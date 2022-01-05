5 самых редких в мире машин, их стоимость вас поразит!
Aston Martin DB4 GT Zagato 1962 года
Облегченная версия стандартного Aston Martin DB4 GT была представлена в 1960 году на Лондонском автосалоне. Над моделью поработали на итальянском заводе Zagato, отсюда и ее название. Изначально планировалось построить 25 машин, но в итоге производство свернули на 20-м автомобиле. Модель получила двигатель 3,7 л мощностью до 314 л.с., который разгонял ее до сотни за 6,1 секунды, а максимальная скорость составляла почти 250 км/ч. Недавно такая машина была продана с аукциона за невероятную сумму – 14,3 млн долларов.
Ferrari 250 GT California SWB Spider 1961 года
В период с 1953 по 1964 годы было построено всего 55 таких машин, копия одной из них засветилась в знаменитом фильме 80-х годов «Выходной день Ферриса Бьюллера». Эта снялась в фильме 1964 года «Хищники» с Джейн Фондой, а впоследствии оказалась брошенной в одном из французских амбаров. Ее нашли спустя десятки лет и продали с аукциона за 15,9 млн долларов. Но самой дорогой стала SWB Spider 1961 года, ее в 2016 году продали за 17,16 млн долларов!
Aston Martin DBR1 1956 года
Гоночный автомобиль создавался ради участия в Мировом чемпионате, но самой значимой гонкой для модели стали 24 часа Ле-Мана в 1959 году. Это была единственная безоговорочная победа Aston Martin. Одна из трех машин, выигравших тогда в Ле-Мане, в том же году одержала победу в чемпионате. Всего эта модель одержала 6 побед в чемпионате в 50-е годы, но было и множество других побед. Всего было построено 5 таких машин, а в 2017 году одна из них ушла с аукциона за рекордную для британского автомобиля сумму 22,55 млн долларов.
Ferrari 250 Testa Rossa 1957 года
И снова Ferrari, на этот раз 250 Testa Rossa, сокращенно TR. Гоночный автомобиль, представленный в 1957 году во время подготовки к Ле-Ману, где как раз изменились правила – допускались машины, чей объем двигателя не превышал 3 литра. Равных 250TR просто не могло быть. На счету этой машины 10 побед в чемпионатах, 3 победы в 24-часовых гонках в Ле-Мане и многие другие. Всего в мире существовало 34 таких автомобиля, это не просто одна из самых дорогих машин в мире, но и вторая по стоимости Ferrari в истории. В 2014 году одна была продана за 39,8 млн долларов.
Ferrari 250 GTO 1962 года
Истории известно о 39 машинах этой модели, причем 33 из них относились к первой серии и были выпущены в 1962-1963 годы, еще 3 вышли в 1964 году – вторая серия. И тогда же были сделаны 3 машины ограниченной серии 330 GTO с увеличенным двигателем. Забавно, что на момент выпуска машины стоили 18 тыс. долларов, а покупатели должны были получить одобрение от самого Энцо Феррари. Официально известно о двух рекордных продажах 250 GTO – в 2012 году за 38,115 млн долларов, а в 2018 году на аукцион была выставлена машина за 48,405 млн долларов. По слухам, машину купил за 70 млн долларов американский бизнесмен.
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