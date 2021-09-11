5 способов попасть в запертый автомобиль
Журналисты издания speedme.ru, пообщавшись с автомобильными экспертами и мастерами автосервисов, собрали самые действенные и быстрые способы открыть запертый автомобиль. Эти советы – не инструкция по взлому, а возможность для рассеянного владельца попасть в свой автомобиль.
Взять второй ключ
Стандартный комплект – это два ключа от автомобиля. Даже если неприятная ситуация случилась вдали от дома, всегда можно взять такси и привезти запасной ключ. Некоторые автопроизводители вкладывают запасные ключи в специальную магнитную коробку под одним из задних крыльев автомобиля.
Поменять батарейку
Батарейка в брелоке сигнализации садится в самый неподходящий момент. Поэтому полезно будет держать в сумке запасную. В противном случае придется оперативно искать магазин, а батарейки в сигнализации часто используются нестандартные.
Пригласить официальных взломщиков
Как и в случае с потерянными ключами от квартиры или сейфа, всегда можно воспользоваться услугами легальных «медвежатников». Единственный нюанс - сначала вы должны будете предъявить документы на автомобиль, а значит они не должны остаться в запертом автомобиле.
Отогнуть дверь
Если ни один из «цивилизованных» способов не подходит, придется прибегать к варварским. Отогнуть дверь можно прочным и плоским предметом, например, штыком лопатки для снега или даже простым деревянным колышком. Чтобы минимально повредить дверь, обмотайте импровизированный клин хотя бы в бумагу. Достаточно отогнуть на 1 – 2 см, чтобы просунуть какой-то длинный и тонкий предмет внутрь и нажать на кнопку электростеклоподъемника.
Разбить стекло
Прибережем этот жест отчаяния на самый крайний случай. Но перед тем, как разбить стекло, уточните, замена какого обойдется дешевле. Цена далеко не всегда зависит от размера.
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