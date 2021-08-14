5 самых важных автомобилей в разных странах
Чехия: Skoda Favorit
Не самый лучший автомобиль сам по себе, Favorit помог Skoda восстановиться после десятилетий послевоенных финансовых трудностей. Он радикально отличался от моделей с задним расположением двигателя, на смену которым пришел, а кузов переднеприводного хэтчбека был стилизован под итальянскую Bertone. Volkswagen Group приобрела пакет акций Skoda в 1991 году, в середине жизненного цикла Favorit. На смену ему пришла Felicia, которая стала первой Skoda, разработанной совместно с инженерами Volkswagen. Однако по сути, Felicia представляет собой переработанный Favorit с более привлекательным дизайном и современным оборудованием.
Германия: Volkswagen Beetle
Задуманный Адольфом Гитлером и спасенный от послевоенного забвения британской армией, оригинальный автомобиль Volkswagen какое-то время был опорой автомобильной промышленности Германии, символом движения хиппи в ФРГ и США, пишет speedme.ru. Он был дешевым, надежным и популярным во многих уголках мира. К 1972 году по количеству выпущенных машин Beetle обогнал Ford Model T и в конечном итоге превзошел отметку в 20 миллионов экземпляров. Без этого автомобиля у нас не было бы империи Volkswagen, в которую сейчас входят такие бренды, как Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Seat и Skoda.
Япония: Toyota Corolla
Corolla – самый популярный в мире автомобиль и великая история автомобильного успеха Японии. В августе 2021 года Toyota официально сообщила о том, что с конвейера сошла 50-миллионная Corolla. Модель выпускается с 1960-х годов, и в настоящее время дилеры продают автомобили 12-го поколения.
Россия: ВАЗ-2101
Первые шесть автомобилей ВАЗ-2101 были собраны 19 апреля 1970 года. Модель стала первым, по-настоящему массовым автомобилем в нашей стране. В основе конструкции лежал изрядно переработанный итальянский Fiat 124 образца 1966 года. «Копейку» можно назвать одним из долгожителей на сборочном конвейере – ее выпускали до 2012 года в России, а в течение нескольких лет после этого – в Египте. На экспорт автомобиль поставлялся под именем Lada, где ее считали интересной диковинкой. Вместе с тем, автомобиль пользовался спросом на Западе благодаря низкой цене.
США: Ford Model T
В 1999 году Model T назвали «Автомобилем века». Генри Форд изобрел конвейер и сделал автомобиль не роскошью, а доступным многим средством передвижения. К маю 1927 года было продано более 15 млн экземпляров, что по-прежнему является одним из самых высоких показателей в истории автомобилестроения. Это был первый в мире серийный автомобиль.
- 1 761 450 РToyota Corolla 2021 в Москве
- 1 761 450 РToyota Corolla 2021 в Москве
- 1 761 450 РToyota Corolla 2021 в Москве
- 529 000 РToyota Corolla 2008 в Москве
- 499 000 РToyota Corolla 2005 в Москве
- 1 247 000 РVolkswagen Beetle 2014 в Москве
- 550 000 РToyota Corolla 2007 в Москве
- 100 000 РToyota Corolla 1989 в Москве
- 1 350 000 РToyota Corolla 2017 в Москве
- 1 647 000 РToyota Corolla 2018 в Москве
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