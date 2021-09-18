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Что нужно знать при покупке авто с пробегом

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18 сентября 2021, 11:33

5 шагов проверки автомобиля перед покупкой

До приобретения подержанного автотомобиля требуется провести его тщательную проверку, чтобы не нажить неприятностей. При наличии у машины технических или юридических проблем будут трудности с постановкой на учет либо незапланированные вложения в ремонт.
Фото: carbar.com.au

110km.ru рассказывает о 5 шагах проверки автомобиля до покупки, которые уберегут вас от приобретения проблемной машины.

Шаг 1: проверяем автомобиль по базам

«Перед покупкой автомобиля очень важно проверить некоторые вещи, для того чтобы в дальнейшем не возникли препятствия для его регистрации и дальнейшей эксплуатации. Так на официальном сайте Госавтоинспекции России можно проверить сведения о наличия розыска и ограничений, посмотреть историю регистрации автомобиля, его участие в ДТП. В Москве такую информацию можно получить через Систему «Автокод» - систему интерактивного взаимодействия с гражданами и организациями. МВД России также обязано вести государственный реестр транспортных средств. В данном реестре должны содержаться сведения о транспортных средствах, регистрационных действиях с ними и иная информация. Сведения о залоге автомобиля можно также узнать в реестре уведомлений о залоге движимого имущества», – советует адвокат Игорь Муханов.

Бесплатно проверить автомобиль перед покупкой можно на официальном портале ГИБДД. Там можно узнать:

  • Есть ли неоплаченные штрафы у продавца, которые могут стать причиной запрета на регистрацию в ГИБДД. Если есть долги по штрафам, то до оформления сделки нужно попросить продавца их закрыть.
  • О нахождении автомобиля в розыске или угоне. Покупка криминальной машины обернется для покупателя потерей денег и транспортного средства, которое станет вещдоком в уголовном деле.
  • О наличии запрета на регистрацию, который могут наложить судебные приставы, если у продавца имеются долги по алиментам, штрафам и иным платежам. Покупатель не сможет зарегистрировать авто, пока запрет не будет снят. При его наличии нужно попросить продавца выплатить долг и снять запрет до покупки.

 Больше важных данных предоставляют платные сервисы проверки автомобиля, такие как Автотека, Автокод.ру и другие.

Эти сервисы позволяют узнать о:

  • О нахождении машины в залоге или лизинге. Покупателю важно это знать, так как можно лишиться автомобиля, если бывший собственник прекратит платежи по кредиту. Банк изымет предмет залога – машину, и новый собственник останется и без нее, и без денег.
  • Об использовании автомобиля в качестве такси или в каршеринге. Как правило, такие машины изношены и требуют постоянных вложений в ремонт.
  • Об участии автомобиля в ДТП с расчетом ремонтных работ. То есть покупатель сможет узнать, какие детали пострадали в аварии и какие были заменены.
  • Получить информацию о пробеге и понять, был ли он скручен или нет.
  • Информацию о предыдущих техосмотрах.

Однако подобные отчеты обычно платные. Например, у Avtocod.ru он стоит 399 рублей, а у «Автотеки» - 169 рублей.

В любом случае, проверка автомобиля по базам – очень важный этап, на котором не стоит экономить.

Шаг 2: проверяем документы на машину

Тщательная проверка документов автомобиля подразумевает:

  • Проверку паспорта (ПТС). В нем не должно быть исправлений и каких-либо корректировок. А если они есть – должны быть заверены печатью ГИБДД и подписью лица, внесшего их.

ПТС должен быть подлинным, не дубликатом, что может говорить о залоге автомобиля, так как банки изымают у хозяина оригинал ПТС, чтобы он не мог без их ведома продать машину. Кроме того, дубликатами документов пользуются мошенники, продающие угнанные или нелегальные автомобили.

Конечно, дубликат может быть выдан и по причине утери оригинала, но все равно покупатель должен насторожиться.

  • Проверку свидетельства машины (СТС), где указываются все ее данные, включая цвет, модель, вин-номер, собственника и т.д.

Основанием приобретения права собственности в свидетельстве должен быть указан договор купли-продажи. Кроме того, не допускаются расхождения в данных ПТС и СТС, например, в VIN-номере, цвете и т.п. Если они есть – отказывайтесь от покупки, поскольку будут проблемы при регистрации.

  • Проверку паспорта владельца, данные которого должны быть идентичны тем, что указаны в ПТС и СТС. Если в документации собственником заявлен иной человек, продавец должен иметь доверенность на продажу машины от имени ее хозяина. Обратите внимание, не просрочена ли она.

В любом случае, лучше покупать машину у владельца, который знает все минусы и плюсы своей «ласточки», и сможет все о ней рассказать. Посредники и перекупщики мало что знают об автомобиле, и неохотно торгуются с покупателями.

Шаг 3: проверяем машину на технические проблемы

На этом шаге проверяются технические неисправности машины. Если вы не сильны в технических вопросах – позовите на осмотр друга или знакомого, который в них разбирается.

Встречу с продавцом лучше назначить на утро – светлое время суток, и за день вы успеете оформить покупку, если автомобиль понравится.

Уже первичный осмотр позволяет выявить ряд серьезных проблем у машины, и решить, стоит ли ее покупать. Нужно осмотреть:

  • Двигатель, который не должен иметь следов течей технических жидкостей. При его работе выделяемый дым не должен иметь едкого запаха и черный цвет – это симптом неисправности. Иногда продавцы перед осмотром начищают двигатель так, что он блестит и идеально чистый. Насторожитесь, так как это может быть попытка скрыть следы течей.
  • Коробку передач, которая проверяется на ходу. Попросите у продавца разрешения проехаться, и обратите внимание на посторонние шумы, толчки, вибрации – их быть не должно.
  • Кузов на наличие вмятин, царапин, коррозии, устранение которых тоже обойдется не дешево, особенно если коррозия «проела» несущие конструкции – раму, крышу, пороги.
  • Рабочее состояние электрики, световых приборов.
  • Состояние салона.

Сразу оговаривайте с продавцом, сколько он скинет вам на устранение найденных неполадок.

Не все неисправности можно обнаружить визуально, поэтому лучше отогнать автомобиль на СТО, где его смогут проверить. По результатам диагностики мастер поставит вас в известность обо всех найденных проблемах и сориентирует по стоимости ремонта. Проверка автомобиля обойдется вам в 1-5 тысяч рублей, но только так вы будете защищены от неприятных сюрпризов.

Если поломки серьезные, то от покупки лучше отказаться. Например, если обнаружатся нарушения геометрии кузова или проблемы, требующие замены двигателя либо трансмиссии.

Шаг 4: проверяем VIN-номера машины

Вин-номера в документах и на самом автомобиле должны быть идентичны и читаемы. Если они затертые или поврежденные – откажитесь от покупки, так как такую машину не поставят на учет в ГИБДД.

Кроме того, нужно установить подлинность VIN. Мошенники иногда так качественно перебивают номера, что распознать подделку может только криминалистическая экспертиза. Если подделка номеров вскроется во время осмотра в ГИБДД, при постановке на учет, его изымут и заведут уголовное дело, а вас привлекут как соучастника.

Узнать подлинность вин-номеров поможет эксперт-криминалист. Его работа обойдется вам в 3-10 тысяч рублей, но только так вы сможете убедиться, что машина не двойник и криминального прошлого не имеет.

Шаг 5: заключительная проверка автомобиля по базам

Если машина полностью вас устроила, можно переходить к оформлению договора купли-продажи. Однако перед тем, как заняться покупкой, нужно еще раз проверить авто по базам. Если со времени первой проверки автомобиля прошли хотя бы сутки, ситуация могла измениться, и в базу могли поступить штрафы или информация об запрете на регистрацию. Как проверить машину по базам мы рассказали в первом пункте.

И последнее:

  • Слишком низкая цена – это повод насторожиться. Обычно этой уловкой пользуются недобросовестные продавцы, чтобы привлечь покупателя.
  • Не скупитесь на проверку автомобиля по базам, диагностику и криминалиста. Они уберегут вас от многих серьезных неприятностей.
  • Если продавец давит на вас, настаивает на покупке, пытается скрыть документы или отказывается от диагностики – отказывайтесь от покупки. Честному продавцу скрывать нечего.
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