5 см идеального асфальта: детали ремонта улицы Бабушкина под микроскопом
Также были измерены параметры выравнивающего слоя, который составляет 7 см. Он необходим для компенсации просадок основания, возникших в ходе эксплуатации дороги. Верхний слой выполнен из прочного габбро-диабаза, что положительно влияет на износостойкость дорожного покрытия. После завершения всех замеров образцы направляются в дорожно-испытательную лабораторию, где их подвергают комплексному анализу: определяют плотность, наличие воздушных полостей, соответствие проектным характеристикам и другим важным параметрам.
Проверка качества происходит не только силами профессионалов, но и при участии общественных наблюдателей. Такие выезды позволяют общественникам лучше понять, как ремонтируются городские дороги, и дают возможность увидеть процесс изнутри. Сейчас ремонт улицы Бабушкина находится в завершающей фазе: рабочие обновляют пешеходные зоны, наносят новая разметку, восстанавливают благоустройство и озеленение. В рамках нацпроекта в 2025 году в Петербурге отремонтируют около 600 тысяч квадратных метров улично-дорожной сети.
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11.07.2025, 16:12
«Соллерс» запустил производство электромеханических раздаток для пикапов и УАЗов
В Нижегородской области дочернее предприятие группы Соллерс, ООО «Соллерс Производство трансмиссий», приступило к выпуску электромеханических раздаточных коробок. Эти агрегаты будут устанавливать на автомобили УАЗ (Патриот, Пикап, полноприводный Профи) и пикапы Sollers ST6 и ST8. Читать далее
-
11.07.2025, 14:12
Iskra уже в пути: АвтоВАЗ объявил точные сроки старта продаж
АвтоВАЗ официально подтвердил дату начала продаж своего нового семейства Lada Iskra. Первые автомобили поступят к дилерам в Москве, Санкт-Петербурге и Тольятти 20 июля, в день 59-летия завода. За два дня до этого, 18 июля, обещают опубликовать окончательные цены и доступные комплектации модели. Читать далее
-
11.07.2025, 12:40
Новые vs подержанные: пять ключевых различий авторынка в 2025 году
Российский авторынок продолжает претерпевать серьезные изменения, которые неизбежно отражаются как на продажа новых, так и подержанных автомобилей. Эксперты «Автостата» проанализировали итоги первых шести месяцев 2025 года и назвали пять ключевых отличий между структурой продаж новых авто и машин с пробегом.Читать далее
-
11.07.2025, 10:51
Система ESC стала доступна на популярных моделях ГАЗ
Автомобили семейств «Газель NEXT», «Газель NN» и «Соболь NN» в версии с задним приводом получили систему курсовой устойчивости (ESC). Она уже доступна на цельнометаллических фургонах, версиях комби и автобусах, а с августа 2025 года появится и на бортовых грузовиках.Читать далее
-
11.07.2025, 08:53
Mazda CX-5 вырос в размерах, стал просторнее и получил самый большой экран в истории бренда
Mazda официально представила третье поколение популярного кроссовера CX-5, который считается самым продаваемым автомобилем марки. С момента дебюта в 2012 году модель разошлась по всему миру тиражом более 4,5 млн экземпляров.Читать далее
-
11.07.2025, 08:01
Продажи автомобилей европейских брендов в Казахстане обеспечивают россияне
В Казахстане, где выбор брендов намного богаче, чем в России, продолжается перераспределение спроса. За первые пять месяцев 2025 года на рынке страны было продано более 85 тысяч новых легковых автомобилей, однако доля европейских марок оказалась крайне скромной – всего 1772 единицы без учета коммерческих моделей, да и их покупают преимущественно для дальнейшей перепродажи в Россию.Читать далее
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