5 см идеального асфальта: детали ремонта улицы Бабушкина под микроскопом

11.07.2025, 08:01

Продажи автомобилей европейских брендов в Казахстане обеспечивают россияне

В Казахстане, где выбор брендов намного богаче, чем в России, продолжается перераспределение спроса. За первые пять месяцев 2025 года на рынке страны было продано более 85 тысяч новых легковых автомобилей, однако доля европейских марок оказалась крайне скромной – всего 1772 единицы без учета коммерческих моделей, да и их покупают преимущественно для дальнейшей перепродажи в Россию.Читать далее