов
Сергей Плужников, продукт-менеджер Opel: «Прямой зависимости продаж от широты гаммы двигателей нет, но могу сказать, что потребитель более склонен рассматривать ту или иную модель при наличии у неё дизельного двигателя. Сейчас особо такими агрегатами на рынке не радуют. Важно и влияние характеристик двигателей (способен ли мотор «переваривать» АИ 92, ремонтопригодность ДВС, межсервисный интервал и т.д.).
Сергей Епихин, технический специалист «Сузуки Мотор Рус»: «Скорее всего, связь не от модели, а от легендарности мотора. Как пример - небезызвестный HEMI. В настоящее время практически не осталось автопроизводителей, предлагающих большое разнообразие силовых агрегатов, и это печально».
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